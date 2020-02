Edingen-Neckarhausen. (pol/mün) Erst um 3.16 Uhr und dann um 3.38 Uhr wurden in der Nacht zu Sonntag den Rettungsdiensten brennende Fahrzeuge in Edingen-Neckarhausen gemeldet. Die Ermittler gehen nicht von einem Zufall aus.

Die Freiwillige Feuerwehr konnten die beiden Feuer schnell löschen. In Edingen in der Goethestraße brannte zuerst ein Opel. Wenig später wurde in Neu-Edingen in der Nelkenstraße ein BMW ein Raub der Flammen.

Bei dem Feuer wurde auch ein unmittelbar nebenan geparkter Pkw in Mitleidenschaft gezogen. In der Nelkenstraße wurde durch das Feuer die Fassade eines angrenzenden Firmengebäudes beschädigt.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 150.000 Euro, teilt die Polizei mit. Die Brandursache ist bislang nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in Sachen Brandstiftung übernommen.

Zeugen sollen sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621/174-4444 melden.