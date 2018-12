So sieht der Vorentwurf zur Bebauung des Gebiets "Edingen Südwest" aus. Auf dem Gebiet der alten Tennisplätze sollen künftig vier Mehrfamilienhäuser stehen, die mit zwei Zufahrten an die Straße angebunden sind. Grafik: Planungsbüro Peter Fischer

Von Anna Manceron

Edingen-Neckarhausen. Er steht, der Vorentwurf für den Bebauungsplan "Edingen Südwest" und die Erweiterung des Wohngebiets Hundert Morgen. Der Gemeinderat hat am Mittwochabend die von der Verwaltung vorgelegten Pläne mehrheitlich abgesegnet. Dabei sprachen sich neben Bürgermeister Simon Michler und der gemeinsamen Liste von UBL-FDP/FWV stimmte auch die CDU mehrheitlich für den Entwurf. Dagegen hielten die Mitglieder der SPD-Fraktion. Florian König (CDU) und Eberhard Wolff (SPD) enthielten sich.

Der neue Entwurf sieht nur vier statt sechs Mehrfamilienhäuser vor. Zwei davon mit zweieinhalb Etagen, die anderen beiden mit dreieinhalb Stockwerken. Darunter sollen Tiefgaragenplätze entstehen. Die Häuser sind über einen Fußweg miteinander verbunden und sollen von beiden Seiten über eine Pkw-Zufahrt erreichbar sein. Dafür muss auf der einen Seite der Rodelhügel leicht angeschnitten werden. "Die Eingriffe sind allerdings minimal", betonte Planer Peter Fischer aus Mannheim, der den Entwurf in der öffentlichen Sitzung vorstellte.

Ganz weggefallen sind die ursprünglich geplanten sechs Doppelhaushälften entlang der Straße Hundert Morgen. "Mit dieser Streichung und der Reduzierung von sechs auf vier Mehrfamilienhäusern tragen wir den Wünschen und Forderungen der Anwohner Rechnung", sagte Bürgermeister Simon Michler. In dem Beschluss betont der Gemeinderat auch, dass es derzeit keine Pläne gibt, die Wohnanlage in Richtung der benachbarten Kleingartenanlage auszuweiten. Sollte es einmal soweit kommen, wolle man dort aber nur Häuser mit maximal zweieinhalb Stockwerken genehmigen.

"Wir hätten uns mehr Verdichtung gewünscht, aber in Anbetracht der Umstände ist es der beste Kompromiss", sagte Thomas Hoffmann (Offene Grüne Liste). Dem stimmte Bernd Grabinger (CDU) zu, auch wenn seiner Fraktion eine Lösung mit Einzelhäusern und Doppelhaushälften besser gefallen hätte. Ganz anders sah das Thomas Zachler (SPD). "Diese Variante ist kein Kompromiss, sondern eine wohnungsbauliche Kapitulation", sagte er. Bei einem geschätzten Grundstückspreis von rund 410 Euro pro Quadratmeter könne man von "Nobelwohnungen" sprechen, so Zachler. "Sozialwohnungen werden es sicher nicht", gab Michler daraufhin zu. Allerdings komme es bei den Preisen auch auf die Größe der Wohnungen an.

Laut der Verwaltung bieten die vier mehrstöckigen Häuser Platz für rund 24 Wohnungen. Zu wenig, fanden die SPD-Gemeinderäte. "Diese Variante ist die am wenigsten akzeptabelste", sagte Fraktionsvorsitzender Thomas Zachler. Stattdessen solle man Raum für 36 Wohnungen schaffen - verteilt auf dreimal zwei Doppelhaushälften sowie auf die vier Mehrfamilienhäuser. Seinen Antrag lehnten die anderen Fraktionen jedoch mehrheitlich ab.

Angenommen wurde hingegen ein Prüfauftrag der UBL/FDP-FWV. "Werden die Wohnungen günstiger, wenn man die Häuser nur von einer Seite aus erschließt?", wollte Fraktionsvorsitzender Hans Stahl wissen. "Wir müssen als Gemeinde bezahlbaren Wohnraum anbieten", betonte er. Mit einer zweiseitigen Erschließung sei das aber nicht möglich. Ob die Grundstücks- und Wohnungspreise dadurch tatsächlich sinken könnten, soll nun Planer Peter Fischer prüfen. Der Gemeinderat entschied sich auch mehrheitlich dafür, den Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren nach § 13 b Baugesetzbuch aufzustellen. Mit Thomas Hoffmann, Gerd Brecht und Annelie Heitz stimmten drei OGL-Mitglieder gegen dieses Verfahren. Rolf Stahl (OGL) und Eberhard Wolff (SPD) enthielten sich. "Wie groß ist denn der Kostenunterschied zum Bebauungsplanverfahren?", wollte Thomas Zachler (SPD) von Bauamtsleiter Dominik Eberle wissen. Rund 15.000 Euro Gutachterkosten spare die Gemeinde durch den beschleunigten Prozess ein, erklärte dieser. Außerdem dauere das normale Verfahren 9 bis 12 Monate länger, weil viele Gutachter lange Wartezeiten hätten.