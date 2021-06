Edingen-Neckarhausen.(nip) Das zweite Wochenende in der Kulturreihe "Sommergeschichten Vol. 2" hat Film und Musik zu bieten. Es beginnt am Freitag, 25. Juni, mit dem Filmklassiker "Casablanca".

Wer Sehnsucht nach einem Wiedersehen dieser Dreiecksgeschichte hat, ist ab 21.30 Uhr auf der Terrasse hinter dem Neckarhäuser Schloss richtig. Der Eintritt beträgt fünf Euro, Filmstart ist bei ausreichender Dunkelheit. Neben den Cineasten am Freitag kommen Konzertfreunde am Samstag und Sonntag auf ihre Kosten. Und das bei freiem Eintritt, wobei Spenden gerne angenommen werden.

In kleinerer Besetzung

Am Samstag, 26. Juni, spielt das Stamitz-Orchester Mannheim. Es erfreut sein Publikum mit abwechslungsreichen Programmen und Leidenschaft für romantischen Orchesterklang, Uraufführungen oder Serenadenabende. Nach einem Jahr Pause wegen der Corona-Pandemie kommt das Stamitz-Orchester nach 2019 erstmals wieder in kleinerer Besetzung nach Neckarhausen. Einlass ist ab 19 Uhr, Konzertbeginn um 20 Uhr.

Wieder zu hören ist auch das Kurpfälzische Kammerorchester, das seit 1952 als Nachfolger der Hofkapelle des Kurfürsten Carl Theodor das musikalische Erbe der innovativen und Maßstäbe setzenden "Mannheimer Schule" pflegt. Seine Spielfreude, wie auch seine große Bandbreite von Barock bis zur Moderne stehen für erstklassige Musik mit den Schwerpunkten Frühklassik und Klassik. Am Sonntag, 27. Juni, spielt das Kurpfälzische Kammerorchester ab 17 Uhr auf der Schloss-Terrasse, Einlass ist von 16 Uhr an.

VHS-Leiter Hermann Ungerer und die beteiligten Kooperationspartner der Kulturreihe freuten sich, dass schon das erste Wochenende rund 250 Besucher erreicht hatte. Gemeinsam mit den Künstlern habe man den Schlosshof zu einem Raum für Genuss, Freude, Begegnung und Inspiration gemacht. So soll es jetzt wieder sein.

Info: Nötige Anmeldung für alle Veranstaltungen per E-Mail an vhs@edingen-neckarhausen.de oder telefonisch unter der Nummer 0 62 03 / 808.250 in der Zeit von Dienstag bis Donnerstag, 10 bis 12 Uhr, und donnerstags zusätzlich von 14 bis 17 Uhr.