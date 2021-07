Edingen-Neckarhausen. (nip) Ganz so gut steht das unter Denkmalschutz stehende Fährhäuschen am Fährkopf in Neckarhausen nicht da. Das hat das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises nun der Kommune bestätigt. In einem Schreiben an die Gemeinde informierte das Landratsamt darüber, dass "erhebliche Zweifel" an der Standsicherheit des 1815 errichteten Gebäudes bestünden. Die Gemeindeverwaltung teilte mit, sie werde nun der Aufforderung des Landratsamtes entsprechen und einen Nachweis über die Standsicherheit in Auftrag geben. Im Anschluss könne man entscheiden, ob und welche Standsicherungsmaßnahmen getroffen werden müssen.

Eine Begehung ergab bereits im Mai, dass es gewissen Handlungsbedarf am historischen Fährhäuschen gibt. So sind an einer Stelle Teile des neckarseitigen Dachüberstandes – und hier insbesondere die Dachsparren – marode und morsch, Dachziegel könnten bei starkem Wind herabfallen. Der betroffene Bereich wurde anschließend mit einem Bauzaun abgesperrt. Davor war der Zustand des Fährhäuschens bereits im Rahmen der Haushaltsberatung in den Fokus gerückt.

CDU und SPD hatten zunächst 20.000 Euro für eine statische Überprüfung und ein Haushaltskonzept gefordert. Weil die Fähre seit der Übernahme in kommunale Hand defizitär arbeitet, lehnten die anderen Fraktionen diesen Antrag mehrheitlich ab, weil der Finanzierungsvorschlag nicht gesichert schien.

Die UBL-FDP/FWV-Fraktion legte wenig später einen eigenen Antrag auf eine "kostenlose, neutrale und verlässliche" statische Überprüfung durch die Baurechtsbehörde des Kreises vor. Beide Anträge sind, das ergab nun die Überprüfung, nicht aus der Luft gegriffen.