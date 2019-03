Von Stephan Kraus-Vierling

Edingen-Neckarhausen. Glücksgöttin "Fortuna", die Namenspatronin des Edinger Fußballvereins SpVgg 1910, war dessen Pächter-Ehepaar einmal mehr alles andere als hold: In der Nacht auf Freitag wurde in die kleine Gaststätte "Bei Kosta" am Sport- und Freizeitzentrum eingebrochen, schon zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren und noch dazu nur wenige Tage, nachdem Sturmtief "Eberhard" dem großen Zelt im Biergarten den Garaus gemacht hatte.

Und auch im nahen Sporthaus drinnen im Zentrum gab es in derselben Nacht einen Einbruch. Doch während in der Gaststätte zwei Laptops und eine Barkasse mit etwas Wechselgeld gestohlen wurden, blieb es in dem kommunalen Gebäude nach jetzigem Kenntnisstand beim Sachschaden. Der aber belaufe sich im Sporthaus auf immerhin rund 3500 Euro, so die Auskunft von Hauptamtsmitarbeiter Gerhard Fischer.

Im Sporthaus wurde ein Fenster eingeschlagen ...

Auf dem über eine Außentreppe zugänglichen Balkon-Umlauf war im ersten Stock ein Fenster eingeschlagen worden. Im Erdgeschoss wurde, offenbar auf der Suche nach Diebesgut, eine Innentür demoliert. Und oben brachen die Eindringlinge in einem Materialraum einen Schrank des "Jugendzentrums 13" auf, in dem Bälle und andere Utensilien für das alljährliche Spielprogramm der "Sommerresidenz" im Sportzentrum gelagert sind.

Im Sporthaus brachen die Täter einen Schrank des "Jugendzentrums 13" auf, in dem Bälle und andere Utensilien für die "Sommerresidenz" lagern. Foto: Kraus-Vierling

Freilich zählten diese Sachen nicht zum "Beuteschema", und auch sonst scheinen die Einbrecher nicht fündig geworden zu sein. "Wir haben auch die anderen Nutzer angeschrieben, noch einmal nachzuschauen", sagte Fischer vom Edingen-Neckarhäuser Hauptamt, "aber so wie es aussieht, fehlt nichts." Daneben wurde im Sporthaus noch, wohl in der Hoffnung auf Bargeld, ein Münzfernsprecher von der Wand gerissen.

Doch dürfte da kaum was drin gewesen sein, wie Fischer schätzt. Denn wer telefoniere heute schon noch per Münzapparat? Überhaupt, so Fischer weiter, könne man manchmal nur mit dem Kopf schütteln, wo überall eingebrochen wird. So vor Jahren schon einmal in dieses Sporthaus, oder Anfang des Jahres ins Neckarhäuser Freizeitbad.

Und das, obwohl doch bekannt sein dürfe, dass Kassenautomaten regelmäßig geleert werden. Auch die Pestalozzi-Schule bekam vor Jahren schon mal ungebetenen Besuch durch Einbrecher. Und offenbar gezielt auf die Band-Musikanlage des Jugendzentrums hatten es Unbekannte im vergangenen Jahr abgesehen. Hier wiederum war der Verlust beträchtlich.

Vor allem aber sind es jedes Mal der in die Tausende laufende Sachschaden und die viele Arbeit, die solche Einbrüche so ärgerlich machen. Siehe das kleine "Fortuna"-Lokal: Im Juli 2017 waren der oder die Täter durch ein aufgebrochenes Fenster in den Gastraum gelangt.

... und in der Gaststätte ein Loch in die Wand gehauen

Diesmal brachen sie direkt neben der Eingangstür durch die Wand des in Holzständer-Bauweise gefertigten "Schwedenhauses". Den vielen Bruchstücken und Splittern nach zu schließen, so Pächterwirt Kostas Papadopoulos, seien sie dabei wohl mit schwerem Schlaggerät zu Werke gegangen. Ein kleines Loch bis etwa in Kniehöhe genügte.

Wer da durch kroch, muss recht schlank sein - und Lust auf Süßes gehabt haben: Denn neben den beiden Laptops und dem zum Glück nur kleinen Geldbetrag fehlten "auch noch zwei Schokoriegel", so Papadopoulos mit bitterem Lächeln. Auch das neben dem Gastraum liegende Geschäftszimmer der "Fortuna" wurde durchwühlt, doch offenbar ohne verwertbaren Erfolg. "Vielleicht fehlt der ein oder andere Pokal, das muss man erst noch sehen", meinte ein Vorstandsmitglied vor Ort.

Die Schäden am Gebäude wurden zügig behoben, Ärger und Frust aber sitzen beim Gastwirt und dessen Frau Katseli Spyridoula noch tief. Zumal die Beiden gerade ihr vom Sturm neulich demoliertes Zelt entsorgen mussten, ausgerechnet jetzt, wo der Frühling kommt und bald die Saison im Biergarten "bei Kosta" beginnt.