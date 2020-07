Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Eigentlich ist es selbstverständlich: Man dreht den Wasserhahn auf, und sauberes Trinkwasser kommt heraus. In Deutschland werden pro Person täglich rund 120 Liter Wasser verbraucht – eine zuverlässige Infrastruktur ist dabei wesentlich.

Doch diese Infrastruktur ist störanfällig. Wie sehr, erlebte Edingen-Neckarhausen ab Oktober 2016, als das Regierungspräsidium in Karlsruhe den Kommunen am Fluss einen "unerwünschten Stoff" im Neckar meldete. Es handelte sich dabei um Trifluoracetat (TFA), ein Salz der Trifluoressigsäure, das als Abbauprodukt bei der Herstellung von Pflanzenschutz- und Arzneimitteln entsteht. Über die flussnahen Flachbrunnen von Edingen-Neckarhausen gelangte TFA über das Uferfiltrat des Neckars in die Brunnen. Nach Bekanntwerden der Problematik nahm Edingen-Neckarhausen zunächst den am stärksten belasteten Brunnen vom Netz. Der 1908 gegründete Wasserversorgungszweckverband fiel in helle Aufregung und sorgte sich um seine Zukunft. Nicht ganz zu Unrecht: Die Stadt Heidelberg stoppte ihren Wasserbezug vom Verbandspartner.

Eingeleitet wurde TFA von der Firma Solvay in Bad Wimpfen mit Genehmigung des Regierungspräsidiums (RP). Inzwischen hat Solvay die Einleitung um über 90 Prozent reduziert, sieht sich allerdings mit einer Schadensersatzklage aus Heidelberg und Edingen-Neckarhausen konfrontiert. Beide Kommunen wollen ungeplante Ausgaben zur Senkung des TFA-Wertes im Trinkwasser zurück. Nach einer von Solvay beauftragten Tierversuchsstudie an Ratten, hat das Umweltbundesamt inzwischen einen gesundheitlichen Leitwert für TFA festgelegt, der den bisherigen gesundheitlichen Orientierungswert von drei Mikrogramm pro Liter ersetzt. Der Leitwert liegt nun bei 0,060 Milligramm pro Liter, doch soll, so formuliert das Umweltbundesamt, "die tatsächliche Konzentration von TFA im Trinkwasser mit Blick auf das Minimierungsgebot und die Trinkwasserhygiene so niedrig gehalten werden, wie dies vernünftigerweise möglich ist. Dabei sollte eine Konzentration von 0,010 Milligramm pro Liter oder weniger TFA angestrebt werden".

Auf der Gemeinde- Homepage sind die TFA-Werte aus Beprobungen im Februar gelistet: Sie liegen in Edingen (Rathaus) bei 7,7 Mikrogramm pro Liter und in Neckarhausen (Schloss) bei 10,9 Mikrogramm pro Liter. Bis auf wenige Ausreißer sind die Werte im Zeitraum von einem Jahr stetig gefallen und liegen unter oder nahe an den Zielwerten für Trinkwasser.

Indessen bereitet Edingen-Neckarhausen weiter die mehrheitlich beschlossene Anbindung ans Mannheimer Wassernetz vor. Bis November 2017, als das Umweltbundesamt nach einem Runden Tisch den damals formulierten "Maßnahmenwert" von zehn auf 30 Milligramm erhöhte, wäre Edingen-Neckarhausen gezwungen gewesen, innerhalb kürzester Zeit ein zweites Standbein zur Notversorgung mit Trinkwasser aufzubauen. Nach der Erhöhung des Maßnahmenwertes wurde dieses Projekt erst einmal gestoppt, auf Empfehlung eines Gutachtens indes wieder aufgenommen. Denn TFA gilt als Modellfall für weitere mögliche Stoffe, die im Neckar lauern und eventuell miteinander reagieren. Das RP verweist auf die Belastungssituation des durch Industrie und Landwirtschaft betroffenen Vorfluters für Abwässer aller Art. Der Neckar gilt als einer der schmutzigsten Flüsse in Deutschland.

Von Fachleuten des RP, vom TZW, vom Wasserrechtsamt Heidelberg und den Verbandspartnern MVV Mannheim und Stadtwerke Heidelberg, wird die Anbindung nach Mannheim als schnellste, beste und günstigste Lösung erachtet. Auch der Gemeinderat hat dem Wasserversorgungszweckverband hierfür seinen Segen erteilt. Rund eine Million Euro wird diese Anbindung kosten – nötig ist der Bau einer sogenannten Druckerhöhungsanlage, um die unterschiedlichen Wasserdrucke zwischen Mannheim-Rheinau, wo das Wasser herkommt, und Edingen-Neckarhausen auszugleichen.

In der letzten Gemeinderatssitzung wurde auch der Standort für diese Anlage in der Platanenstraße in Neu-Edingen befürwortet. Das Grundstück gehört der Gemeinde und wird dem Wasserversorgungsverband unentgeltlich zur Verfügung gestellt. In diesem Zusammenhang wird gleichzeitig eine abgängige Gemeindeleitung ausgetauscht, die den neuen Anforderungen auch nicht mehr gewachsen wäre. "Es ist auf jeden Fall sinnvoll, ein zweites Standbein zur Trinkwassernotversorgung zu haben", sagt Verbandsgeschäftsführerin Elke Hugo. Denn ohne müssten im Notfall Tanklaster mit frischem Wasser anrücken. So wie jüngst in Altenbach, als sich die Feuerwehr nach einem Rohrbruch um die Bereitstellung von Wasser kümmerte. Hugo teilt mit, dass derzeit die Ingenieure der MVV-Netze GmbH mit der Überarbeitung des Angebotes und der Ausschreibung befasst sind. Das Angebot und die Ausschreibung der Bauleistungen sollen in verschiedene Lose unterteilt werden, um anschließend eine saubere Aufteilung der Kosten zu ermöglichen.

"Alle Lose sollen möglichst gemeinsam ausgeschrieben und vergeben werden, um die Bauzeit kompakter zu halten und Schnittstellen zu reduzieren", so Hugo. Mit einer Fertigstellung sei in diesem Jahr nicht mehr zu rechnen.