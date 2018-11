Edingen-Neckarhausen. (nip) "Es war ein intensives Jahr, was Veranstaltungen angeht", sagte Bürgermeister Simon Michler in der Herbstsitzung des Kultur- und Heimatbundes im Schloss Neckarhausen. Michler erinnerte an das 50-jährige Jubiläum der Städtepartnerschaft mit Plouguerneau und an die Festwoche im August, in der Deutsche und Franzosen ihre Freundschaft feierten. "Es war eine würdige Veranstaltung, und wir konnten auf Sie setzen", wandte sich Michler an die Anwesenden im großen Saal.

Viele Vereine hatten während der Festwoche Bewirtungs- und Kassendienste übernommen und dadurch die Organisatoren aus dem Rathaus und dem Partnerschaftsverein IGP entlastet. Der Bürgermeister erwähnte mit dem 110. Geburtstag des FC Viktoria und dem 100-jährigen Bestehen des evangelischen Singkreises zwei weitere Jubiläen, die öffentlichkeitswirksam gefeiert wurden. Mit der am 10. November startenden Ausstellung "100 Jahre Waffenstillstand - Erster Weltkrieg", konzipiert von der IG Museum, warte ein weiteres "Highlight" auf die Bevölkerung. Kurz streifte der Rathauschef aber auch kommunalpolitische Themen.

Beim geplanten Baugebiet "Neckarhausen-Nord" gebe es Fortschritte. "In der nächsten Woche wird der Gutachterausschuss die Gebäude der betroffenen Vereine bewerten", kündigte Michler an. Im Frühjahr 2019 werde man im ersten Bauabschnitt das Gelände bei den längst gekündigten Kleintierzüchtern "plattmachen", um ab 2020 zunächst in diesem Areal die Bebauung im künftigen "Wohngebiet für alle" starten zu können.

Im Sport- und Freizeitzentrum werde 2020 ein neuer Kunstrasenplatz für die fußballspielenden Vereine entstehen. Was den Hochbau betreffe, so werde man sich 2019 mit den Vereinen abstimmen. Bereits im Sommer 2019 soll das neue Tenniszentrum im Sport- und Freizeitzentrum fertiggestellt sein. "Es wird deutlich teurer als geplant, weil die Preise hoch sind. Es wird aber nicht besser, wenn wir warten", sagte er weiter.

Allerdings schaffe man Synergien, verkleinere die Zahl der Vereinsheime sowie die der Tennisplätze aus zwei Anlagen am Ort von zehn auf vier. "Und wir generieren Einnahmen aus Neckarhausen-Nord und der bisherigen Tennisfläche in Edingen", betonte Michler. Auf dem gemeindeeigenen Grundstück in der Robert-Walter-Straße sollen vier Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 25 Wohnungen entstehen.

Mit dem Umzug der Edinger Kälble ins ehemalige Vereinsheim der Brieftaubenzüchter und der Neuerrichtung eines Gemeindehauses für die evangelische Kirchengemeinde Edingen stehen weitere Veränderungen an. Immer wieder seien fehlende Lagermöglichkeiten bei den Vereinen ein Thema, sagte Michler. Er bat darum, freie Kapazitäten direkt im Rathaus zu melden.

Der Rückblick auf die Kerwen in den Ortsteilen und auf "Rund ums Schloss" fiel positiv aus. "Die Kerwe in Neckarhausen ist klein, aber fein. Es wäre jedoch schön, wenn sich noch mehr als nur drei Vereine beteiligen würden", sagte Viktoria-Chef Tobias Hertel. Ein Anliegen, das der stellvertretende Kultur- und Heimatbund-Vorsitzende Markus Schläfer unterstützte: "Es wäre wirklich wünschenswert, wenn viele an den Gemeindefesten mitmachen würden."

Eingangs verlief die Terminplanung für 2019 zügig. Rathausmitarbeiterin Andrea Ried stellte die bisher eingegangenen Veranstaltungshinweise vor und Schläfer bat darum, Ergänzungen bis spätestens 30. November im Rathaus zu melden. Der 19. Gemeinsame Sommertagsumzug findet im nächsten Jahr in Edingen statt. Motivwagen haben bisher der BDS (Herbst) und voraussichtlich die Angler (Winter) übernommen. Weitere Vorschläge seien willkommen, sagte Melanie Schuster.

Schläfer gab abschließend noch den Hinweis auf den Abschlussabend des Blumenschmuckwettbewerbs am 24. November in der Pestalozzi-Halle in Edingen. Auf Preisträger und Besucher wartet ein abwechslungsreiches Programm mit dem Gesangsduo Patricia Kain und Felicitas Hadzik sowie einer Bilderschau der Fotogruppe mit dem Titel "Der Neckar".