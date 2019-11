Von Joachim Hofmann

Edingen-Neckarhausen. Vom 24. Oktober bis 4. November war das Informationsfahrzeug des Landeskriminalamtes auf Tour durch den Rhein-Neckar-Kreis und informierte über die Möglichkeiten, die eigenen vier Wände vor Einbrechern zu sichern. Auch in Edingen-Neckarhausen machte der Info-Truck Station. Dort berieten die Polizeioberkommissare Peter Pieczka vom Referat Sicherheit des Polizeipräsidiums in Mannheim und Michael Bittner vom Ladenburger Polizeirevier die Bürger zum Einbruchschutz.

Über mangelnden Zuspruch konnten sich die beiden nicht beklagen. „Überraschenderweise waren schon am morgen viele Besucher da“, sagte Pieczka. „Viele haben den Besuch nicht mit Erledigungen auf dem Rathaus verbunden, sondern sind ganz gezielt gekommen.“ Viele kamen mit dem selben Anliegen: „Die Menschen haben Angst, dass jemand über Balkon oder Terrasse in die Wohnung oder das Haus einsteigt“, sagt Pieczka.

Er und Bittner sind Fachberater der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle. Mit ihrer „Sicherheitstour“ durch zahlreiche Kommunen waren sie Teil des bundesweiten Tags des Einbruchschutzes, der jedes Jahr am letzten Sonntag im Oktober – wenn die Uhren auf Winterzeit umgestellt werden – begangen wird. Bei Veranstaltungen und Aktionen der Polizei und ihrer Kooperationspartner werden die Bürger dann über Sicherungen an Häusern und Wohnungen und Beratungsmöglichkeiten informiert.

Dieses Engagement scheint zu fruchten. Denn die Zahl der Einbrüche oder der Einbruchsversuche im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim sei rückgängig, sagte Bittner. „Insgesamt haben sich die Einbrüche, zugegebenermaßen ausgehend von einer hohen Zahl, seit 2014 nahezu halbiert.“

Hintergrund - EN_Einbrüche Entgegen des Trends im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim ist die Zahl der Einbrüche in Edingen-Neckarhausen in den vergangenen Jahren gestiegen oder konstant geblieben. 2014: 26 erfasste Fälle, sieben Versuche; Schaden: mehr als 41 000 Euro Aufklärungsquote: 11,5 [+] Lesen Sie mehr Entgegen des Trends im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim ist die Zahl der Einbrüche in Edingen-Neckarhausen in den vergangenen Jahren gestiegen oder konstant geblieben. 2014: 26 erfasste Fälle, sieben Versuche; Schaden: mehr als 41 000 Euro Aufklärungsquote: 11,5 Prozent 2015: 25 erfasste Fälle, acht Versuche; Schaden: mehr als 28 000 Euro; Aufklärungsquote: acht Prozent 2016: 24 erfasste Fälle, zwölf Versuche; Schaden: mehr als 40 000 Euro; Aufklärungsquote: 33,3 Prozent 2017: 34 erfasste Fälle, neun Versuche; Schaden: mehr als 74 000 Euro; Aufklärungsquote: 0 Prozent 2018: 24 erfasste Fälle, zwölf Versuche; Schaden: mehr als 60 000 Euro; Aufklärungsquote: 50 Prozent joho

[-] Weniger anzeigen

Rund 40 Prozent der Einbrüche seien durch den Einsatz der richtigen Technik verhindert worden, sagte Pieczka. Bittner zählte auch den massiven Einsatz der Polizei vor Ort dazu: „Und die Gerichte haben auch mitgespielt und viele Personen weggesperrt.“

Den Rückgang der Deliktzahlen bestätigt Dennis Häfner von der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit des Polizeipräsidiums in Mannheim. Für den Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums lasse sich sagen, dass die Anzahl der erfassten Taten seit wenigen Jahren sinke und die Aufklärungsquote steige. Besonders mit der Gründung der Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch, die der Kriminaldirektion in Heidelberg anhängig ist, seien einschlägige Ermittlungsergebnisse erzielt worden.

Für Edingen-Neckarhausen fällt der Rückgang der Wohnungseinbrüche weniger deutlich aus als im Gesamtbereich des Polizeipräsidiums. Deliktzahlen wie auch die Höhe der Schäden in hohem fünfstelligen Bereich haben sich kaum verändert. Allerdings konnte allein im vergangenen Jahr jeder zweite Einbruch aufgeklärt werden (siehe Info-Kasten).

„Wir brauchen da nicht drumherum reden, die Deliktzahlen bleiben dort auf gleichbleibendem Niveau“, bestätigte Häfners Kollege Markus Winter auf RNZ-Anfrage. Oftmals setzten sich Einbrecherbanden in einem bestimmten Bereich fest, wobei den Langfingern im Falle Edingen-Neckarhausens sicher auch entgegenkomme, dass sie schnell über die Autobahn flüchten könnten.

Aber die Polizei steuere gegen, so Winter. Neben der ständigen Ermittlungsgruppe in Heidelberg gebe es den sogenannten Bereich Aufbauorganisation, in der die Ermittlungen in Sachen Wohnungseinbrüche, Prävention, Autobahnpolizei, Fahndung/Kripo, Technik/Spurensicherung, Fachdezernate Bandenkriminalität und andere zusammengefasst seien. Deswegen geht er für 2019 auch von einer weiter positiven Gesamtentwicklung bei der Einbruchsbekämpfung aus.

Info: Wer sich zum Einbruchschutz kostenlos beraten lassen will, meldet sich bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums in Mannheim, Telefon 0 6 21 / 1 74 12 12 oder E-Mail: beratungsstelle.ma@polizei.bwl.de.