Von Nicoline Pilz und Katharina Schröder

Edingen-Neckarhausen. Für Kämmerer Claus Göhrig ist der diesjährige Haushalt "nicht luxuriös und nicht spektakulär". Der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2022 liegt nun vor und wird in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am kommenden Dienstag, 18. Januar, vorgestellt.

Eigentlich soll das schon im Dezember passieren, "doch die Zahlen vom Finanzausgleich kommen spät", sagte Göhrig im Pressegespräch am Donnerstag. Er sieht es somit ähnlich wie Bürgermeister Simon Michler Ende vergangenen Jahres. "Die Zahlen sind jetzt realistischer." Göhrig und sein Stellvertreter Benjamin Gerhold gingen im Pressegespräch auf einige Eckdaten des Haushaltsplans ein.

Von Haushaltsvolumen wird seit der Umstellung von der kameralen Buchführung auf die doppische nicht mehr gesprochen, stattdessen von Erträgen und Aufwendungen in Ergebnis- und Finanzhaushalt. Viele Möglichkeiten der Gestaltung ihres Haushalts habe die Doppelgemeinde nicht – "vieles ist fremdbestimmt", meinte der Kämmerer. Bei den Aufwendungen ähnele der 22er-Haushalt seinem Vorgänger, die Erträge fallen durch höhere Zuweisungen um zwei Millionen Euro höher aus. Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge liegt bei 33,28 Millionen, die der Aufwendungen bei 35,69 Millionen Euro.

Im Finanzhaushalt liegen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bei 32,89 und bei den Auszahlungen bei 33,20 Millionen Euro.Darunter kann man sich zunächst nicht viel vorstellen. Letzten Endes ist die Verschuldung der Gemeinde in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen, das Kommunalrechtsamt hat das 2021 in einem Schreiben moniert.

Während der Gemeinderat darüber teils in helle Aufregung geriet, betrachtet die Kämmerei es mit Gelassenheit. "Das ist nichts, was außer der Reihe geschieht. Es ist die Genehmigung des Haushaltsplans, versehen mit einigen Anmerkungen", sagte Göhrig. Und wie ernst steht es nun um die Finanzen der Kommune? "Ich würde jetzt nicht sagen, dass uns die Zwangsverwaltung droht", meinte Göhrig. Und vielen anderen Kommunen gehe es ähnlich.

Außerdem habe Edingen-Neckarhausen auch einige große Projekte umgesetzt. Hierzu nennt er die Flüchtlingsunterkunft, die rund 3,5 Millionen Euro gekostet habe, sowie 2021 den Kindergarten Neckar-Krotten, der mit rund 5,7 Millionen Euro zu Buche schlug. Im Haushaltsentwurf ist auch die Schlussrechnung für den Kindergarten in Höhe von 350.000 Euro eingeplant.

Die "großen Brocken" in diesem Jahr werden die lang geschobene Sanierung des zweiten Bauabschnitts der Pestalozzi-Schule und die Sanierung des Hebewerks sein, erklärten Göhrig und Gerhold. Insgesamt fallen für die Sanierung der Schule rund sieben Millionen Euro an, 1,25 Millionen Euro davon in diesem Jahr. "Wir versuchen hier, Zuschüsse zu generieren, und haben beim Regierungspräsidium Anträge gestellt", erklärt Göhrig. Die Ersatzbauten für die inzwischen 60 Jahre alten Neckarhäuser Hebewerke I und X schlagen mit 2,6 Millionen Euro zu Buche; davon sollen 1,7 Millionen Euro 2022 abgerechnet werden.

Ebenfalls ein "großer Brocken" wird das Hilfeleistungszentrum (HLZ). Zuletzt ging man von rund zehn Millionen Euro Kosten aus, die diesbezüglich auf die Gemeinde zukommen werden. Im Haushaltsplan für dieses Jahr hat die Kämmerei 200.000 Euro veranschlagt – eine Planungsrate. Die findet sich auch in der mittelfristigen Finanzplanung wieder. Bis 2025 geht die Kämmerei bislang von jährlich 200.000 Euro Planungsraten für das HLZ aus. "Mehr können wir noch nicht planen", erklärt Göhrig. Zu viele Fragen sind noch offen.

Auch das Gemeindejubiläum "1250 Jahre Neckarhausen" und das 55-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft mit Plouguerneau sind im Haushaltsentwurf zu finden. In diesem Jahr sind demnach 25.000 Euro für das Neckarhäuser Jubiläum sowie 15.000 Euro für das der Städtepartnerschaft vorgesehen. Im kommenden Jahr soll es mehr werden.

Beim Katastrophenschutz sieht der Entwurf 80.000 Euro für die Anschaffung von Sirenenanlagen vor. In diesem Punkt geht die Kämmerei von einer Förderung des Landes in Höhe von rund 57.000 Euro aus.

Für den Erwerb eines Grundstückes für den Hundesport stehen 352.000 Euro im Haushaltsplanentwurf. Auf die Frage, ob dahingehend mit den Grundstückseigentümern alles in trockenen Tüchern ist, sagte Göhrig nur: "Es laufen gute Gespräche." Das hatte auch schon der Bürgermeister Ende vergangenen Jahres gesagt.

Aber es wird nicht nur Geld ausgegeben, es soll auch etwas in die Gemeindekasse fließen. Einige Grundstückserlöse sind geplant: Aus der Vermarktung des ehemaligen Tennisgeländes in Edingen ("Edingen-Südwest") seien knapp zwei Millionen Euro zu erwarten, aus dem ersten Bauabschnitt von "Neckarhausen-Nord" rund 1,1 Millionen Euro, sagte Göhrig.

Anders als im vergangenen Jahr hat die Kämmerei keine eigene Liste mit Einsparvorschlägen erarbeitet. Die Ansätze seien ohnehin sehr knapp bemessen – auch das Bauamt plane so, dass anstehende Maßnahmen umsetzbar bleiben. "Die Ansätze sind so realistisch, dass es wenig Möglichkeiten gibt, zu streichen", so Göhrig. Aber darüber werde der Gemeinderat bei der Haushaltsberatung diskutieren. Vielleicht, meinte er weiter, müsse man mal über strukturelle Punkte nachdenken: "Stichwort zwei Bäder." Allein das Freizeitbad hat einen Zuschussbedarf von 760.000 Euro, geringfügig mit 68.000 Euro abgemildert durch eine mögliche Erhöhung der Eintrittsgelder. "Man muss sich fragen, ob sich eine Kommune unserer Größe wirklich zwei Bäder leisten kann", meinte Göhrig. Spätestens wenn eine größere Reparatur ansteht, werde darüber wohl gesprochen werden, schätzte er. Aber das sei auf jeden Fall eine politische Frage, keine der Kämmerei. Die Erhöhung des Grundsteuer-Hebesatzes bringt der Gemeinde zusätzliche Einnahmen von rund 100.000 Euro.

Grundsätzlich bleibe das Ziel, betonten Göhrig und Gerhold, die Erträge zu erhöhen und die Aufwendungen zu reduzieren. Womöglich sei es eine Option, ältere, gemeindeeigene Wohngebäude loszuwerden, bevor sie noch kostenintensiver werden. Ein Aus für sozialen Wohnraum sieht Göhrig dadurch nicht. "Dafür gibt es einige Möglichkeiten, die Gemeinde kann sich zum Beispiel Vorschlagsrechte sichern." Eine langfristige Lösung seien die Verkäufe zwar nicht, aber: "Wenn man solche Investitionen wie wir vor der Brust hat, muss man über kurzfristige Erlöse nachdenken", sagte Göhrig. Damit meinte er zum Beispiel das Hilfeleistungszentrum. "Hier muss Geld vorhanden sein, um nicht alles über Kredite finanzieren zu müssen."

Die Aufnahme eines Kredits in Höhe von 3,5 Millionen Euro ist für 2022 aber eingeplant. In den vergangenen beiden Jahren war das nicht anders, sie wurden aber letztlich dann doch nicht gebraucht. Entwickelt sich der neue Haushalt wie geplant, steigt die Pro-Kopf-Verschuldung von 813 auf 1000 Euro; die Gesamtverschuldung würde allein im Kernhaushalt bei 14,2 Millionen Euro liegen (2021: 11,5 Millionen). Der Sprung über die 1000er-Marke sei aber bereits zuvor möglich gewesen, so Gerhold.