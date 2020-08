Von Katharina Schröder

Edingen-Neckarhausen. Wenn die grünen Halsbandsittiche über den Neckarhäuser Schlossgarten flattern, machen sie gerne lautstark auf sich aufmerksam. Aber sie sind längst nicht die einzigen außergewöhnlichen Tiere, die sich in der Doppelgemeinde wohlfühlen. Vertreter anderer Arten halten sich nur lieber bedeckt. Aber das wilde Edingen-Neckarhausen hat einiges zu bieten.

Bleibt man bei den fliegenden Einwohnern wären da die Waldohreule und die Schleiereule zu nennen. "Immer mal wieder kommt auch der Uhu vorbei, aber der brütet in Dossenheim", erzählt Ornithologe Jürgen Schnepf. Er ist auch bei der Edingen-Neckarhäuser Ortsgruppe des Naturschutzbundes (Nabu) und beobachtet, was in der Gemeinde so alles fliegt. Die Waldohreule hat sich gleich an mehreren Orten in Edingen-Neckarhausen niedergelassen. "Sie nistet in Edingen am Friedhof, in Neu-Edingen am Ortsrand und im Wohngebiet Im Vogelskorb", sagt Schnepf. Fünf Pärchen gibt es in Edingen-Neckarhausen und zwei bis vier Junge sitzen in solch einem Nest. Mittlerweile dürften die Jungtiere aber schon selbstständig unterwegs sein.

Die Schleiereule hat unter anderem im Bauhof im Ortsteil Edingen einen festen Platz gefunden. "Da kommt sie schon seit Jahren vor", erzählt Schnepf. Und das kommt nicht von ungefähr. "Dort ist ein Brutkasten angebracht", erklärt der Ornithologe. Der werde gut angenommen. Auch einige der örtlichen Landwirte haben solche Nisthilfen bestellt und in ihren Scheunen installiert, fünf bis zehn Kästen seien in den vergangenen Jahren in der Gemeinde angebracht worden. "Damit haben wir es geschafft, einen Bestand zu erhalten", meint Schnepf. Und dadurch sei die Schleiereulenpopulation in Edingen-Neckarhausen sogar überdurchschnittlich. "Aber es steht und fällt mit den Nistkästen", betont er. Deutschlandweit sei die Schleiereule "ein Sorgenkind". Ursprünglich war sie weit verbreitet, aber Veränderungen in ihrem Lebensraum schränkten die Art ein. "Wo der Mensch eingreift, gibt es immer Gewinner und Verlierer", sagt der Ornithologe. Die Natur arrangiere sich irgendwie. "Vor 20 Jahren hätte keiner gedacht, dass der Wanderfalke bald wieder da ist", erinnert Schnepf.

Laut Angaben des Naturschutzbundes ist der Bestand an Schleiereulen in der Doppelgemeinde sogar überdurchschnittlich hoch.

Bis letztes Jahr gab es sogar noch ein Steinkauzpärchen in Edingen-Neckarhausen. Aber das sei womöglich umgezogen. "Zumindest haben wir keinen mehr gesehen", sagt Schnepf und will noch nicht sicher bestätigen, dass der seltene Vogel in der Doppelgemeinde gar nicht mehr beheimatet ist. "Es gibt ja auch Stellen, die wir nicht kennen, und das ist auch gut so."

Verborgen bleibt Vielen auch der Waschbär. Oftmals halten Menschen das nachtaktive Raubtier für putzig und ungefährlich. Jäger Heinrich Jung sieht das anders: "Ein Waschbär ist gierig und gefräßig, und er macht alles platt, was er kriegen kann." Jung ist Landwirt und Jagdpächter in Edingen, und das schon seit gut 30 Jahren. Den invasiven Waschbären hat er im vergangenen Jagdjahr neun Mal in der Doppelgemeinde gefangen.

Sind die Tiere ein Problem? Jungs Antwort fällt kurz aus: "Offensichtlich." Waschbären sind keine Leichtgewichte, sie werden bis zu zwölf Kilo schwer und machen Jagd auf alles: angefangen bei der nicht sicher verschlossenen Mülltonne bis hin zum Vogelnest hoch im Baum. Jung fängt sie in Lebendfallen und tötet sie danach.

"Oft denken die Leute, man kann sie doch fangen und 20 Kilometer weiter wieder aussetzen. Aber der Jagdpächter in dem Gebiet würde sich bedanken", sagt er und lacht. Und warum nicht gleich eine Totschlagfalle? "Wenn sich dann etwas darin verirrt, das nicht reingehört, kann ich es freilassen", erzählt der Jäger. So sei auch schon eine gefräßige Hauskatze mit dem Leben davon gekommen.

Besonders sei bei Waschbären, dass sie keine Berührungsängste hätten, erklärt Jung. Er habe letztes Jahr am Ortsrand direkt bei Gärten einen gefangen. Und wie sieht es dieses Jahr aus? "Waschbären haben Jagd- und Schonzeiten", erklärt Jung. Seit dem 1. August dürfe man sie zwar wieder jagen, aber Jung stellt erst im Herbst wieder Fallen auf. "Bei großer Hitze wäre die Zeit in der Falle ja eine Qual und außerdem ist jetzt auch das Fell noch nicht so schön." Denn die gefangenen Tiere werden im Anschluss verwertet. Und was lebt sonst noch so in der Gemeinde? "Der Steinmarder ist relativ massiv vertreten", sagt Jung. Und auch Füchse gibt es in Edingen, sagt der Jagdpächter. Problematisch sei aber kein Bestand in der Doppelgemeinde und die Jagd sei "äußerst minimal". Nur den Waschbären, den versucht man eben in den Griff zu bekommen. "Auch Hasen schieße ich kaum noch, davon haben wir einfach nicht so viele", erzählt er. Ihnen und Vogelgelegen würden auch die zahlreichen Störche in diesem Jahr zu schaffen machen. "Aber der Storch ist geschützt und wird nicht gejagt", betont Jung.

Unbekannt dürfte vielen auch die örtliche Wildschweinpopulation sein. Die Borstenviecher fühlen sich schon eine ganze Weile im zunehmend verlandeten Krottenneckar wohl. "Wir wissen, dass Wildschweine dort sind, weil man die Spuren von ihnen sieht", sagt Vivien Müller vom Bau- und Umweltamt der Gemeinde. Eigentlich sollte der Krottenneckar Heimat für Fische und Amphibien sein, aber bis das Regierungspräsidium Karlsruhe das Naturschutzgebiet vom Schlamm befreit, zählen eben Wildschweine zu den Bewohnern der Gemeinde.

Info: Die RNZ freut sich über Fotos vom Edingen-Neckarhäuser Wildleben an die Adresse edingen-neckarhausen@rnz.de.