Edingen-Neckarhausen. (nip) Die evangelische Kirchengemeinde Neckarhausen lädt für Sonntag, 17. Februar, 11.15 Uhr, zu einer außerordentlichen Gemeindeversammlung in die Lutherkirche in der Schlossstraße ein. Nachdem die Kirchengemeinde die langjährige Leiterin der Kindertagesstätte "Wawuschel" im März 2018 außerordentlich gekündigt hatte, vor dem Arbeitsgericht Mannheim aber einem Vergleich zustimmte, blieben Fragen, die zu einem Antrag auf Einberufung einer außerordentlichen Gemeindeversammlung führten.

Die an den Vorsitzenden herangetragenen Diskussionspunkte betreffen zum einen die Finanzen sowie das Leitungsverhalten der Pfarrstelleninhaber und des Kirchengemeinderats. Der im Oktober geschlossene Vergleich beinhaltet eine Abfindung an die Leiterin in Höhe von 59.000 Euro. Zudem stimmte die Kirchengemeinde zu, die ab 1996 im "Wawuschel" tätige Kraft bis Ende Oktober 2018 bei vollen Bezügen weiter zu beschäftigen. Die Leiterin der Kita hatte auf Wiedereinstellung geklagt, mit dem Vergleich aber einen Schlusspunkt setzen wollen. Nicht zuletzt beinhaltet der Vergleich auch eine sogenannte "Wohlverhaltensklausel", die besagt, dass sich beide Seiten ausschließlich "wohlwollend" übereinander äußern dürfen. Ferner darf die Kirchengemeinde nicht länger an den Vorwürfen festhalten, die zur Kündigung geführt hatten.

Fragestellungen oder eine Diskussion zu diesen Themenbereichen sollen in der Gemeindeversammlung daher nicht behandelt werden. Zulässig sind Fragen zur Erfüllung besagter "Wohlverhaltensklausel" allerdings schon.