Edingen-Neckarhausen. (nip) "Das Thema zieht sich wie Kaugummi seit 2019", sagte Bürgermeister Simon Michler am vergangenen Mittwoch im Gemeinderat zum Tagesordnungspunkt "Radwegeführung in der Heidelberger Straße". Schon damals diskutierte der Gemeinderat zwei Varianten, die eine eigens eingesetzte Arbeitsgruppe damals vorgelegt hatte.

Es geht darum, den Schulweg in diesem Abschnitt am Ortsausgang von Edingen sicherer zu machen. Nach längerer Debatte beschloss der Gemeinderat seinerzeit, die eingezeichneten Parkplätze auf der rechten Fahrbahnseite von Heidelberg kommend so zu verschieben, dass ein Radverkehr auf dem Gehweg möglich wäre. Die Parkstände würden dabei jeweils hälftig auf der Straße und dem Gehweg liegen. Bei einer Gehwegbreite von dann 1,82 Metern wäre Radfahren möglich, ohne parkende Autos zu beschädigen. Zugleich sollten durch diese Lösung 18 Parkplätze für Anwohner erhalten bleiben.

Doch Polizei und Verkehrsbehörde gingen nicht mit. Die Verwaltung schlug dem Gemeinderat nun vor, für insgesamt 14 Längsparkplätze zwischen dem Ortsende und dem Parkplatz Krottenneckar ein Halteverbot anzuordnen – zunächst für eine dreimonatige Probephase. Dann werde man weitersehen, meinte Michler.

Thomas Hoffmann (Offene Grüne Liste) hatte schon 2019 erklärt, er habe sich bei den Anwohnern umgehört, für sie sei dies offenbar – mit einer Ausnahme – in Ordnung. Diesen Einsatz wolle man loben und stimme deshalb, anders als ursprünglich gedacht, doch zu, erklärte Michael Bangert (SPD). Die anderen Fraktionen sagten ebenfalls "Ja". Etwas verblüfft war das Gremium, dass das Landratsamt der Probephase so zustimmte. Ordnungsamtsleiterin Nicole Brecht hatte sich den behördlichen Segen eigens noch einmal bestätigen lassen.