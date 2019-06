Von Stephan Kraus-Vierling

Edingen-Neckarhausen. Die Meldung von gleich zwei Hubschrauber-Totalausfällen beim "Kommunalen Aktionsbündnis zur Bekämpfung der Schnakenplage" (Kabs) am Oberrhein ging Ende Mai durch die Presse. Zu befürchten sei nun nach den regenreichen Tagen und der ersten Hochwasserwelle eine harte Zeit für die betroffenen Altrhein-Gebiete. Für die Gemeinden am Neckar indessen konnten die Kabs-Experten Entwarnung geben. Doch wie steht es speziell um Edingen-Neckarhausen mit seiner Fischkinderstube?

Im Unterschied zum Rhein gebe es am Neckar keine Überschwemmungsflächen, so der wissenschaftliche Direktor der Kabs, Norbert Becker. Damit biete "der Fluss keine Brutflächen für Stechmücken". In den zeitweilig überfluteten Randbereichen hingegen sinke im nicht mehr fließenden Wasser der Sauerstoffgehalt, was den Schlupfreiz der Larven auslöse.

Diese Sorge aber war es wohl, die schon vor der Fertigstellung der Fischkinderstube im Frühsommer 2017 Unbekannte dazu trieb, die Informationstafel zwischen Edingen und Neckarhausen zu beschmieren. Die reine "Fisch-" wurde zur "Fisch- und Schnaken-Kinderstube" umgetauft. Dazu landeten anonyme Zettel in Briefkästen von Anwohnern: "Schnakenplage wegen dem ausgebaggerten Teich! Die Gemeinde muss die Eier/Larven chemisch bekämpfen."

Die RNZ hat bei der Gemeindeverwaltung nachgehakt. Ist die Fischkinderstube als stehendes Seitengewässer mit flachen Randzonen zu sehen? Vivien Müller, die kommunale Umweltbeauftragte, verneint. Zum einen handele es sich, anders als bei vielen vom Strom getrennten Altrheinarmen, hier nicht um ein echtes Stillgewässer. Das Wasser in dem durch Zu- und Ablauf mit dem Neckar verbundenen Teich sei immer etwas bewegt. Und das mögen weder Mücken noch Larven. Zudem, so Müller, gebe es bereits eine Fischpopulation und somit natürliche Feinde für die Schnaken und deren Nachwuchs. Einige Fischarten seien auf das Beutemachen an der Wasseroberfläche spezialisiert, fügt die Biologin an. Daher geht sie davon aus, dass die "Fischkinderstube" keine Stechmückengefahr berge. Auch voriges Jahr habe es dort kein vermehrtes Schnakenaufkommen gegeben.

In Sommer 2017, als eine zwischenzeitlich stärkere Belastung zu verzeichnen war, kamen die piksenden Plagegeister ebenfalls nicht aus dem neu angelegten Flachwasser. Ein Experte der Schnakenbekämpfung fand damals heraus, dass der "Mückenschub" von der Ladenburger Seite über den Neckar gekommen war. Nach heftigen Regenfällen hatten dort Wiesenflächen zeitweise unter Wasser gestanden.

Sämtliche Rheinanlieger-Gemeinden zwischen Kaiserstuhl und Rheingau sind dem 1976 gegründeten kommunalen Aktionsbündnis Kabs beigetreten, wie der eingetragene Verein auf seiner Internetseite anmerkt. Insgesamt zählt die Kabs knapp 100 Kommunen und Landkreise sowie die ebenfalls beigetretenen Länder Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Aus den nach Einwohnerstärke gestaffelten Beiträgen werden die Maßnahmen finanziert. Die Gemeinden in der "zweiten Reihe" seien in nur in wenigen Fällen Mitglieder.

Auch Ladenburg und Edingen-Neckarhausen gehören nicht dazu. Dabei besitzt die Doppelgemeinde mit dem "Edinger Ried" seit dem Spätmittelalter eine Exklave am Rhein. Der dortige Baggersee nebst Überschwemmungsfläche könnte auch ein prädestiniertes Gebiet für "Aedimorphus vexans" sein, wie die Rheinschnake wissenschaftlich heißt. Was auch Umweltbeauftragte Müller einräumt. Doch werde das Edinger Ried in puncto Schnakenbekämpfung von der Nachbargemeinde Brühl mitversorgt.

Von "chemisch bekämpfen", wie es auf den anonymen Zetteln gefordert wurde, kann indessen keine Rede sein. Seit Jahrzehnten wird den Stechmückenlarven in den Rheinauen auf biologischem Wege der Garaus gemacht. Durch Proteine, die vom "Bacillus thuringiensis israelensis" (BTI) gebildet werden. Die Proteine lösen die Darmzellen der Schnaken auf. Allerdings: So selektiv, sprich zielsicher das BTI auch wirkt, ist seine großflächige Anwendung doch umstritten. Es gibt Studien, die eine drastische Reduzierung des Nahrungsangebots für die Vögel festgestellt haben sowie andere Beeinflussungen komplexer Ökosysteme.