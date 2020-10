Edingen-Neckarhausen. (nip) Ein Jahr nach dem ersten Band zur Partnerschaft zwischen Edingen-Neckarhausen und Plouguerneau, ist nun Teil zwei in der Reihe "Bausteine zur Ortsgeschichte" im Verlag Edition Ralf Fetzer erschienen.

Die Aufteilung in zwei Bände, in der ortsgeschichtlichen Reihe Teil acht und neun, so schilderte es jetzt Herausgeber Dietrich Herold als Vorsitzender des Fördervereins Gemeindemuseum, sei dem umfangreichen Material zur Partnerschaftsarbeit geschuldet gewesen.

Die Komprimierung auf das gewohnte Format eines "Bausteins" wäre zwar möglich gewesen, der Bedeutung eines halben Jahrhunderts Gemeindepartnerschaft und der Freundschaft der Menschen hier wie dort aber nicht gerecht geworden. Die Baustein-Reihe selbst startete 2010 und nimmt seitdem Menschen, besondere Jubiläen und Plätze in den Blick. Band zehn soll im kommenden Jahr erscheinen, seine Thematik ist noch in der Auswahlphase.

Statt eines dicken Wälzers sind es nun also zwei übersichtlich gegliederte und abwechslungsreich bebilderte Partnerschaftsbücher geworden. Ihre Zweisprachigkeit ist besonders, machte aber auch "doppelt so viel Arbeit", wie IGP-Ehrenvorsitzender Erwin Hund im Pressegespräch anmerkte.

Ein Drittel der Erstauflage von 300 Stück nahm Jean-Yves Appriou, einer der langjährigsten Wegbegleiter der Partnerschaft, vor wenigen Tagen mit nach Plouguerneau. Dort sei Band eins bereits nahezu ausverkauft, sagte Erwin Hund, maßgeblicher Motor der Partnerschaftsbücher. Unzählige Stunden an ehrenamtlicher Arbeit stecken in ihnen. Herold sagte, die Zusammenarbeit des "Dreigestirns" aus Autor Hund, Verleger Fetzer und ihm als Herausgeber habe sich bewährt.

Beide Bücher, für Herold eine "Einheit", bieten einen Überblick auf die über 50-jährige Geschichte der 1967 offiziell zunächst in Plouguerneau besiegelten Städtepartnerschaft und der Arbeit des Partnerschaftsvereins IGP. "Gedanken zur Partnerschaft" machten sich diesmal Anne Tallineau und Tobias Bütow, die beiden Generalsekretäre des Deutsch-Französischen Jugendwerks (DFJW), ohne dessen finanzielle Unterstützung die zahllosen Jugendbegegnungen nicht möglich gewesen wären. Beide verweisen unter anderem auf den neu installierten deutsch-französischen Bürgerfonds, mit dessen Hilfe deutsch-französische Projekte und Ideen noch stärker in der Zivilgesellschaft verankert werden sollen.

Der "Jugend in der Partnerschaft", eine der tragenden Säulen der Partnerschaftsarbeit, sind Beiträge und Erfahrungsberichte von Teilnehmern gewidmet. Eine neue Rubrik lautet "Musik und Kunst in der Partnerschaft". Beides spielte schon immer eine wesentliche Rolle in der lebendigen Freundschaft. Aber auch Erinnerungen und Gespräche mit Zeitzeugen sind im Buch enthalten. Erwin Hund ließ sich beispielsweise von Louis Simier erzählen, welche Eindrücke er hatte, als er als "Erster" aus Plouguerneau nach Neckarhausen kam.

Ein Kapitel ist den "Motoren der Partnerschaftsarbeit" gewidmet, ein weiteres fasst Austausch und Begegnungen aus über 50 Jahren zusammen. Das Regierungspräsidium Karlsruhe förderte das Buchprojekt mit 2500 Euro aus Mitteln der Heimatpflege.

Bis einschließlich 10. Oktober ist der "Baustein" zum Subskriptionspreis von 18 Euro erhältlich. Beim Partnerschaftsverein IGP unter Telefon 06203/ 10 89 50 (Plouguerneau-Haus) oder per E-Mail an igp@igp-jumelage.de, im Verlag Edition Ralf Fetzer, im Gemeindemuseum im Schloss Neckarhausen sowie beim Chanson-Abend der IGP mit Anabelle Hund am 10. Oktober in der Pestalozzi-Halle. Ab Montag, 12. Oktober, ist das Buch darüber hinaus zum Preis von 23 Euro auch im Buchhandel, unter anderem in der Edinger "Bücherstube", zu erwerben.