Von Stephan Kraus-Vierling

Edingen-Neckarhausen. Zu einer Zeitreise durch die Orts- und die Weltgeschichte lädt der "Treff an der alten Eiche" im Neckarhäuser Schlosspark ein. Geschaffen wurde dieser idyllische Platz vom Verein der Schlossparkfreunde anlässlich dessen 60-jährigen Bestehens. Am Sonntag enthüllten Vorsitzender Holger Lulay und Bürgermeister Simon Michler im Beisein von 75 Mitgliedern und Interessierten den zu einer Jahresring-Chronik gestalteten Tisch aus dem Baumstumpf der 2016 zusammengebrochenen Stieleiche.

Rund 160 Jahre – so ergab die Auszählung der Ringe – war dieser malerische Baum alt, der seit seiner Jugend schief geneigt wuchs, indem er wohl wegen dominanter Standort-Konkurrenz in Richtung Sonnenlicht "auswich". Im weiten Stamm-Bogen flach über den Weg sich spannend war die Eiche, wie Bürgermeister Michler in seiner Ansprache erinnerte, "einer der ältesten und schönsten Bäume im Schlosspark". Am Morgen des 6. Oktober 2016 aber brach der noch vollholzige Baum in rund drei Metern Höhe unter der enormen Hebelkraft seines Schrägwuchses zusammen.

Von einem örtlichen Altbäume-Fan, der als "Nachtwächter" auch schon durch den Park geführt hat, kam die Anregung, den mächtigen Stumpf für einen Tisch mit Jahresring-Chronik zu nutzen. Beim Verein der Schlossparkfreunde stieß dies auf offene Ohren – nämlich für einen in Kooperation mit der Gemeinde und dem örtlichen Landschaftsbauunternehmen "Grewe & Heitmann" gestalteten Treff mit Sitzbänken an lauschiger Stelle, hinten direkt am Parkweg nahe der evangelischen Kirche.

Mit Klaus Padutsch hat der Verein einen Design-Profi in seinen Reihen, der sich der Sache annahm. In einem aufwendigen Verfahren beschriftete er die aus bruchfestem Glas exakt in Stammform geschnittene Tischplatte mit einer extra "bunt" gehaltenen Auswahl an orts- und weltgeschichtlich markanten Ereignissen. Wobei Nägel am zugehörigen Jahresring die Dicke der Eiche zum jeweiligen Zeitpunkt anzeigen. Die Palette reicht vom Keimen des Baums um 1856, über die Schlosserweiterung 1873, den Untergang der Titanic 1912, die Teilnahme Graf Alfred von Oberndorffs an der Kapitulationsunterzeichnung 1918 in Compiègne, das Attentat auf John F. Kennedy 1963 oder die Tschernobyl-Katastrophe 1986 – bis zur 40-Jahr-Feier der Partnerschaft mit Plouguerneau 2007 sowie zum Todesjahr der Eiche 2016.

Unter strahlend blauem Himmel gab Bürgermeister Michler einen Überblick über die Geschichte des Vereins, lobte dessen Verdienste um Erhalt und Pflege des Parks sowie die jährlichen Geldspenden, die sich auf schon rund 150.000 Euro summierten. Vorsitzender Lulay knüpfte daran an, erinnerte an die schrittweise Auslichtung und Verjüngung der früheren "Wildnis" im Baumbestand über Jahrzehnte sowie an die Aufteilung der Parkfläche in einen repräsentativen vorderen und einen ökologisch besonders wertvoll gehaltenen hinteren Bereich. Auch würdigte er die Verdienste seiner Leitungsvorgänger Dietrich Maiwald, Bernhard Senska, Peter Fabian, Christian Jürges und Klaus Stumpfe. Umrahmt wurde die Feierstunde bei Sekt, Selters und Laugengebäck vom jungen Musikschul-Saxophon-Duo Luna Loßdörfer und Daniel Schlecht. Im Anschluss an Dank und Ehrungen gab die Jahresring-Chronik gleich genügend Stichwörter für angeregten Plausch und Austausch von Erinnerungen.