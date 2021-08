Von Hannelore Schäfer

Edingen-Neckarhausen. "Die Leute hier sind nett, die Arbeit macht Spaß, und das Wetter ist besser als bei uns in der Bretagne", sagt Sophie Jestin. Sie ist eine von drei jungen Bretoninnen, die aktuell in der Gemeinde einen vierwöchigen Arbeitsaufenthalt absolvieren. Während ihre Kolleginnen im Freizeitbad und im Plouguerneau-Haus beschäftigt sind, arbeitet Sophie bei "Apfel-Schneider" in Edingen. Der Obstbau- und Baumschulbetrieb ist eine beliebte Adresse bei Ferienjobbern aus der Partnergemeinde.

"Ich habe vorher gar nicht gewusst, wo ich arbeiten werde", gesteht die 18-Jährige. Der Ehrenvorsitzende der IG-Partnerschaft, Erwin Hund, hatte die Vermittlung in die Hand genommen und sah Jestin beim Obsthof-Chef, Georg Schneider, gut aufgehoben. "Wir nehmen jedes Jahr ein oder zwei Ferienjobber aus der Bretagne bei uns auf", lässt Schneider wissen. Das kommt aber nicht nur durch die lebendige Partnerschaft zwischen der Doppelgemeinde und Plouguerneau. Schneider hatte selbst 1974 eine einjährige Praktikantenstelle in einem Obstbaubetrieb nahe Paris. "Ich habe immer noch Kontakte zu diesem Betrieb, in dem ich einst auch der rotfleischigen Maggy begegnet bin", verrät Schneider schmunzelnd. Der saure Apfel bildete nach etlichen Weiterentwicklungen den Rohstoff für Schneiders legendären Stiefkind-Apfelsaft.

Außerdem habe er in dem einen Jahr Französisch gelernt. Um seine Sprachkenntnisse aufzufrischen, wollte er mit Jestin in ihrer Muttersprache sprechen und sie sollte ihm in Deutsch antworten, war Schneiders Idee. Doch der "Vater des Gedankens" scheiterte dann doch an der Realität. Jestin hatte zwar an ihrer Schule Deutsch-Unterricht gehabt – aber sie versteht Deutsch besser, als sie es spricht. Zudem ist die Belegschaft von Schneider derzeit besonders international aufgestellt, sodass sich Englisch als Umgangssprache etablierte.

Weist Schneider in die Arbeit ein, geschieht dies auf Französisch, Englisch und Deutsch. "Sophie hat schnell gelernt, worauf es im Umgang mit Obst und Bäumen ankommt", lobt der Edinger die Ferienjobberin.

Zunächst war ihre Mithilfe in der Baumschule gefragt, dann beim Ausdünnen der Obstbäume und schließlich bei der Ernte. Zu Beginn waren die Aprikosen an der Reihe, dann kamen Zwetschgen und zuletzt die ersten Frühäpfel. Bei den Äpfeln fehle ihr noch ein wenig die Süße, aber die Zwetschgen findet sie prima, kommentierte Jestin die Ernte frisch vom Baum.

Der Job mache aber auch müde, erzählt sie. An den Wochenenden ruht sie sich gerne aus und abends kocht sie oft zusammen mit ihren Kolleginnen Liza und Eloine. Das Trio wohnt in der IGP-Wohnung in der Graf-von-Oberndorff-Schule. Der Ausblick vom Balkon ihrer Unterkunft aus hinüber nach Ladenburg sei phänomenal. Die nahe gelegene Römerstadt wird von den Dreien gerne zum Bummeln genutzt. Auch in Heidelberg seien sie schon unterwegs gewesen und zusammen mit Erwin Hund außerdem in Weinheim. Fürs Shoppen verschlug es die drei Französinnen nach Mannheim.

Unter der Woche bleibt ihnen aber wenig Zeit für solche Ausflüge. Jestin steht um 6.30 Uhr auf, damit sie um 7.30 Uhr pünktlich an ihrem Arbeitsplatz bei Obstbau-Schneider ist. Mit dem Fahrrad fährt sie 15 Minuten hin und wieder zurück. In der Mittagspause gibt es einen Imbiss und um 17 Uhr heißt es dann Feierabend.

Für die 18-Jährige ist der naturnahe Job ein Ausgleich zu Schule und Homeoffice. Im September wird sie mit einem einjährigen Aufbau-Seminar zur Vorbereitung für das geplante Ingenieurstudium beginnen. Ihr Aufenthalt in der Doppelgemeinde rückt nun seinem Ende näher. Bald fährt Jestin mit dem Zug wieder zurück nach Frankreich. Und sie weiß auch schon, worauf sie sich dort besonders freut: "Ich kann morgens länger schlafen."