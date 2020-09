Edingen-Neckarhausen. (nip) Wasserspaß, Eis, Pommes und Getränke: 26 Kinder verbrachten beim Ferienprogramm von Gemeinde, dem Tauchclub Octopus Weinheim und der DLRG Ladenburg/Edingen-Neckarhausen schöne Stunden im Freizeitbad.

Die Badeeinrichtung gehörte an diesem Nachmittag ihnen und ihren Betreuern ganz allein. "Wir haben die Kinder auf drei Gruppen verteilt und machen mit ihnen Aufwärmspiele und Training", sagte Manuel Müller von der DLRG. Normalerweise findet das DLRG-Training im Kleinhallenbad in Edingen statt. Nach der Corona-bedingten Zwangspause könnte es jetzt demnächst immer mittwochs von 18 bis 19 und 19 bis 20 Uhr wieder losgehen. Bis Ende der Woche soll es dazu zuverlässige Informationen auf der Homepage oder bei Instagram geben, kündigte Müller an. Teilnahmemöglichkeiten könne man bei Interesse gerne erfragen.

Die Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren lernten, sofern sie das nicht ohnehin bereits konnten, bei Clemens Müller vom Tauchclub, wie man mit Tauchermaske, Schnorchel und Flossen durchs Wasser gleitet. "Wir machen da eine kleine Einweisung im Schnorcheln", sagte Clemens Müller.

Auch beim rugbyspielenden Tauchclub (TCO) mussten die Aktivitäten wegen der Corona-Pandemie heruntergefahren werden, und die Kindergruppe ruht nach wie vor. Sie trainieren normalerweise in Wieblingen. "Wir haben hier einige Stammgäste", sagte Müller mit Blick auf die putzmuntere Schar, die sich beim Aufenthalt im Schwimmbad, im Bistro "La Piscina" und auf dem Außengelände abwechselte.

Zum Beispiel Yan aus Neckarhausen: "Ich bin zum dritten Mal dabei. Schwimmen ist mein Sport", erzählte der Junge begeistert. Er trainiert im Schwimmverein Heddesheim und gibt Delfin als Lieblingsstil an. "Auf DLRG hätte ich schon Bock", erklärte er. Amelie, mit sechs Jahren die jüngste Teilnehmerin, schwimmt beim Turnverein Neckarhausen, was Eindruck auf die zehnjährige Neayda machte. "Mein Papa will mich hier beim Schwimmen anmelden", sagte sie. Beim Ferienprogramm war zwingend Voraussetzung, dass die teilnehmenden Kinder schwimmen können, wenngleich ihr Können auch unterschiedlich ausgeprägt war. Allerdings beherrschten nicht wenige der Kinder sogar verschiedene Schwimmstile.

Das vielseitige Angebot machte ihnen Spaß: "Ich fand das Fangenspielen im Außenbecken am besten", erklärte Angelo, Raphael dagegen schwor aufs Tauchen. Den wohl diplomatischsten Kommentar lieferte die neunjährige Stella: "Ich fand alles schön." So gab es eine rundum positive Rückmeldung an die Veranstalter.