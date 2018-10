Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Beim ersten Neujahrsempfang der Gemeinde sprach Bürgermeister Simon Michler kürzlich über wichtige kommunalpolitische Themen und über laufende, geplante oder abgeschlossene Projekte. Ein Überblick, versehen mit zusätzlichen Informationen:

Kindergärten: Um der Nachfrage nach Betreuungsplätzen gerecht zu werden, investiert die Kommune beträchtliche Summen. Zum Beispiel 3,4 Millionen Euro in den Ersatzbau der Kita "Martin-Luther", die im Spätsommer 2017 eingeweiht wurde. Über 4,5 Millionen Euro soll der Neubau der Kita "Neckar-Krotten" im Bungalowstil im Gemeindepark kosten, zurzeit sind die Kinder in einem Containerdorf in Holzmodulbauweise auf dem Außengelände der Pestalozzi-Schule untergebracht. Die jährliche Miete hierfür beträgt 300.000 Euro, ein Kauf der Anlage ist mittlerweile im Gespräch.

Mit einem Anbau wird der evangelische Kindergarten "Wawuschel" in Neckarhausen um eine Gruppe erweitert. Die Kommune beteiligt sich mit einem Zuschuss von 500.000 Euro. 300.000 Euro fließen zudem als Zuschuss in die bevorstehende Bestandssanierung des Neckarhäuser katholischen Sankt Andreas Kindergartens. Die von der Kirche bevorzugte "große Lösung" kommt mangels ausreichender Fläche nicht zum Tragen. Erweiterung und Sanierung stehen auch im katholischen Kindergarten St. Martin an, um Standards anzupassen sowie Ganztags- und Krippenplätze zu schaffen. Hier ist die Gemeinde mit 1,57 Millionen Euro dabei.

Neu auf der Agenda sind außerdem 170.000 Euro für die Sanierung (Heizung, Lüftung, Brandschutz) des Anna-Bender-Saals, den auch der Melanchthon-Kindergarten im selben Gebäude beansprucht. Wie früher auch, soll der Saal wieder multifunktional, zum Beispiel für die Volkshochschule, nutzbar sein. 15.000 Euro sind in dem Gebäude für einen zweiten Rettungsweg veranschlagt.

Pestalozzi-Schule: Der veraltete und teils marode Verwaltungstrakt steht 2019/20 zur Sanierung und zum Umbau an. Bei der Mensa, derzeit untergebracht in der ehemaligen Kegel-Gaststube und einem Container, gibt es eine Aufstockung der Zwischenlösung durch die Mitnutzung des Hallenfoyers: Sonnenrollos, ein Küchenumbau und vor allem zusätzliches Personal werden erforderlich. In der Graf-von-Oberndorff-Schule sind auch zwei Gruppen der Kita "Wawuschel" untergebracht. Geplant ist für dieses Jahr der Umbau der Mädchen-Toilette.

Fischkinderstube: Das erste Hochwasser hat die Fischkinderstube ohne Schäden überstanden. Das soll sie den Planungen zufolge ja auch. Die Fertigstellung des Neckar-Seitengewässers ist für Mai oder Juni 2018 geplant. Das 3,8 Millionen Euro teure Projekt ist zu 85 Prozent über Zuschüsse des Landes sowie zu 15 Prozent über Spendengelder finanziert.

Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED: Die Umrüstung von insgesamt 1550 "Lichtpunkten" in der Gemeinde erfolgt abschnittsweise. In diesem Jahr sind zunächst die Kreis- und Hauptstraßen an der Reihe. Der Leitwert der neuen LED-Leuchten beträgt 3000 Kelvin. Ins Projekt flossen Aspekte der Verkehrssicherheit und der Schutz nachtaktiver Tiere.

Klimaschutz: Ein integriertes Klimaschutzkonzept hat der Gemeinderat bereits 2015 beschlossen und im Juli 2017 verabschiedet. Zuvor fand im Mai die erste Klimaschutz-Werkstatt statt. Knapp 30 Teilnehmer entwickelten in vier Arbeitsgruppen Prioritäten für besseren Klimaschutz am Ort.

Trifluoracetat (TFA): Im Oktober wurde die Belastung des Neckars mit dem Salz Trifluoracetat bekannt, in Neckarhausen musste ein recht hoch belasteter Brunnen vom Netz genommen werden. Nach Gesprächen im Regierungspräsidium in Karlsruhe und am Runden Tisch in Heidelberg, folgte die Entscheidung des Umweltbundesamtes, den Maßnahmenwert von zehn Mikrogramm TFA pro Liter auf 30 hochzusetzen. Dadurch kam die Gemeinde um einen Fremdwasserbezug von Mannheim herum und sparte rund eine Million Euro an Investition. Die Trinkwassergebühr sank zuletzt wieder auf 1,85 Euro pro Kubikmeter.

Neckarhausen-Nord: Der Vorentwurf für das "Wohngebiet für alle" und rund 500 Einwohner steht, doch müssen noch die Hundesportler, der Fußball und die Kleintierzüchter umziehen. Letztere wehren sich gegen die Kündigung ihres Geländes. Bis zum Spatenstich könnte es noch drei Jahre dauern.

Tennissport: Die Edinger Tennisplätze werden ins Sport- und Freizeitzentrum verlagert. Dort entstehen drei Sandplätze und ein Hartplatz mit Flutlichtanlage. Aufs bisherige Areal kommt ein kleineres Wohngebiet in 2019/20.

Wingertsäcker: Auf der Wiese gegenüber der Bäko ist ebenfalls ein Wohngebiet geplant. Bürgermeister Michler sprach von "fairen Preisen", ein Bieterverfahren wie im Traubenweg sei nicht vorgesehen. Mit der Bäko müsse man sich noch wegen des Lärmschutzes einig werden.

Hilfeleistungszentrum (HLZ)/Gewergebiet: Das HLZ soll kommen, doch wann, ist offen. Die Kosten hierfür werden auf sechs Millionen Euro geschätzt. Gleichzeitig wird ein neues, zwei Hektar großes Gewerbegebiet entwickelt. Dort werden auch die Hundesportvereine ansiedeln, ihre Fusion ist beschlossen. Deren bisherige Standorte werden frei.

Evangelische Kirchengemeinde Edingen: Ein neues Gemeindehaus ist in Planung, die Edinger Fastnachter "Die Kälble" ziehen dafür vermutlich 2019 ins ehemalige Brieftaubenhaus, das sie derzeit in Eigenleistung umbauen.

Verkehr: Das neu eingeführte Ruftaxi laufe "ganz ordentlich": Man werde das fortführen und "beobachten", sagte Michler. An der Aktualisierung des Nahverkehrsplans werde man die Bürger beteiligen. Zwei Verkehrsforen fanden zu den spezifischen Problemen in den Ortsteilen statt, auf der Hauptstraße gilt seit 2017 teilweise Tempo 30. Die Gemeinde wird weitere "Tempotafeln" anschaffen.

L597 neu: Der Lückenschluss des Straßenbauprojekts zwischen Ladenburg und Edingen-Neckarhausen kommt von 2019 an. Die Neckarbrücke wird von 2022 bis 2024 gebaut. Gesamtkosten: voraussichtlich knapp 36 Millionen Euro.

Sozial- und Flüchtlingsunterkunft: Die Gebäude zur Unterbringung von bis zu 100 Menschen in der kommunalen Anschlussunterbringung in der Mannheimer Straße stehen bereits. Michler hofft, dass viele Familien bis März einziehen. Ein "Tag der offenen Tür" ist geplant. Später soll die Unterkunft auch den eigenen Bürgern dienen. Der "Schlüssel zum Erfolg" beim Thema "Integration" sei die Arbeit von rund 100 Ehrenamtlichen im Bündnis für Flüchtlingshilfe und das von der Integrationsbeauftragten Sina Montassere aufgebaute integrative Netzwerk.

Finanzen: Die Situation sei "nicht so rosig", es gebe viele fixe Ausgaben, etwa sieben Millionen Euro für die Kindergärten und fünf Millionen Euro Kreisumlage. Für Personal gibt die Verwaltung sechs Millionen Euro aus, was "kein Luxus" sei, so Michler. Immerhin ist das Rathaus mit 140 Beschäftigten mit der größte Arbeitgeber in der Gemeinde. Eine "moderate" Erhöhung der Grundsteuer ist beschlossen.