Edingen-Neckarhausen. (krs) Das Projekt Gemeinschaftsgarten an der Wohnanlage "Am Nussbaum" ist noch ein Stück reicher geworden. Wie Integrationsmanager Christophe Krug mitteilt, bauten bei noch nicht ganz so heißen Temperaturen Bewohner, Ehrenamtliche vom Bündnis für Flüchtlingshilfe, Gemeindemitarbeiter und andere Helfer ein gespendetes Gartenhäuschen auf.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Rot und weiß ziert das kleine Haus nun den Gemeinschaftsgarten und verstaut die Arbeitsgeräte. "Es war eine sehr gelungene Aktion", so Krug. Abgeschlossen sind die Arbeiten allerdings noch nicht. In einer Folgeaktion soll eine weitere Schicht Dachpappe angebracht werden. Außerdem stehen noch kleinere, abschließende Schönheitsarbeiten an, und die Zaunerweiterung muss noch abgeschlossen werden, wie Krug erklärt.

Das Gartenhaus ist nicht das letzte Projekt, das in der Wohnanlage "Am Nussbaum" umgesetzt werden soll. Wie der Integrationsmanager ankündigt, wird gerade ein passender Standort, am besten in der Nähe des Gemeinschaftsgartens gesucht, um dort Bienenvölker aufzustellen. Damit sollen den Bewohnern der Anlage die Grundlagen des Imkerns und weiteres Wissen, wie lokale Pflanzenkunde vermittelt werden. Unter Anleitung eines professionellen Imkers sollen die Möglichkeit eröffnet werden, ein "Bienenjahr”, von der Auswinterung bis zum fertigen Honig in Theorie und Praxis, kennenzulernen.

Die Grundidee des Projekts war, beim Gärtnern miteinander ins Gespräch zu kommen. Das Projekt läuft über Spenden im Rahmen des DRK-Projekts "ProMa", das sich explizit an geflüchtete Männer und Familien richtet und vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gefördert wird. Die Arbeitsmaterialien kamen teilweise vom DRK und teilweise durch Spenden zusammen.