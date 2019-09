Edingen-Neckarhausen. (pol/mare) Dienstagnacht gegen 3.45 Uhr sind zwei Unbekannte in die Postfiliale in der Hauptstraße 424 in Neckarhausen eingebrochen. Das berichtet die Polizei.

Die Täter schlugen die Schaufensterscheibe ein, betraten die Filiale und entwendeten dort zahlreiche Toto-Lotto-Rubbellose. Ein Mann bemerkte die Tat aber und sprach die Einbrecher an. Das Duo flüchtete und ließ die erbeuteten Rubbellose wenige Meter neben dem Geschäft zurück.

Einer der Täter lief in die Seitenstraße der Postfiliale in Richtung Schule. Der andere Täter sei mit einem silberfarbenen Roller und einem Helm in der Neugasse in Richtung Neckar gefahren und dann ebenfalls in Richtung Schule in eine Seitenstraße abgebogen.

Laut Zeugen sprachen die Täter osteuropäisch miteinander und während ihrer Flucht dann auch deutsch.

Der zu Fuß geflüchtete Täter wurde wie folgt beschrieben: etwa 23 bis 27 Jahre alt, 1,70 Meter groß, schmale Figur, helle Kleidung, helle Kopfbedeckung, eventuell Vermummung

Die Ermittler vom Polizeiposten Edingen-Neckarhausen suchen nun nach weiteren Zeugen und oder Personen, die Hinweise auf die Täter geben können. Diese können sich unter der Rufnummer 06203/892029 melden.