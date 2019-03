Edingen-Neckarhausen. (joho) Die Sängereinheit Edingen hat einen neuen Vorstand: Nachdem der bisherige Vorsitzende Herbert Jung bereits im vergangenen Jahr angekündigt hatte, kürzer treten zu wollen, legte er nun bei der Jahreshauptversammlung der Sänger im Friedrichs- hof nach 17-jähriger Tätigkeit sein Amt aus Altersgründen nieder. Sein Vize Klaus Schön tat es ihm gleich. Die 33 stimmberechtigten Mitglieder wählten anschließend Erika Keller und Elisabeth Müller zur Ersten und Zweiten Vorsitzenden, so dass der geschäftsführende Vorstand nun komplett aus Frauen besteht. Insgesamt hat sich der Verein mit einer Quote von zwei Dritteln der gesamten Vorstandschaft nun ein überwiegend weibliches Antlitz gegeben.

Zunächst aber hatte Jung die Mitglieder im Saal der Vereinsgaststätte begrüßt und vom abgelaufenen Vereinsjahr berichtet. So rief er etwa das Freundschaftssingen in Rippenweier mit dem kurzfristigen Ausfall von Dirigentin Peny Bauer, das Singen beim 100-jährigen Jubiläum des evangelischen Singkreises Neckarhausen, das gelungene Sommerfest rund um den "Friedrichshof" oder das große Chorkonzert mit dem Frauenchor zum 50-jährigen Partnerschaftsjubiläum mit Plouguerneau in Erinnerung.

Ein weiterer Höhepunkt sei das von Peny Bauer im Herbst organisierte Konzert mit der indonesischen Gruppe "Mia Patria" in der Pestalozzihalle gewesen. "Die Zusammenarbeit hat Spaß gemacht, ich hoffe, dass es so weitergeht und die Frauen zusammenhalten", wünschte sich anschließend die Sprecherin des Frauenchors, Brigitte Jäger.

Auch sie ließ nochmals Höhepunkte des Chorlebens wie das Partnerschaftskonzert oder den Jahresausflug der Frauen Revue passieren. Dabei hätten die mangelnden Navigationskenntnisse des Busfahrers den bleibendsten Eindruck hinterlassen und den Frauen völlig neue Einblicke in die heimatliche Umgebung verschafft. Von einer wohl gefüllten Kasse konnte Schatzmeisterin Gerti Häfner berichten, der die von Prüfer Alfred Storch beantrage Entlastung einstimmig erteilt wurde.

Nach der ebenso einstimmigen Entlastung des Vorstandes bedankte sich die Sängerfamilie mit Applaus und einem Weinpräsent beim scheidenden Vorstand. Es sei gut gelaufen in den vergangenen Jahren, befand Alfred Storch. Die Sängereinheit habe ihre satzungsgemäßen Aufgaben in hohem Maße erfüllt. Dennoch sei es ein seltener Zustand, beide Vorstände auf einmal zu verabschieden. Allerdings blieben beide dem Verein erhalten - Jung sei immerhin nach wie vor Ehrenvorsitzender.

Die Neuwahlen waren geprägt von klaren Ergebnissen: Alle zur Wahl stehenden Sängerinnen und Sänger wurden einstimmig gewählt. Turnusgemäß nicht zur Wahl standen Kassenwartin Gerti Häfner und Frauenchorsprecherin Brigitte Jäger. "Wir brauchen Verstärkung", befand abschließend Dirigentin Peny Bauer. Dazu regte sie für das kommende Jahr an, einen Projektchor ins Leben zu rufen, der bereits nach den Sommerferien konzertieren soll. Sie rief die Vereinsmitglieder dazu auf, in ihrem persönlichen Umfeld Werbung für das Projekt zu machen.

Der neue Vorstand: Erste Vorsitzende: Erika Keller; Zweite Vorsitzende: Elisabeth Müller; Schriftführerin: Marie-Theres Fraas; Sprecher Männerchor (MC): Klaus Schön; Beisitzer: Brigitte Jäger, Andrea Jung, Beate Schön, Brigitte Walter, Arno Falk; Notenwart MC: Klaus Schön, Arno Falk; Notenwartin Frauenchor: Rita Bolz, Melina Adler; Wirtschafts-/Dekorationsausschuss: Gerti Häfner, Erwin Kühlwein, Josef Pisar; Pressewartin: Brigitte Jäger; Vizedirigent MC: Klaus Schön; Vizedirigentin FC: Gerti Häfner, Elisabeth Müller; Vertreter der Passiven: Helmut Stahl; Kassenprüfer: Stephanie Gilow, Alfred Storch.