Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Der Haushalt 2022 wurde am Ende zwar einstimmig verabschiedet. Harmonisch war die Gemeinderatssitzung aber nicht. Im Verlauf ihrer Haushaltsreden machten UBL-FDP/FWV und SPD Bürgermeister Simon Michler heftige Vorwürfe.

Dietrich Herold (UBL-FDP/FWV) sagte: "Es hat sich im vergangenen Jahr nämlich fast nichts getan – Stillstand." Seiner Ansicht nach lag das nicht nur an der Pandemie oder an Michlers Wahlkampfmonaten in Schwäbisch Hall. Herold meinte: "Es lag und liegt auch daran, dass Ressourcen fehlen – personell, finanziell, konzeptionell." Weil "seitens des Chefs der Verwaltung kaum Initiativen kommen", so Herold, seien die Fraktionen zunehmend initiativ geworden und hätten selbst Anträge gestellt. "Es fehlt auch am Miteinander zwischen den beiden Hauptorganen einer Gemeinde: dem Gemeinderat und dem Bürgermeister. Und auch, wie wir meinen, am Miteinander zwischen Ihnen und der Verwaltung", so Herold in Michlers Richtung. Schließlich betonte Herold: "Es ist Zeit für einen Kurswechsel."

Michael Bangert (SPD) hob die Arbeit des Ordnungsamts hervor, das in Pandemiezeiten die meisten Aufgaben abbekommen habe. Er sagte aber zudem: "Was wir uns wünschten, wäre hier auch ein stärkeres Engagement des Bürgermeisters für seine Mitarbeiter in der Pandemie, verstärkte Anwesenheit und vielleicht auch mal eine Entlastung durch Übernahme von Aufgaben." Bangert kritisierte Michlers Fehlzeiten während seines Wahlkampfs in Schwäbisch Hall und nahm sich dann die roten Zahlen der Gemeinde vor. Bangert behauptete: "In den Amtsjahren von Simon Michler haben wir es so geschafft, die Verschuldung mehr als zu verdoppeln."

Einzelgemeinderat Ulf Wacker erklärte in seiner kurzen Haushaltsrede unter anderem: "Ich teile die Enttäuschung, dass von Ihnen, sehr geehrter Herr Bürgermeister, nicht mehr kommt." Er hoffe aber, so Wacker, dass Michler der Gemeinde in 2022 und den folgenden Jahren mehr Energie schenken könne und wolle als 2021. CDU, Offene Grüne Liste (OGL) und Linke äußerten keine Kritik an Michler.

Dieser hatte eingangs betont, es sei ihm wichtig, nach "außen geschlossen aufzutreten". Er nannte das Beispiel der lange strittigen Sanierung der Pestalozzi-Schule Edingen. Hier habe sich der Gemeinderat zuletzt auf ein Konzept verständigt. Michler bat darum, "nicht ständig schlecht über die Haushaltslage zu sprechen – dadurch wird sie nicht besser." Mit Blick auf den Gemeinderat erklärte er, man müsse "Entscheidungen trotz enger Spielräume herbeiführen." Was die Haushaltslage angehe, so sei sie im Ergebnis nie so schlecht ausgefallen, wie anfangs angenommen. "Die letzten beiden Jahre sind wir ohne Kredit ausgekommen", sagte Michler. Er wünsche sich, die anstehenden Aufgaben "positiv anzugehen und gemeinsam zu gestalten." Es seien unruhige Corona-Zeiten, in denen die Volksvertreter eine Vorbildfunktion im Umgang mit ihren Mitmenschen hätten, was Respekt und Fairness angehe.

Kurz ging Michler auf geplante Projekte ein, nannte die Neubaugebiete und daraus resultierende dringende Einnahmen, erwähnte den Neubau des Hebewerks und die Entwicklung des Gewerbegebiets. Hier ziehe sich leider das Verfahren sehr in die Länge, was nicht an der Verwaltung liege. Die Entwicklung des Sportzentrums und des Hilfeleistungszentrums – oder Feuerwehrgerätehauses – nannte er als wichtige Schwerpunktthemen für dieses Jahr. "Spannend wird es auch, wie es mit der Jugendarbeit weitergeht", sagte Michler. Jugendsozialarbeiter Werner Kaiser gehe in Ruhestand, ein neuer Jugendgemeinderat sei bekanntlich nicht zustande gekommen. In den nächsten Wochen werde es erste Gespräche geben, "wie wir uns im JUZ aufstellen." Erleichtert zeigte sich Michler eingangs, dass die Gemeinde im Gegensatz zum Vorjahresansatz zwei Millionen Euro mehr aus Zuweisungen erhält.

Die öffentliche Sitzung des Gemeinderats begann an diesem Abend mit einer Gedenkminute für Uli Sckerl. Der langjährige Landtagsabgeordnete der Grünen war am Montag im Alter von 70 Jahren verstorben. Michler und Walter Heilmann (OGL) würdigten Sckerl für seine Verdienste, sein Engagement und seine Menschlichkeit.