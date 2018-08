Am Samstag stand für die Helfer das Fundament für den Anbau auf dem Programm. Foto: Pilz

Edingen-Neckarhausen. (nip) Jeden Samstag und mindestens zweimal wöchentlich nach Feierabend sind sie draußen, um an ihrem neuen Vereinsheim zu arbeiten: Das neue Zuhause der Edinger Kälble wird zwischen Sport- und Freizeitzentrum und Kleintierzuchtanlage stehen und soll möglichst im Januar 2019 bezugsfertig sein. "Wir stehen da ein bisschen unter Druck, weil die Gemeinde ja das Gelände mit unserem bisherigen Domizil räumen lassen will", sagt Elferratspräsident Kevin Hockenberger.

Wie bereits mehrfach berichtet, plant die Evangelische Kirchengemeinde Edingen den Bau eines neuen Gemeindehauses auf einem Gelände, das sie der Kommune abgekauft hat. Doch vorher müssen die alten Gebäude dort noch abgerissen werden. Dazu zählt auch das bisherige Vereinsheim der Karnevalsgesellschaft Edinger Kälble im früheren Konfirmandensaal. Die Kälble hatten sich mit einem Umzug in die ungenutzte und nie ganz fertiggestellte Unterkunft des Brieftaubenzuchtvereins "Einigkeit" Neckarhausen einverstanden erklärt und von der Kommune eine Ausgleichszahlung in Höhe von 50.000 Euro erhalten.

"Das wird uns aber nicht ganz reichen", meint Hockenberger. Zwar kann sich der Verein auf viele freiwillige Helfer verlassen und bekommt Unterstützung von befreundeten Fastnachtsvereinen aus dem unteren Neckarraum. Doch die Materialkosten dürften den Gemeindezuschuss übersteigen - trotz Eigenleistungen, die sich sehen lassen können.

Vieles haben sie schon erreicht, einiges steht noch auf dem Plan: Die alten Taubenschläge haben die Helfer abgerissen und stattdessen einen Anbau ans Eck der beiden Garagen gesetzt. Hier entstehen Lagerräume und ein Büro. In den Garagen sind außerdem Biertischgarnituren und all jene Dinge untergebracht, an die die Fastnachter schnell heranmüssen - etwa während der Edinger Kerwe.

Neue, gut isolierte Fenster hat das Hauptgebäude bereits, bald soll auch eine moderne Holzpellet-Heizung dazukommen. "Die ist übers Handy steuerbar", erklärt Hockenberger, der als Installateur bei der Firma Viessmann arbeitet und daher alles selbst einbauen kann. Im neuen Vereinsheim wird es auch elektrische Rollläden und Infrarotheizkörper in den Toiletten geben. Im Hauptraum wurden eine neue Decke eingezogen und alte Türen zugemauert. Eine Durchreiche verkürzt den Weg vom Hauptraum in die Teeküche. Das neue Vereinsheim - das lässt sich schon jetzt erkennen - wird funktional und schön.

Auf dem rund 1700 Quadratmeter großen Areal fanden die Kälble zwei Gebäudekomplexe: Zum einen den größeren Rohbau mit noch fertigzustellender Terrasse und Zugang zum Versorgungsraum, zum anderen zwei Garagen nebst nun abgerissenen Taubenverschlägen. Den "Urwald" wollen die Kälble noch roden, ein Vordach anbauen und Rasen säen. Am Samstagmorgen sind neben Elferratspräsident Hockenberger auch der Vorsitzende Stefan Specht und dessen Onkel Horst Schiemann - ein ehemaliger Polier, der die Bauaufsicht führt - sowie Dieter Schroth dabei, das Fundament für einen Anbau an das Hauptgebäude zu legen. Durch diese Erweiterung gewinnt der Verein 50 Quadratmeter Fläche zu den bisherigen 65 Quadratmetern hinzu.

Fuhre um Fuhre bringt Georg Koch mit seinem Radlader Schüttmaterial heran, das die Gemeinde zur Verfügung gestellt hat. Aktuell haben die ehrenamtlichen Helfer bereits 2348 Arbeitsstunden geleistet. "Ich schätze, dass es so 8000 werden", meint Hockenberger. Die Stimmung im Verein ist angesichts des bevorstehenden Umzugs keinesfalls getrübt: "Wir werden uns definitiv vergrößern", sagt der Präsident. Klar, das künftige Domizil ist ein bisschen weiter abseits - auch wenn sich bei der Adresse in der Hauptstraße nur die Hausnummer ändert.

Alle Veranstaltungen wie das Schlachtfest, das Spargelessen oder auch das Flaggenhissen werden im nächsten Jahr voraussichtlich am neuen Standort stattfinden. "Wir müssten im Januar 2019 raus, und wir liegen gut im Zeitplan. Aber versprechen können wir nichts", meint Hockenberger. Der Verein habe ein halbes Jahr lang auf die Baugenehmigung vom Landratsamt warten müssen, dadurch habe sich der Baubeginn bis Juli 2017 verzögert. Die Überwindung bürokratischer Hürden, beispielsweise der glaubhaften Darlegung, dass die Kälble im neuen Vereinsheim keine Gaststätte betreiben werden, muss mühsam gewesen sein. Spätestens, wenn die Einweihung des neuen Kälble-Heims gefeiert wird, dürfte der Ärger aber vergessen sein.