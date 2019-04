Edingen-Neckarhausen. (joho) Ohne wesentliche Änderungen im Vorstand startet der Turnverein Neckarhausen ins neue Vereinsjahr. Bei der Jahreshauptversammlung sprachen die 34 wahlberechtigten Turner ihrem Führungsteam einstimmig das Vertrauen aus.

Die Arbeitsbelastung des geschäftsführenden Vorstandes hätte Ausmaße angenommen, die ehrenamtlich kaum noch zu stemmen seien, sagte Vorsitzender Hans Nicht. Von der Beachtung neuer Regelungen beim Brandschutz, der Versammlungsgaststättenverordnung, der gesundheitlichen Vorschriften bis hin zum Datenschutz beanspruche die administrative Tätigkeit immer mehr Raum. Die Kosten für die Umsetzung der Regelungen erhöhten sich ständig.

Nicht gab auch Informationen zum Stand der Sanierungsarbeiten an der Sporthalle in der Porschestraße und zu den Planungen für 2019. Unter anderem seien der Boden in der Gastwirtschaft erneuert und die Tore in der Halle instandgesetzt worden. Die Feuerschutzmaßnahmen seien teilweise schon umgesetzt, Angebote zur Sanierung der Heizung von Halle, Umkleide- und Duschräumen ein-geholt und Zuschüsse beantragt worden. Nun stünden die restlichen Brandschutzarbeiten und die Sanierung eines Dusch- und Umkleideraums für die Frauen auf der Agenda. Die Sanierung der Halle werde den über 700 Mitglieder zählenden Verein noch eine Weile beschäftigen und insgesamt mit rund 569.000 Euro zu Buche schlagen.

So ist es nicht verwunderlich, dass die Rücklagen des Vereins im vergangenen Jahr um einen mittleren fünfstelligen Betrag geschmolzen sind, wie Kassiererin Andrea Radvan berichtete.

Ausführlich widmete sich Nicht mit den Berichten aus den Abteilungen dem "Markenkern" des Vereins. Dabei führen die umfangreichen Angebote vom Jugend- bis zum Seniorenbereich auch zu handfesten Ergebnissen. So kann die Karateabteilung erneut Zuwächse verzeichnen und konnte 2018 zwei Gürtelprüfungen durchführen. Eine "meisterliche Saison" hätten zudem die Sportler der Volleyball-Spielgemeinschaft hingelegt. Das Damenteam sei im oberen Drittel der Bezirksklasse platziert, die Mannschaft Mixed I habe in der höchsten Spielklasse der Pfalz eine hervorragende Saisonleistung hingelegt, Das Team Mixed III habe nach dem Aufstieg noch kein Spiel in der Bezirksklasse verloren. Leider gebe es keine Tennisabteilung mehr, bedauerte der Vorstand. Dafür gebe es aber mit "Wandern" eine neue Abteilung im Verein, so Nicht.

Bei den Wahlen wurde nur die Position eines Kassenprüfers mit Heidrun Erfle neu besetzt. Auch alle Abteilungsleiter wurden einstimmig bestätigt.

Vorstandswahlen: Geschäftsführung: Horst Gropp, Hans Nicht; Sportwart: Hans Nicht; Kassenwart: Andrea Radvan; Presse/Schriftführer: Wolfgang Schmidt; Kassenprüfer: Anne Wagner, Heidrun Erfle.