Von Stephan Kraus-Vierling

Edingen-Neckarhausen. Auf dem Foto mit der Handballmannschaft der „Haie“ des Turnvereins Edingen sind die Gesichter der Spieler geschwärzt. Es ist ein drastisches Beispiel, mit dem Michael Herold bei seinem Vortrag zur neuen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) den Zuhörern im Neckarhäuser Schloss zeigte: „So was will keiner.“ Zumal sich, wie der Referent anmerkte, die einzelnen Spieler über ihre Trikotnummern ohnehin noch identifizieren ließen.

Der Edinger Rechtsanwalt Herold, der in einer großen Kanzlei in Frankfurt im Bereich IT-Datenschutz, Medien und Telekommunikation arbeitet, sprach auf Einladung des Kultur- und Heimatbundes über Sinn und Zweck der 2016 in Kraft getretenen DSGVO und besonders über deren Bedeutung für die Vereine.

Verordnung gilt auch für ältere Dateisysteme auf Papier

Wichtig zu wissen, ist gerade für die Mitgliederverwaltung im Verein, dass die DSGVO nicht nur für die ganz oder teilweise automatisierte Verarbeitung gilt, sondern auch noch für ältere Dateisysteme auf Papier, wie Karteikästen oder Listen in Ordnern.

Seinem kurzweiligen Vortrag schickte er voraus, dass einige Bereiche rund um die DSGVO noch immer nicht geklärt seien. Es fehle an Rechtsprechungen, vieles sei „auslegungsoffen“. Zudem betonte er, dass eine Novellierung der Verordnung von 1995 angesichts der rasanten Entwicklung im Internetbereich durchaus erforderlich gewesen sei. Denn mit dem technischen Fortschritt nehme auch das Gefahrenpotenzial sprunghaft zu.

Wesentliche Charakteristika der neuen DSGVO seien drastisch erhöhte Bußgelder beziehungsweise die verschärfte Haftung. Seien die zuvor maximal 300.000 Euro für große Konzerne ein Klacks gewesen, gingen die Strafen nun bei besonders gravierenden Fällen bis zu 20 Millionen Euro oder gar bis vier Prozent des globalen Umsatzes eines Unternehmens.

Und neben der Erweiterung der Betroffenheitsrechte, dem Ersatz nun auch von immateriellen Schäden sowie einem strengeren Recht auf Datenlöschung wurde vor allem die Beweislast umgekehrt: Jetzt muss der Datenschutz als gegeben nachgewiesen werden. Wobei die DSGVO allein dem Schutz natürlicher Personen gilt. Zugleich aber, so Herold, zähle der freie Datenverkehr als wirtschaftliche Komponente. Dies seien zwei oft schwer zu vereinbarende Ziele.

Eine erste Fragerunde betraf das oft diskutierte Thema Fotografierverbot. Kultur- und Heimatbund-Vorsitzender Wolfgang Ding hatte es schon bei der Begrüßung der gut 20 Besucher exemplarisch angeschnitten. Bei einer Einschulungsfeier oder einem Kita-Fest das Fotografieren der eigenen Kinder zu verbieten, gehe gar nicht, so Herold. Und es sei „absurd und nicht im Sinne der DSGVO“, im Fotoalbum einer Einrichtung die Kindergesichter zu schwärzen. Auch eine Regel bezüglich der Mindestzahl der Kinder auf einem Bild gebe es nicht, so der Referent.

Vielmehr komme es auf den Kontext an, in dem das Foto gemacht wird und auf den Verwendungszweck. Hier riet Herold zu einer kurzen, klaren Information vorab, am besten schriftlich am Eingang. Einen Hinweis also, dass bei dieser Veranstaltung Bilder gemacht werden, fürs Vereinsheft, die eigene Webseite, das Mitteilungsblatt oder die Tagespresse. So können all jene, die ihr Kind oder sich selbst nicht mit auf dem Foto veröffentlicht haben wollen, dem Fest oder der Versammlung fern bleiben.

Auch vor dem Fotografieren noch einmal deutlich in die Runde zu fragen, sei sinnvoll. Wer alleine oder in der Gruppe in die Kamera lächle, setze sein Einverständnis quasi voraus. Hingegen greife, je spontaner das Foto ist, bis hin zum Schnappschuss, den der Fotografierte gar nicht bemerkt, auf jeden Fall der Persönlichkeitsschutz des Einzelnen und mache eine ungefragte Veröffentlichung tabu.

Auf den einfachen Nenner gebracht riet Herold im Zweifel zu einer Herangehensweise „mit GM und BG“, sprich „mit gesundem Menschenverstand und mit Bauchgefühl“.