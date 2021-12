Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Die Klimainitiative Edingen-Neckarhausen übergab am Montagvormittag Bürgermeister Simon Michler eine Unterschriftenliste für einen Einwohnerantrag nach Paragraf 20b der Gemeindeordnung. Mit diesem Antrag formuliert die Initiative fünf wesentliche Ziele: Edingen-Neckarhausen wird bis 2035 klimaneutral und ergreift dabei alle notwendigen Maßnahmen, um das Ziel der Klimaneutralität auf einem linearen Pfad zu erreichen.

Der jährliche CO2-Ausstoß soll zu keinem Zeitpunkt höher sein als der, den der lineare, das heißt geradlinige, Pfad zur Klimaneutralität vorgibt. Ausgleichsmaßnahmen sind vorzugsweise auf eigener Gemarkung, maximal jedoch innerhalb des Rhein-Neckar-Kreises, zu leisten. Zudem soll ein Bürgerrat einberufen werden, der konkrete Maßnahmen zur Klimaneutralität erarbeitet und mit denen sich der Gemeinderat öffentlich befasst. Ferner wird die Gemeinde die Entwicklung der CO2-Emissionen auf ihrem Gebiet transparent sowohl online als auch auf einer Anzeigetafel zentral im Ort darstellen.

Namens der Klimainitiative war es Sebastian Maaß wichtig zu betonen, dass sie sich als unabhängig versteht und sich für keinen speziellen Gemeinderatsantrag ausspricht. Der Einwohnerantrag und Anträge der Fraktionen in der Sache seien unterschiedliche Dinge.

Tatsächlich liegen hier nun zwei Anträge auf dem Tisch: Über den der Offenen Grünen Liste (OGL) auf Beitritt zum European Energy Award (EEA) hat der Gemeinderat im November bereits lebhaft diskutiert, aber noch nichts entschieden. Zudem haben auch CDU, SPD und Einzelgemeinderat Ulf Wacker einen weiteren Antrag unter der Überschrift "Klimaschutz-Paket jetzt" formuliert. Er beinhaltet im Wesentlichen die Ziele der Klimainitiative, geht aber in einer Sache deutlich darüber hinaus, indem er eine personelle Aufrüstung im Bau- und Umweltamt fordert. Hier soll – zunächst für zwei Jahre – eine zusätzliche Stelle geschaffen werden, die sich ausschließlich mit Belangen der Umwelt und insbesondere mit dem Erreichen des genannten Ziels befasst.

"Es wäre schön, wenn die anderen Fraktionen unseren Antrag als Signal verstehen, über die Parteigrenzen hinaus, bei den großen Fragen zusammenzuarbeiten", sagt Ulf Wacker im Pressegespräch, an dem auch die Gemeinderäte Markus Schläfer und Lukas Schöfer von der CDU sowie Michael Bangert und Andreas Daners von der SPD teilnehmen. Klimaschutz sei eines der großen Themen, das man indes nicht losgelöst vom Haushalt betrachten könne. "Die Frage ist, wie wir das in den Griff bekommen, dass wir uns Klimaschutz leisten können", so Wacker. Er selbst sei überrascht, dass die Stelle eines Klimaschutzmanagers so stark vom Land gefördert werde. Und überrascht habe ihn auch, dass CDU und SPD so stark beim Thema Klimaschutz eingestiegen seien. "Das ist ein super Signal."

Für die Antragsteller ist die personelle Aufstockung im Bau- und Umweltamt von zentraler Bedeutung und der erste Schritt, um Maßnahmen zu entwickeln, zu begleiten und zu evaluieren. Markus Schläfer betont, es werde jetzt Zeit, dass etwas passiere. "Das gilt für viele Themen." "Wir wollen aus der Phase raus, dass Klimaschutz ein reiner Papiertiger bleibt", sagt Andreas Daners. Es sei schon richtig, dass die Antragsteller auf die Kosten schauen. Aber dahinter stecke ja mehr: "Wir müssen weiterdenken, wie wir das finanzieren können."

"Klima wird uns richtig Geld kosten", meint auch Michael Bangert. Aber wo sonst sollte eine fundierte Beratung andocken, wenn nicht im Rathaus? "Derjenige, der diese Stelle bekommt, muss das Heft in der Hand haben, was wir wo konkret in der Kommune tun", sagt Bangert. Man sei der Klimainitiative dankbar, dass sie das Thema auf die Agenda gesetzt habe, meint Wacker. Das Ganze gehe zurück auf die Zukunftswerkstatt, sei aber dort noch nicht so präzise formuliert worden, meint Lukas Schöfer. "Wir wollen, dass es konkreter wird." Die Zukunftswerkstatt sei drei Jahre her, seitdem sei nicht viel passiert. "Wir müssen das Thema einbetten in den Gemeinderat und einen ganzheitlichen Ansatz entwickeln, private und öffentliche Investitionen thematisch zusammenführen", sagt er weiter. Und meint: "Uns fehlt eine Gesamtstrategie, und es geht uns alles zu langsam."

Was den Antrag der OGL auf Beitritt zum EEA angehe, so Wacker, so mache man sich dessen Ziele einer professionellen und strukturierten Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen zu eigen. Einen konkreten Auftrag für eine Prozessberatung und -begleitung sollte man aber noch nicht erteilen. Es gehe erst um eine Prüfung, was die Verwaltung unter Berücksichtigung einer neuen Stelle selbst leisten könne.

Bürgermeister Simon Michler kündigte am Montagvormittag an, dass der Gemeinderat alle drei Anträge in seiner Sitzung im Januar behandeln werde.