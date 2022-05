Die Besucherzahlen im Jugendzentrum JUZ 13 in Edingen schwanken und sind ausbaufähig – so wie die Jugendarbeit in der Gemeinde. Anfang Juni treffen sich Beteiligte, um über eine Neuaufstellung zu sprechen. Foto: Kraus-Vierling

Von Katharina Schröder

Edingen-Neckarhausen. Die Jugendarbeit in der Doppelgemeinde muss sich nach dem Aus des Jugendgemeinderats (JGR) und dem bevorstehenden Ruhestand von Sozialarbeiter Werner Kaiser neu aufstellen. Im RNZ-Jahresinterview hatte Bürgermeister Simon Michler angekündigt, dass dieser Prozess innerhalb des ersten halben Jahres angegangen werden solle. Viel hat sich bislang noch nicht getan, das soll sich aber bald ändern. In großer Runde und auch mit der entsprechenden Fachstelle beim Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises, Vertretern aus dem Gemeinderat, Sozialarbeitern und der letzten Vorsitzenden des Jugendgemeinderats ist ein Treffen für den 2. Juni anberaumt.

Das ist auch dringend nötig, denn zurzeit steht es um die Jugendarbeit in der Doppelgemeinde nicht zum Besten. Nach dem Aus des Jugendgemeinderats Ende vergangenen Jahres gibt es noch weitere Umbrüche. Werner Kaiser wird nach Jahrzehnten im JUZ 13 Ende des Jahres in den Ruhestand gehen. Eigentlich hat das Jugendzentrum 1,5 Stellen. Doch Arne Haider, der die 50-Prozent-Stelle ausfüllte, hat das JUZ 13 Anfang Mai verlassen. Er arbeitet nun als Erzieher im Hort in Neckarhausen. Damit ist die halbe Stelle für die Jugendarbeit im JUZ aktuell nicht besetzt. "Ohne die zahlreichen Unterstützer könnte ich allein unsere ganzen Feste gar nicht mehr stemmen", sagt Kaiser. Auch die Vorbereitung für das nächste Dorfrock-Festival am Samstag, 21. Mai, sei nun stressiger als sonst gewesen.

Derweil will sich Finja Kettner, die letzte Vorsitzende des JGR, weiterhin für die Jugend in der Gemeinde einsetzen. Auf Instagram betreibt sie mit einer Freundin den Account "Jugendvertretung_68535". Im ehemaligen Raum des JGR in der Wohnanlage Am Nussbaum haben die beiden im April schon Sprechstunden angeboten, falls Jugendlichen irgendwelche Themen unter den Nägeln brennen. Aktuell ist dieses Engagement rein auf ehrenamtlicher Basis.

"Wir haben uns im März schon darüber unterhalten", erzählt Bürgermeister Simon Michler. Den Raum gebe es ja und er werde derzeit nicht benötigt, daher habe erst einmal nichts gegen die von Kettner vorgeschlagene Nutzung gesprochen. "Das war ihre Idee und es besteht ganz aus ihrer Eigeninitiative. Vonseiten der Gemeinde dulden wir das", man sehe es sehr positiv. Aber man müsse schauen, wie man die kommunale Jugendarbeit aufstellt. Er schätze das Engagement Kettners, aber das sei erst einmal eine kurzfristige Antwort auf die Situation. "Wir müssen langfristig etwas machen."

Dabei denkt Michler auch ans Jugendzentrum. Auf die Frage nach der Auslastung gibt er zu: "Es ist kein Geheimnis, dass dort nicht so viel los ist."

Der Bürgermeister betont aber auch, dass die Besucherzahlen schwanken. Oft sei nur eine Handvoll Jugendliche dort, bei der Holzwerkstatt in Kooperation mit der Schule sei es hingegen deutlich voller. Doch da tut sich schon die nächste schlechte Nachricht auf. "Die Holzwerkstatt kann ich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr machen, seit Arne Haider weg ist", sagt Kaiser. Er biete nun stattdessen Kegeln und Billard an.

Es sind also nach wie vor viele Fragen offen in Sachen Jugendarbeit. Bei der Entwicklung einer Strategie zeigt sich Michler offen. "Aktuell haben wir 1,5 Stellen im Jugendzentrum. Da stellt sich die Frage, finden wir jemanden für die halbe Stelle, die aktuell frei ist oder sortieren wir das vielleicht sogar ganz neu", sagt Michler auch mit Blick auf Kaisers Ruhestand.

"Bis zum Ende des Jahres ist es noch ein bisschen hin, aber es ist auch nicht mehr ewig, wir brauchen hier eine Strategie", betont der Bürgermeister. An eine Streichung der Stellen denkt er aber nicht. "Wir sind ja auch gesetzlich zur Jugendarbeit verpflichtet." Auch die Standortfrage stehe seit mehr als zehn Jahren im Raum. "Aber eine Alternative zu finden, ist schwierig", räumt Michler ein.

Das Treffen am 2. Juni verspricht also umfangreich und spannend zu werden. Michler hofft danach auf schnelle erste Schritte. Vielleicht schaffe es der Gemeinderat ja schon in der Juni-Sitzung, einen entsprechenden Beschluss herbeizuführen."