Von Katharina Schröder

Edingen-Neckarhausen. Konstantin Raedle steht in der Wohnanlage Am Nussbaum, er spricht deutlich, laut und mit viel Gestik. Was auf den ersten Blick aussieht wie die Einweisung durch einen Steward im Flugzeug, ist eine Einführung ins Imkern. Raedle ist ehrenamtlich beim Imkerverein Mannheim, sein Wissen gibt er jetzt in der Wohnanlage am Nussbaum in einem Neuimker-Kurs an Flüchtlinge und Edingen-Neckarhäuser weiter.

"Wir haben schon länger nach einem neuen Projekt gesucht", sagt Sebastiaan Minderhoud von der Projektkoordinierung des DRK-Kreisverbandes. "Eine Kollegin hat dann einen Imkerkurs gemacht und war gleich Feuer und Flamme." Über diese Kollegin sei auch der Kontakt zu Raedle entstanden. Eigentlich sollte das neue Pilotprojekt in der Wohnanlage schon im Frühjahr starten, aber dann kam Corona dazwischen. "Jetzt starten wir eben mit der Einwinterung der Bienen." Beim ersten Termin waren vier Flüchtlinge und zwei Einwohner der Doppelgemeinde dabei, außerdem Minderhoud und die Integrationsbeauftragte der Gemeinde, Janina Schückle.

Raedle startet den Kurs mit der Theorie. Und er plädiert dafür, Berührungsängste mit den Tieren zu verlieren: "Wenn Sie anfangen, Bienen zu halten, sollten Sie sich damit anfreunden, dass Bienen gerne auf Ihnen herumklettern." Noch lachen die Teilnehmer. Dann geht es an die Schutzkleidung. Raedle rät den Neu-Imkern davon ab, Parfüm zu tragen, und erklärt, wie man sich bei den Bienenstöcken verhält. "Auf keinen Fall sollte man sich hektisch bewegen oder schreien." Dann schälen sich die Teilnehmer in die Schutzkleidung, die der Imker mitgebracht hat.

Die beiden Bienenstöcke stehen in der Nähe der Wohnanlage, knapp fünf Minuten muss man laufen. "Eigentlich wollten wir sie am Gemeinschaftsgarten platzieren", sagt Schückle. Wegen der Nähe zum Sportzentrum sei das aber nicht möglich gewesen. Kurze Zeit war auch der Nabu-Garten als Standort im Gespräch, die Nabu-Ortsgruppe sorgte sich jedoch um den dortigen Wildbienenbestand. Schließlich hat ein örtlicher Landwirt zugestimmt, die Stöcke auf einer Blühwiese in der Nähe der Wohnanlage zu platzieren.

An diesem ersten Kursabend sollen die Teilnehmer einen ersten Eindruck von den Bienen bekommen. Raedle öffnet die Stöcke, zeigt die Insekten und erklärt viel. Er selbst hat auf Schutzkleidung verzichtet. "Bienen sind freundlich", betont er immer wieder. Und tatsächlich: Als der Imker den Stock öffnet und Waben mit den Tieren herausnimmt, brausen diese nicht einmal auf. Raedle kann sogar mit dem Finger zwischen den Bienen erklären, was sich gerade auf den Waben abspielt. Zunächst noch auf Abstand rücken die Teilnehmer schnell näher und gucken neugierig dem Treiben in dem Bienenstock zu. "Ich hätte nicht erwartet, dass sie so friedlich sind", sagt Teilnehmerin Anne Neuberger-Hoffmann.

Raedle bindet die Teilnehmer ein. Erklärt, woran er erkennt, dass auf einer Wabe noch vor wenigen Tagen die Königin herumgelaufen sein muss, warum die Waben verschiedene Farben haben und zeigt, wo gerade eine Biene schlüpft. Und er beantwortet die Fragen der Kursteilnehmer. Auch für ihn ist es ein Pilotprojekt. "Ich bringe den Leuten die Materie gerne bei", sagt er. Die Nachfrage nach Neuimker-Kursen sei hoch, "nur Verantwortung für die Tiere zu übernehmen, das ist ein Aspekt, den die meisten romantisieren." Er betont: "Die Bienen dürfen nicht hungern, da ist man einfach in der Pflicht."

Die Idee hinter dem Projekt ist es, Menschen zusammenzubringen. Außerdem soll die lokale Bienenpopulation gestärkt werden. Ein weiterer Vorteil des Pilotprojekts sei, dass man überall auf der Welt imkern kann, sagt Minderhoud.

Info: Der nächste Termin ist am Mittwoch, 30. September, um 18 Uhr. Fünf Plätze sind aktuell noch frei. Wer Interesse hat, wendet sich an Janina Schückle unter der Telefonnummer: 06203/808- 204 oder per E-Mail an janina.schueckle@edingen-neckarhausen.de.