Der 15-jährige START-Stipendiat Houssein Showk wohnt in Edingen-Neckarhausen und will Flugzeugingenieurwissenschaften studieren. Foto: Kreutzer

Von Katharina Schröder

Edingen-Neckarhausen. Vor neun Jahren stieg der damals sechsjährige Houssein Showk aus dem Flugzeug, "ich glaube in Frankfurt". Mit seiner Familie war er aus dem syrischen Bürgerkrieg über die Türkei in die Bundesrepublik geflohen. Damals war alles noch sehr abstrakt für ihn. Heute lebt die sechsköpfige Familie in Edingen und der mittlerweile 15-jährige Houssein hat kürzlich ein Stipendium der START-Stiftung und der Dieter Schwarz Stiftung bekommen.

Darauf hat sich Houssein, der seit diesem Schuljahr auf ein Heidelberger Wirtschaftsgymnasium geht, im Sommer beworben. "Mein Onkel ist Lehrer, er hat mich darauf aufmerksam gemacht", erzählt der Jugendliche. Knapp zwei Monate später war er einer von insgesamt 20 Stipendiaten in ganz Baden-Württemberg.

Das Programm ist ein dreijähriges Bildungsstipendium. Die Teilnehmer bekommen ein Notebook, jährlich 1000 Euro Bildungsgeld und haben deutschlandweit verschiedene Seminare. Es richtet sich an Schüler mit Migrationserfahrung, die sich gesellschaftlich engagieren wollen.

Houssein hat bereits Ideen und weiß, was er sich von dem Stipendium erhofft. "Das Problem bei uns Jugendlichen ist, dass wir von Erwachsenen immer als Kinder betrachtet werden", sagt der 15-Jährige. Das Programm sei eine Hilfe, sich trotzdem in der Gesellschaft mitteilen zu können. "Mir gefällt, dass man bei der START-Stiftung nicht nur einzeln, sondern als Gruppe etwas machen kann, das auch etwas bewirkt", sagt er.

Sie bringt Jugendliche zusammen. Es gibt gemeinsame Treffen, und die Stipendiaten organisieren zusammen Veranstaltungen. Durch die Corona-Pandemie war das Kennenlernen bisher zwar schwierig, aber eine erste Zusammenkunft in Heilbronn gab es schon. Houssein hofft auch, durch das Stipendium mehr Leute kennenzulernen. "Für mich war es immer schwer, mit anderen in Kontakt zu treten", erzählt der 15-Jährige. In der Schule sei er bisher eher still gewesen. "Aber bei diesem Treffen habe ich gesehen, andere Stipendiaten haben dasselbe Problem", erzählt er. Die Freude darüber, dass er nicht allein damit ist, ist ihm deutlich anzusehen. "Das hat mir jetzt auch schon geholfen an der neuen Schule." Denn auf das Wirtschaftsgymnasium geht er erst seit diesem Schuljahr. Davor besuchte er die Seckenheim-Realschule, wo er seine Mittlere Reife mit einem Schnitt von 1,7 abschloss.

Seine Bewerbung und das Auswahlverfahren fielen in die Corona-Pandemie. So gab es ein Auswahlgespräch am Telefon. Was andere vielleicht beunruhigen würde, war für Houssein gerade richtig. "Das war viel entspannter, da konnte man mir die Nervosität nicht ansehen", erzählt er. Bei Präsentationen sei er immer sehr nervös. "Ich bin ein Mensch, der nicht vor Publikum stehen kann, wenn ich einen Vortrag halten muss, vergesse ich alles", sagt er. "Das ist ein Punkt, den ich verbessern muss." Auch hier glaubt er, werde das Stipendium ihm helfen. "Da gibt es zwar viele Vorträge, aber die muss man in Gruppen halten", erklärt er. "Das rettet mich."

In der Schule, aber auch in seiner Freizeit sagt er: "Sport ist mein Ding." Seit er zehn Jahre alt ist, spielt er Fußball. Aktuell kickt er bei der Spielvereinigung Ilvesheim. Wenn er im nächsten Jahr seine Leistungskurse für das Abitur wählt, soll das Fach Sport darunter sein. Ansonsten mag er noch Englisch und Mathe. "Nur Deutsch ist gar nicht meins", sagt der 15-Jährige und verweist auf Gedichtinterpretationen. Wenn er nicht gerade auf dem Fußballplatz steht, liest er gern Krimis.

Als seine Familie nach Deutschland kam, lebte sie zuerst in Karlsruhe, dann ging es nach Ulm und schließlich nach Edingen-Neckarhausen. Hier wollen Houssein, seine Eltern und seine drei jüngeren Geschwister heimisch werden Housseins Fazit bisher: "Es ist ziemlich klein hier." Nach den beiden Großstädten sei das eine Umstellung. "Jeder kennte jeden, aber das kann auch ein Vorteil sein", sagt der 15-Jährige.

Sein wichtigstes Ziel für die nahe Zukunft sei das Abitur. "Dann muss ich erst einmal schauen, welchen Durchschnitt ich habe, und überlegen, wie ich weitermache", sagt er bescheiden. Eigentlich hat er aber schon längst Pläne für die Zeit nach dem Abitur. "Seit ich klein bin, habe ich mit Flugzeugen gespielt, ich wusste immer, das ist meine Leidenschaft", erzählt der 15-Jährige. Deswegen will er Flugzeugingenieurwissenschaften in Frankfurt studieren. "Auch als ich zum ersten Mal geflogen bin, wusste ich, das ist mein Berufswunsch." Dieser erste Flug war übrigens der nach Deutschland. Aber warum dann nicht gleich Pilot werden? Houssein muss lachen. "Ich habe Höhenangst."