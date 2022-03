Edingen-Neckarhausen. (skv) "Überwinden Sie politische und zwischenmenschliche Hürden und kommen Sie mit Ihrem Entscheidungsprozess zu einem Ende!" Diesen Appell hat Sandro Emde vom Feuerwehrausschuss der Freiwilligen Feuerwehr Edingen-Neckarhausen an Gemeinderat und Bürgermeister gerichtet. Er fordert einen Beschluss in Sachen Hilfeleistungszentrum (HLZ) oder neues Feuerwehrhaus noch vor der Sommerpause.

In einer ebenso offenen wie geschliffenen Brandrede am Schluss der Feuerwehr-Jahreshauptversammlung für 2020 und 2021 übte Emde harsche Kritik an den kommunalen Entscheidungsträgern. Auch Kommandant Stephan Zimmer beklagte sich bitter darüber, wie wenig zielführend es vorangehe: "Wir hätten in den 13 Jahren schon bauen können."

An der Online-Versammlung nahmen gut 50 Feuerwehr-Aktive teil, ebenso Thomas Frank für den Kreisfeuerwehrverband Rhein-Neckar. Vom Verband kam auch die Plattform, mit der Emde und Frank die Sitzung durchführten, unterstützt von Ordnungs- und Bürgeramtsleiterin Nicole Brecht. Auch Bürgermeister Simon Michler hatte sich eingeloggt; der 22-köpfige Gemeinderat allerdings war nur durch die Fraktionssprecher der UBL und der Linken vertreten, was die Feuerwehr gerade mit Blick auf die gegenwärtige Situation monierte.

Nach zügigem Rekapitulieren der zwei von der Corona-Pandemie geprägten Vorjahre nutzte Emde die Aussprache für seine Anklage: Dem neuen Feuerwehrdomizil drohe eine Verwirklichung am "St. Nimmerleinstag", und das, obwohl die Wehr selbst mit viel Fachkompetenz und Zeitaufwand der Verwaltung eine Menge Arbeit und Kosten erspart habe. So auch mit dem gemeinsamen Fahrzeugkonzept, dem Schritt für Schritt die komplette Fusion der zwei Abteilungen folgte.

Projekt "bewusst verschleppt"

Früh legte die Wehr auch einen eigenen Entwurf fürs gemeinsame Gerätehaus vor – "ein Konzept", so Emde, "das einer fachlichen Prüfung auch viele Jahre später in seinen Grundzügen noch standhielt." Er erinnerte an das Luftkissenboot als kostengünstige Lösung; und auch eine erste Beurteilung zur Situation der Gerätehäuser kam von der Wehr selbst, was, "eklatante Abweichungen zu den gesetzlichen Mindestanforderungen an den Arbeitsplatz aufzeigte". Die habe dann ja auch der Unfallversicherungsträger "umfänglich gerügt".

Der Preis für "anhaltendes Flickschustern" aber sei zu hoch; Gemeinde und Rat setzten die Feuerwehr-Freiwilligen "bewusst und billigend einer Gefährdung über das gebotene Maß aus". Zudem werde die Diskussion ums HLZ "hinter verschlossener Tür geführt" und die Grundsatzentscheidung ein ums andere Mal verschoben. Bezüglich der Rolle des Bürgermeisters sagte Emde zu Michler: "Ich vertraue Ihnen, aber ich vertraue nicht Ihrer Handlungsfähigkeit innerhalb unserer Gemeinde."

"Man hätte schon längst etwas tun können", blickte Kommandant Zimmer auf die Jahre schon vor Michler zurück: Das Projekt HLZ sei "unter dem vorherigen Bürgermeister bewusst verschleppt worden". Die nun als Hemmnis angeführte Finanzlage sei "weitgehend hausgemacht", da habe er "wenig bis kein Mitleid mit dem Gemeinderat". Die von der UBL angeregte Lösung "Investor baut, Gemeinde mietet an" nach dem "Private-Public-Partnership"-Modell habe zwar Charme. Doch winkte Zimmer ab: "Ein Investor braucht Zahlen, Daten, Fakten, er braucht ein Grundstück, Beschlüsse, einen fertigen Plan – wir haben nichts!".

In puncto Bodenerwerb nannte es Feuerwehr-Kassier Patrick Aust "beschämend", dass es bereits unter Michlers Vorgänger geheißen habe, die Gemeinde besitze "schon fast alles". Dabei seinen selbst jetzt noch mehrere Teilgrundstücke nicht gekauft. Mangelnde Reinigung und Pflege des Gebäudebestands schließlich warf Wehrmitglied und Kreis-Ausbilder Volker Rausch der Verwaltung vor. Man solle sich nur mal den Zustand der Sanitärräume der Feuerwehrhäuser ansehen.

Vizekommandant Marcus Heinze wünschte sich einen regelmäßigen Austausch zwischen der Gemeinde und dem Wehrkommando. Hier lobte er die Einladung der UBL zum Gespräch mit der Fraktion vorigen Herbst. UBL-Sprecher Klaus Merkle unterstrich die Wichtigkeit eines solchen Austauschs und dankte Emde, Zimmer und den anderen Kritikern für die offenen Worte. Er versicherte aber noch mal, wie schwer ein so kostenintensives Projekt angesichts der Schuldenentwicklung der Gemeinde zu stemmen sei. Darum habe die Fraktion ein Feuerwehrdomizil ohne DRK angeregt.

Selbst diese kleinere Lösung wird, wie Bürgermeister Michler zuvor in der Versammlung bezifferte, "kaum unter zehn Millionen Euro" zu haben sein. Er stellte für den Sommer einen Abschluss der Umlegung in Aussicht. Vieles sei "fremdabhängig" gewesen. Der Gemeindechef unterstrich jedoch seinerseits, "dass die Zeit reif ist".