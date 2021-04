Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Das lange gewünschte Gespräch zwischen Verwaltung und Vertretern der beiden Rot-Kreuz-Ortsvereine Edingen und Neckarhausen fand am vergangenen Mittwochabend endlich statt. Inhaltlich ging es um die Frage, ob die beiden Hilfsorganisationen gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr in ein neues Hilfeleistungszentrum im Gewann "Milben" ziehen wollen oder nicht. "Es war ein gutes Gespräch in gutem Klima", sagte Bürgermeister Simon Michler tags darauf auf Anfrage der RNZ. Und beide Ortsvereine hätten geäußert, kooperieren und ihre bisherigen Standorte in Edingens Gartenstraße und in Neckarhausens Fichtenstraße zugunsten einer neuen Heimat verlassen zu wollen.

Verschlechtern werden sie sich dabei nicht: Der größere DRK-Ortsverein Edingen verfügt hinter dem Feuerwehrgerätehaus über Räumlichkeiten von rund 50 Quadratmetern. Der Kellerraum ist indes feucht und zum Lagern von Materialien nicht geeignet. In Neckarhausen wird das kleinere Rot-Kreuz-Vereinsheim aktuellen Standards ebenso nicht gerecht. Hier passen höchstens zwischen zehn und 15 Personen rein.

Eine Fusion beider DRK-Ortsvereine stand in diesem Gespräch nicht zur Debatte; vor sieben Jahren hatte Neckarhausens Vorsitzender Hans-Peter Ries zuletzt in einer Jahreshauptversammlung betont, man arbeite gut zusammen, gewinne aber durch eine Fusion nicht zwangsläufig. Und die Protagonisten sind mit ihm und dem Edinger Vorsitzenden Jochen Riedinger auch heute noch dieselben. Unabhängig davon sind die Synergieeffekte an einem künftig gemeinsamen Standort nicht so groß, wie man vielleicht hätte erwarten können. Zu diesem Schluss kommt Architekt Tim Feigenbutz in seiner nun veröffentlichten Machbarkeitsstudie. "Trotzdem gibt es Vorteile", betont Michler. In Edingen lässt sich nach dem Wegzug von Feuerwehr und Rotem Kreuz das gesamte Gelände für Wohnbebauung überplanen. Der Bürgermeister überschlägt hier eine Million Euro an Erlösen. "In Neckarhausen muss man sehen, was man tun kann", meint er. Das kleine DRK-Gebäude liegt auf demselben Grundstück wie das Nachbargebäude, in dem die Seniorenbetreuung und die IGP Partnerschaftsverein Edingen-Neckarhausen/Plouguerneau untergebracht sind.

Klar ist auch, dass in dem neuen HLZ keine Doppelstrukturen geschaffen werden sollen. Möglicherweise lassen sich Sanitäranlagen gemeinsam nutzen. Es geht um Notwendiges, nicht um Luxus, das ist allen Beteiligten klar. Bereits jetzt rechnet Architekt Feigenbutz mit Kosten von 9,5 Millionen Euro, wenn die Ausschreibungen erst Mitte 2022 erfolgen können.

Welche Zusatzkosten durch den Einzug der DRK-Ortsvereine entstehen, ist noch nicht absehbar. Auch über die Frage, welche Fläche das neue HLZ benötigt, wird noch zu reden sein. Allein für die Feuerwehr hat der Architekt eine Gesamtfläche von rund 5500 Quadratmetern ermittelt. "Beide DRK-Ortsvereine müssen uns nun ihren jeweiligen Bedarf in der Fortschreibung mitteilen, und wir übermitteln das dementsprechend dem Architekten", erklärt Michler. Sobald man hier die Vorlagen habe, werde man das Ganze im HLZ-Ausschuss beraten. Realistisch sei das eher Richtung Juni. Ziel sei zudem, noch im Laufe des Jahres Rechtskraft für den Bebauungsplan "Gewerbe/HLZ" in den "Milben" zu erlangen. Er sei froh, dass sich die beiden DRK-Ortsvereine so klar geäußert hätten. "Sicher, die Kosten gehen jetzt noch mal nach oben, und wir müssen schauen, welche Zuschüsse wir bekommen können. Das sind die Hausaufgaben, die wir erledigen müssen." Trotz seiner Bewerbung um das Amt des Oberbürgermeisters in Schwäbisch Hall sei es sein Anspruch, die Schulsanierung, das HLZ und das Thema "Standort Hundesport" weiter voranzubringen.