Geschichte in Stein gemeißelt: Der Abtsstab steht für das Kloster Schönau beziehungsweise die Pflege Schönau. Das „v“ und „0“ stehen für „von Oberndorff“. Am 22. November 1790 hatte Franz Albert von Oberndorff Anteile an einem Schönau’schen Gut erworben. 1791 war offensichtlich das Jahr, in dem der Besitzerwechsel auf dem Stein festgehalten wurde. Foto: Kraus-Vierling

Von Stephan Kraus-Vierling

Edingen-Neckarhausen. Seit vielen Generationen hängt er hoch oben in der Mauer eines Seitengebäudes der einstigen Grafenbrauerei neben dem Edinger Schlösschen und nie fand er öffentliche Beachtung. Dabei ist der Grenzstein, dicht an einem Regen-Fallrohr auf der Seite liegend, ein interessantes "neues" Teil im großen Puzzle der Ortsgeschichte für Edingen-Neckarhausen: Zeigt er doch den Abtsstab als altes Symbol des Klosters Schönau, flankiert jedoch von den Buchstaben "v" und "O" für "von Oberndorff" nebst der Jahreszahl 1791. Somit ist hier offenbar der Kauf eines Schönau’schen Guts-Anteils durch Franz Albert Reichsgraf von Oberndorff im Rahmen seines umfangreichen Grunderwerbs in Edingen und Neckarhausen im späten 18. Jahrhundert buchstäblich in Stein gemeißelt.

Das Gebäude in der Hauptstraße 37 steht zwischen dem ersten evangelischen Pfarrhaus von 1745 und dem ebenfalls aus der Barockzeit stammenden Schlösschen. Von der Straße aus ist der Grenzstein nicht zu sehen. Er sitzt in einem Anbau an der Seite zum frei geräumten Areal des künftigen Evangelischen Gemeindehauses hin.

Das noch ältere, heute zu Wohnzwecken genutzte Vorderhaus stand wohl schon lange bevor Alfred Graf von Oberndorff im Jahr 1842 seine Brauerei gründete. Vermutlich ist es jenes Gebäude, das bereits auf einem Grundrissplan von Edingen aus dem späten 18. Jahrhundert rechts neben dem Schlösschen eingezeichnet ist und offensichtlich zum Castell’schen, später Oberndorff’schen Gut gehörte.

Ein Ausschnitt aus einem Ortsplan von etwa 1780 aus dem Schlösschen-Buch des Edinger Historikers und Verlegers Ralf Fetzer. Der blaue Pfeil markiert grob die Stelle, an der sich der Grenzstein in der Gebäudewand befindet. Foto: Kraus-Vierling

Im Schlösschen-Buch des Edinger Historikers und Verlegers Ralf Fetzer wird neben anderen durch Graf Franz Albert erworbenen Gütern auch das "in die Geistliche Administrations-Pflege Schönau zu Heidelberg einschlagende" große Mönchs- und Deidinger Erbbestandsgut genannt. Hiervon erwarb von Oberndorff am 22. November 1790 Anteile für 10.000 Gulden. Von diesem Gut könnte der Grenzstein stammen; er wäre dann im Jahr nach dem Kauf zusätzlich beschriftet worden. Ob er später bei den umfangreichen Brauerei-Erweiterungen aus der Erde kam, lässt sich nur vermuten. Jedenfalls wurde er dann bei einer Gebäude-Aufstockung vermauert, in der Obergeschosswand aus Backstein und direkt auf dem alten Erdgeschoss aufsitzend.

Den Hinweis auf einen "Stein mit Jahreszahl" gab der RNZ Wolfgang Ding, ehrenamtlicher Leiter der Gemeindehaus-Baukommission. Er wiederum war vom Besitzer des Anwesens in der Hauptstraße 37, Bauunternehmer Roland Schwab, informiert worden, der den Stein erst kürzlich beim Entfernen von üppigem Efeubewuchs entdeckt hatte. Übrigens gibt es hinten in der Mauer auf der alten Grundstücksgrenze zum einstigen Pfarrgarten und Kirchhof zwei weitere Stellen "schriftlicher Überlieferung": In Glattstrich-Ausbesserungen sind Namens-Initialen plus jeweils das Datum aus den 1950er Jahren eingeritzt.

Beim Grenzstein indessen handelt es sich um eine "Spolie", so der Fachausdruck für wiederverwendete Inschriften-, Relief- oder andere markante Steine, Architekturteile wie Säulenschäfte oder -kapitelle, Fenstergewände, Mühlsteine und vieles mehr. In alten Kirchen oder Burgen etwa finden sich häufig Spolien, teils noch aus der Römerzeit. Oft baute man sie exponiert als bewusste Erinnerung an frühere Epochen ein.

Andere interessante Fragmente hingegen wurden ohne Gedanken an Präsentation irgendwo in der Wand mit verwendet. Baumaterial war schließlich teuer. Da der Stein mit dem Abtstab und den von Oberndorff-Zusätzen weit über Kopfhöhe vermauert wurde, noch dazu auf der Seite liegend, dürfte es auch hier höchstens beiläufig um eine Überlieferung für die Nachwelt gegangen sein.

Dass sich aber der Besitzerwechsel eines Grunds auf einem Grenzstein ablesen lässt, gibt es nicht so oft, in Edingen-Neckarhausen dürfte das bislang einmalig sein.

Grenzsteine gibt es dagegen mehrere. Der Autor dieses Artikels besitzt einen Stein mit Abtsstab und einen weiteren mit "v O" für "von Oberndorff", davor ein ganz verwittertes "G" für "Graf". Der Schönau’sche Stein fand sich vor Jahren nahe dem historischen Eisbrecher am Neckarufer, zwischen anderen Brocken halb im Wasser liegend. Heute steht er im liebevoll gestalteten privaten Bauernmuseum von Landwirt Werner Lieberknecht, Hauptstraße 61. Der andere Grenzstein ist als Dauerleihgabe in der Grafen-Ausstellung im Neckarhäuser Schloss zu sehen, neben einem Stein mit schmuckvollerem "G v O" plus wiederum der Jahreszahl 1791.

Wiederum ein weiterer Stein mit den drei Initialen wurde dem Museumsverein vom Edinger Landwirt Helmut Stahl 2005 für die große "Oberndorff"-Ausstellung geliehen. Voriges Jahr kam er wieder in Stahls Gehöft zurück.