Edingen-Neckarhausen. (nip) "Das ist eine gute Nachricht – wir sind planerisch am Ziel", sagte Bürgermeister Simon Michler in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats zum Bebauungsplan "Wohnen und Freizeit in Neckarhausen Nord". Man könne nun "zeitnah" bebauen. Wie, das werde man noch im Detail beschließen.

Den Satzungsbeschluss traf der Gemeinderat einstimmig, ebenso die Entscheidung, die Erschließung nur abschnittsweise vorzunehmen. "Wir haben hier eine große Runde gedreht und zuletzt große Schritte gemacht", sagte Markus Schläfer (CDU). Die Diskussionen in der Arbeitsgruppe "Bauland" seien gut gewesen, hier gebühre Bauamtsleiter Dominik Eberle Dank. Zwar sei man nun bereits in der dritten Offenlage, doch lerne man auch stetig dazu. Der Satzungsbeschluss sei nun ein Signal an alle Beteiligten, sprich an die in Neckarhausen-Nord umzusiedelnden Vereine, dass es losgehe.

Thomas Hoffmann (Offene Grüne Liste) sprach von einem "lebendigen Plan" mit mehrgeschossigen Wohnhäusern und einem Quartiersplatz. "Wir hoffen auf neue Wohnformen", sagte er. "Man möchte heute allen zurufen: ‚Los geht’s", sagte Andreas Daners (SPD).

Schnell ging es auch beim Bebauungsplan "Hauptstraße II im OT Neckarhausen", der zuletzt wegen einer Erweiterung des Geltungsbereichs eine weitere Runde gedreht hatte. Für dieses innerörtliche Kerngebiet traf der Rat einen Satzungsbeschluss und bestätigte mehrheitlich den Geltungsbereich für einen weiteren vorhabenbezogenen Bebauungsplan in Neckarhausen. Anlass dafür ist die Planung, zwei Gebäude abzureißen, um ein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohnungen und Kindergarten im Erdgeschoss zu errichten. Alexander Jakel (SPD) erklärte sich bei diesem Punkt für befangen. Thomas Hoffmann (OGL) sagte, er habe seine kritische Haltung nach einem Gespräch mit den Vorhabenbetreibern geändert.

Zudem sei das Projekt mehrfach umgeplant worden. Es bleibe nur die Überschreitung der Baugrenze an der nördlichen Seite. Da stelle sich die Frage, ob man überhaupt einen Bebauungsplan aufstellen müsse. Das Baurechtsamt sehe die Grundzüge der Planung berührt und lehne das Vorhaben so ab, sagte Bauamtsleiter Eberle. Das neue Baulandmobilisierungsgesetz habe noch keine Rechtsgrundlage, eine Befreiung darüber sei noch nicht möglich. Klaus Merkle (UBL-FDP/FWV) erklärte, seine Fraktion halte den Geltungsbereich (neckarseits ab Ortseingang Neckarhausen aus Richtung Edingen bis zum Kreisel am Schloss, Anm. d. Red.) für viel zu weit gefasst – ein Bebauungsplan über ein so großes Gebiet wegen eines einzelnen Bauvorhabens verursache entsprechende Kosten. "Wir sehen das anders und wollen in die Jahre gekommene Bebauungspläne anpassen. Und zwar nicht in Klein-Klein", merkte Schläfer an.

"Das ist nicht der erste Plan, der wegen eines Vorhabens aufgemacht wird", sagte Daners. Das Planverfahren für Neckarhausens Hauptstraße wird das Büro BBP aus Kaiserlautern durchführen. Bei sechs Nein-Stimmen und einer Enthaltung beschloss das Gremium die Überplanung.