Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Pandemiebedingt musste auch ein neues Format der Volkshochschule (VHS) pausieren: Zweimal fand das "Freiraum-Café" im Kultursaal im Schloss Neckarhausen statt als Treffpunkt für an einem zwanglosen Austausch von Ideen, Anregungen und Themen interessierten Bürgern. "Ohne Leistungsdruck", wie Nicole Kühnert betont. Die Pädagogin und Personalentwicklerin leitet das Freiraum-Café – die Idee dazu sei ihr vor fünf Jahren durch "Pioneers of Change" gekommen. Der österreichische gemeinnützige Verein setzt seinen Schwerpunkt auf Bildung für eine nachhaltige Entwicklung und für einen tiefgreifenden Wandel gegen die Krisen dieser Welt. "Er hilft dabei, Menschen sichtbar zu machen, die den Wandel in der Gesellschaft gestalten", führt Nicole Kühnert aus.

Sie selbst kam vor drei Jahren "der Liebe wegen" nach Heidelberg, geboren wurde sie in der ehemaligen DDR. "Wandel und Veränderung war immer Teil meiner Biografie", erzählt sie beim nun endlich wieder möglichen dritten Freiraum-Café. Sie sei eine "begeisterte Lernerin", die schon immer gerne Menschen unterstützt habe, ihre Potenziale zu entfalten. Mit dem Café hoffe sie, einen Raum zu schaffen, in dem Ideen gedeihen können – "Ideen, die einen weiterbringen", gesellschaftlich und/oder auch persönlich.

Ein Format, das für Stefanie Müller und Brigitte Tamm passt. Beide Besucherinnen waren am Sonntagmittag zum ersten Mal dabei. Stefanie Müller erzählt, dass sie im Mitteilungsblatt der Gemeinde davon gelesen und sich interessiert habe. "Außerdem stand da etwas von Kuchen", sagt sie und lacht.

Den hat sie an diesem Nachmittag selbst mitgebracht, worüber sich insbesondere Nicole Kühnert und VHS-Leiter Hermann Ungerer Henríquez freuen. "Wir waren gestern unterwegs und haben es nicht mehr geschafft, Kuchen zu backen", sagt das Paar, dem demnächst die eigene Hochzeit ins Haus steht. Bei Kaffee und einem Stück veganen Marmorkuchens starten die Teilnehmer in eine erste Vorstellungsrunde.

Brigitte Tamm berichtet, dass sie von einer Bekannten vom Freiraum-Café gehört habe. Nun ist sie da. Sie wohnt seit einigen Jahren in der Gemeinde und erzählt, dass Corona und der Krieg in der Ukraine einen so mitnehme. "Das ist bedrohlich und lähmt mich zum Teil." Sie habe gerne etwas Positives tun wollen und sich zum Besuch des Freiraum-Cafés entschieden.

Stefanie Müller meint, sie habe nicht gewusst, was sie hier erwarte. "Was ich jetzt hier höre, das passt gut. Mein Bauchgefühl gab mir recht." Die Pandemie, der ungerechte Krieg – auch der Volkshochschul-Leiter sagt, das mache ihn wütend. Aber zugleich setze dies auch eine "Wutkraft" frei, und damit einhergehend die Frage: "Was kann ich tun, damit die Dinge besser werden?"

Nicole Kühnert startet die Aufzeichnung eines Interviews mit Vivian Dittmar. Die Autorin lebt in Süddeutschland und hat 2009 die Stiftung "Be the Change" für kulturellen Wandel gegründet. Dittmar sagt "ein wirklich gutes Leben steht nicht in Widerspruch zu einem notwendigen ökosozialen Wandel der Gesellschaft, sondern wird im Gegenteil erst dadurch ermöglicht". Ein nachdenklich machendes Interview, dem eine nächste Gesprächsrunde folgt. Jeder hat dann fünf Minuten Zeit, um einfach zu reden. Die anderen hören zu. So einfühlsam wie möglich, um eine "tiefere Ebene der Verbundenheit miteinander zu erreichen", wie Nicole Kühnert erklärt. Und äußert einen Wunsch: "Ich hoffe, dass wir mit dem Café wieder durchstarten können einmal im Monat."