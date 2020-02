Edingen-Neckarhausen. (kaz) Der Jugendgemeinderat Edingen-Neckarhausen (JGR) und das Jugendzentrum JUZ 13 sind eng verbunden. Das zeigte der JGR wieder bei seiner jüngsten Sitzung. Denn das JUZ 13 wird 45 und veranstaltet anlässlich dessen eine Festwoche von Samstag, 29. Februar, bis Sonntag, 8. März. Da tragen die JGRler mit Burger und Pommes sowie Kaffee und Kuchen zur Verpflegung bei. Auch beim "Fest der Kulturen" am 15. März in der Pestalozzi-Halle ist der JGR mit Waffeln, Crèpes und reichen Toppings dabei. Der Gewinn aus dem Verkauf soll an den Sozialfonds der Gemeinde gehen.

Um diese Vorhaben zu stemmen, ist das Engagement der Mitglieder nötig. Bei der jüngsten Sitzung fehlten einige unentschuldigt, mit nur vier Jugendgemeinderäten war das Gremium nicht beschlussfähig. Zwei Beschlüsse, die solange "schwebend unwirksam" sind, bis die restlichen Stimmen eingeholt sind, gab es dennoch. Dass dies möglich ist, erfuhr die Vorsitzende Finja Kettner von Gemeinderatsmitglied Dietrich Herold, der zu der Sitzung gekommen war. Bei einem Beschluss ging es darum, ob die Jugendlichen zwei reservierte Plätze bei Gemeinderatssitzungen in Anspruch nehmen wollen – sei es im Publikum oder am Ratstisch. Rederecht hätten sie laut Herold bei allen für sie relevanten Themen. Die Bitte, dem JGR die Tagesordnung künftig so früh wie möglich zukommen zu lassen, sei berechtigt und könne erfüllt werden, meinte Herold.

Vom "Jour Fix" mit Bürgermeister Simon Michler berichtete Kettner. Dabei ging es unter anderem um ein Schreiben an die RNV mit der Aufforderung, in Seckenheim den Anschluss zwischen der RNV-Linie 5 und der Buslinie 42 zu verbessern. Zurzeit fahre der Bus der Bahn fahrplanmäßig vor der Nase weg. Das ist offenbar ein Zustand, den auch Michler für verbesserungsbedürftig hält.

Der Bürgermeister habe dem JGR inzwischen einen kleinen Lagerraum für in der Großsporthalle angeboten, wo Materialien, die vor Ort gebraucht werden, untergebracht werden können. Thema beim "Jour Fix" waren auch "dunkle Ecken" in der Gemeinde. Nahe der Seniorenresidenz gebe es Handlungsbedarf, die Wege dort müssten besser beleuchtet werden. Außerdem dankten die JGR-Mitglieder JUZ-Leiter Werner Kaiser. Er gab bei der Sitzung einen Überblick über anstehende Termine im JUZ.

Eine Frühjahrsputzaktion will der JGR demnächst auf die Beine stellen und dabei Viele zum Mitmachen bewegen. Diese Aktion könnte laut Kettner auch an zwei Tagen stattfinden, also einmal in Edingen und einmal in Neckarhausen. Sie würde diejenigen, die sich daran beteiligen, gern belohnen – sei es mit einem Eis.

Der nächste JGR wird 2021 gewählt. Im Vorfeld wollen die amtierenden Mitglieder in Jugendforen darüber informieren, was das Gremium bewirken kann. Zwei Termine dafür Ende September stünden bereits fest.