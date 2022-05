Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Eitel Sonnenschein und das gleich im doppelten Wortsinn: Weiße Wölkchen ließen sich in einem blitzblauen Himmel treiben, und unten schlenderten die vielen Besucher mit Sonne und Kauflust im Herzen über die Pflanzen- und Fahrradbörse. Nach zwei Jahren Corona-bedingter Zwangspause luden nun 20 Stände im Schlosshof in Neckarhausen zum Bummeln ein.

"Ich habe nicht viel Werbung gemacht, aber ich bin froh, dass die Börse so gut angenommen wird", stelle Maryvonne Le Flécher zufrieden fest. Seit einigen Jahren organisiert die mehrfach ehrenamtlich tätige Le Flécher für den Lokalen Agenda-Arbeitskreis "Freizeit, Kultur und Soziales" die bei Gartenfreunden so beliebte Veranstaltung. Dort kann man für kleines Geld Ableger von Zier- und Nutzpflanzen erwerben. "80 Cent, das ist ja wirklich absolut fair", merkte eine Besucherin am Stand von Gärtnermeisterin Ruth Stegmann an. Dort gab es unter anderem alte Tomatensorten zu kaufen, die problemlos vermehrt werden können. "Teilweise haben diese alten Sorten tolle Geschichten", sagte Stegmann und lachte. "Ich bin ja dieses Mal zum ersten Mal dabei, früher habe ich diese Börse organisiert und hatte nie Zeit."

Viel Vorlauf hatte Maryvonne Le Flécher, in diesem Jahr unterstützt von Tochter Emma, auch nicht: "Wir haben ja im Februar noch nicht gewusst, ob es stattfinden kann", sagte sie. "Ich bin glücklich, es durchgezogen zu haben." Im Herbst wolle sie sich ein wenig neu aufstellen und einen Aufruf starten, weitere Mitstreiter zu gewinnen. Gerade für den Bereich "Social Media", der nicht unbedingt der ihre sei.

Alle Plätze werden privat vergeben, kommerzielle Anbieter gibt es nicht bei der Pflanzenbörse. Morgens ab acht Uhr beginnt der Aufbau, und man bespricht mit den Nachbarn, wo man sich hinstellen kann. "Es ist ein nettes Miteinander unter den Händlern, man arrangiert sich", schilderte Le Flécher. Das Angebot spiegelt die jeweiligen Vorlieben der Hobbygärtner wider und ist daher breit gefächert. Manche bevorzugten Kakteen, andere Blumen, Gemüsepflanzen und Kräuter. Der Nabu Edingen-Neckarhausen beteiligte sich genauso wie der örtliche Bund für Umwelt und Naturschutz, das Repair-Café und die Schlossparkfreunde in ihrem 60. Jubeljahr. Deren Vorsitzender Holger Lulay verwies auf zwei Raritäten im Angebot: Einen Curry- und einen Colastrauch, beide mit unverwechselbarem Duft.

Auch die Verwaltung war dabei. Sie hatte einen Stand zum Thema "fahrradfreundliche Gemeinde", und Bauamtsleiter Dominik Eberle sah sich mit entsprechenden Fragen nach Fortschritten konfrontiert.

In diesem Jahr fand keine Versteigerung von Fundfahrrädern durch die Gemeinde statt, denn aktuell werden sie, sofern sie nach einer Frist nicht abgeholt werden, für Flüchtlinge reserviert. Dennoch gab es einige Privatverkäufer, die ihre nicht mehr benötigten Räder versteigerten. Ein solches schob ganz glücklich Gemeinderat Klaus Merkle neben sich her. "Das ist ein top Fahrrad", sagte er zufrieden.

In und vor der Orangerie saßen Besucher bei Kaffee und Kuchen, den erstmals die Edinger Landfrauen nebst kleiner Snacks in der Nachfolge ihrer Neckarhäuser Kolleginnen anboten. "Es ist einfach schön hier, das ganze Ambiente und so", fand Händlerin Jutta Settele aus Altrip. Sie ist seit Jahren mit an Bord. Sicher, sie verkaufe schon Ableger von Beeren und Stauden, allerdings gehe es ihr in erster Linie um den Spaß. Neu dabei war Laura Nuber. Die Jugendleiterin der "IGP Partnerschaftsverein" ist vor einem Jahr in die Hobbyproduktion von Seifen und Cremes eingestiegen und brachte ihre Waren aus natürlichen Zutaten in hübschen Säckchen an die Kunden. Aus Ladenburg kamen Beutel aus ausrangierten Bannern, schräg gegenüber gab’s kleine und größere selbst gestrickte Socken. Auf der Bühne machten sich am späteren Vormittag die Einradfahrerinnen des Turnvereins Edingen startklar für ihre Darbietung – ein Hingucker auch dieser Teil der Veranstaltung.