Einfach mal die Glühbirne wechseln, oder ein Attest beim Arzt abholen. Die Nachbarschaftshilfe funktioniert auch in Zeiten von Corona. Foto: Kraus-Vierling

Von Stephan Kraus-Vierling

Edingen-Neckarhausen. Zwei Jahre gibt es die Nachbarschaftshilfe schon in der Doppelgemeinde. Doch die Corona-Pandemie stellt auch diesen Service unter dem Motto "Bürger helfen Bürgern" vor neue Herausforderungen. Einerseits brauchen vor allem ältere Einwohner aufgrund ihres Krankheitsrisikos und ihrer besonders starken Einschränkungen noch mehr Unterstützung als zuvor. Andererseits machen Kontaktverbot und Abstandspflicht die Hilfe nicht eben leichter. Die Gemeinde möchte mit einem "Netzwerk Nachbarschaft" helfen.

Die Nachbarschaftshilfe selbst war Anfang 2018 von der SPD-Ratsfraktion angeregt worden. Zusammen mit einem Arbeitskreis erarbeiteten Doris Nießen, damals Gemeindesozialarbeiterin, und Hauptamtsleiterin Elke Hugo ein Konzept für die bei der kommunalen Verwaltung verankerte Hilfe (die RNZ berichtete). Geschaffen wurde ein kostengünstiges Angebot für Menschen, die ihren Alltag nicht mehr komplett allein bewältigen können. Die Spanne reicht weit, seien es Einkäufe Arzttermine oder Ämtergänge. Auch bei Schriftverkehr oder anderen kleineren Arbeiten zu Hause oder im Garten gehen die Helfer bei Bedarf zur Hand. Wobei Krankenpflege ebenso ausscheidet wie gewöhnliche Putzarbeiten. Überhaupt waren sich Verwaltung, Seniorenbeirat und Gemeinderat einig, dass die Nachbarschaftshilfe nicht in Konkurrenz zu Handwerksbetrieben, Pflegediensten und anderen gewerblichen Dienstleistern treten dürfe.

Auch war Konsens, dass es für die ehrenamtliche Hilfe am Nächsten wenigstens eine kleine Anerkennungsvergütung geben sollte. Pro Stunde sind acht Euro zu zahlen; ein Euro davon geht an die Gemeinde für die Betreuung und Koordination. Die leistet nach wie vor Doris Nießen – seit ihrem Wechsel in den Ruhestand auf Minijob-Basis.

Im vergangenen Herbst zog sie im Seniorenbeirat positive Zwischenbilanz. Damals gab es 14 Helfende, wobei es gerade für mit Fahrten verbundene Dienste (25 Cent pro Kilometer) wegen großer Nachfrage noch mehr hätten sein dürfen. Seit Juni 2019 ist die Nachbarschaftshilfe vom Rhein-Neckar-Kreis anerkannt. Personen mit Pflegegrad können sie somit nach Landesverordnung als hauswirtschaftliche Hilfe bis 125 Euro im Monat bei der Pflegeversicherung einreichen.

Dann aber kam die Corona-Pandemie und vervielfachte die Zahl der an Haus oder Wohnung gebundenen Einwohner. So warb die Kommune nun per Flyer und Meldeadresse für ein "Netzwerk Nachbarschaft". Man wolle damit "die unbürokratische Möglichkeit schaffen, den Kontakt zwischen freiwilligen Helfern und Unterstützungssuchenden, unter Berücksichtigung der bestehenden Sicherheitsmaßnahmen und Regeln, herzustellen und zu begleiten".

Die Resonanz auf Helferseite war riesig, wie Nießens Nachfolgerin als Sozialarbeiterin, Marita Kuxmann, im RNZ-Gespräch unterstrich. Rund 120 Hilfsbereite hätten sich gemeldet, hingegen nur sehr wenige nach Unterstützung gefragt. Zu helfen, so Kuxmann, falle eben oft leichter, als sich helfen zu lassen. Vielleicht fürchten auch viele zur Risikogruppe zählende Menschen, sich anzustecken. Allerdings werden alle Helfer in Sicherheitsregeln zu Coronazeiten eingewiesen. Möglich ist auch, dass zurzeit bei den meisten die Versorgung durch Familienmitglieder, Freunde, und Bekannte auch so schon klappt und sie deshalb nicht zusätzlich um Hilfe fragen.

Info: Wer Unterstützung braucht, melde sich werktags zwischen 9 und 13 Uhr telefonisch unter 0 62 03 / 80 82 35 oder per E-Mail: nachbarschaftshilfe@edingen-neckarhausen.de.