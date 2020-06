Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Der traurige Verlust ihres Fraktionsvorsitzenden war nicht nur für die CDU-Ratsfraktion ein schwerer Schlag. Die RNZ wollte das Haushaltsgespräch ursprünglich mit Bernd Grabinger führen, sprach nach seinem Tod vor einigen Wochen nun mit den neuen Fraktionssprechern Markus Schläfer und Lukas Schöfer.

Die Haushaltsrede von Bernd Grabinger stellt ein Stück weit sein Vermächtnis dar – ist klar, wer in der CDU-Fraktion den haushaltspolitischen Part übernehmen wird?

Markus Schläfer: In erster Linie werden wir natürlich alle haushaltsrelevanten Themen gemeinsam besprechen, das war auch in der Vergangenheit so. Was den Verwaltungsausschuss angeht, wird uns Gabi Kapp weiterhin mit ihrer Kompetenz vertreten. Für mich wird vieles Neuland sein, aber ich freue mich auf die neue Aufgabe.

Die Fraktion hat sich nach dem Tod ihres Fraktionssprechers neu aufstellen müssen – das wirkt nach außen und innen. Wurden Aufgaben neu und anders verteilt?

Markus Schläfer: Klar wurden Aufgaben neu verteilt, schon allein, weil man die große Lücke füllen muss. Generell befindet sich die CDU aber schon einige Jahre im Umbruch, und auch hieraus wurden Aufgaben bereits neu verteilt. Dies betrifft nicht nur die Fraktionsarbeit, sondern auch den Ortsverband.

Lukas Schöfer: Im Zuge der Umstrukturierung und personellen Verjüngung haben wir bereits Ende letzten Jahres den Vorsitz sowie das Vorstandsteam der CDU neu aufgestellt – mit Barbara Lichter, Jürgen Pavel und mit mir als Führungstrio. Das klappt sehr gut und macht viel Spaß. Als Fraktion war es uns wichtig, die Aufgaben und die damit einhergehende Arbeit möglichst gleichmäßig zu verteilen, damit jeder auf seinem Interessensgebiet optimal wirken kann. Zudem haben wir unsere Facebook-Präsenz noch stärker ausgebaut und entwerfen gerade eine neue Website. Auch Veranstaltungsformate mit ganz unterschiedlichen Themen sind in Planung. Als Partei und Fraktion sind wir ein super Team, das bestens für die Zukunft aufgestellt ist.

Werden Sie beide als neue Fraktionsspitze neue Akzente setzen? Welche Themen sind Ihnen besonders wichtig?

Markus Schläfer: Unabhängig vom Amt sollte man als Gemeinderat immer neue Akzente setzen. Dies gelingt mal mehr und mal weniger. Sicherlich haben wir uns vorgenommen, unsere Fraktion mehr in den Fokus zu rücken. Nach wie vor gilt, Begonnenes zu Ende zu bringen und mit Bedacht neue Projekte zu beginnen. So muss schnell eine Lösung für die Vereine in Neckarhausen her, damit dort das Wohngebiet Neckarhausen-Nord endlich entstehen kann.

Lukas Schöfer: Etliche größere und kleinere Projekte, die in den letzten Monaten und Jahren beschlossen wurden, sind noch immer auf dem Wege der Realisierung. Hier gilt es, nicht nachlässig zu sein: Schulsanierung, Kita-Neubau und Sanierungen in beiden Ortsteilen, "Seniorengerechtes Wohnen hinter der Kirche", Hilfeleistungszentrum (HLZ), Bebauung der Tennisplätze und vieles mehr. Zudem die Realisierung von Neckarhausen-Nord und die Entwicklung des Gewerbegebiets. Bei allen Projekten möchten wir weiterhin eng, konstruktiv und effizient mit den Kollegen im Rat, dem Bürgermeister und seiner Verwaltung und mit der Bürgerschaft zusammenarbeiten, um zügig voranzukommen.

Bernd Grabinger sagte in seiner letzten Rede, die Fraktion wolle ein Edingen-Neckarhausen des Miteinanders und er sprach davon, dass in der Politik "alter Groll" etwas Dummes sei. Was hat er damit gemeint – ist es eine Anspielung auf die Debatte um die Wohnraumentwicklung und das Mittelgewann?

Markus Schläfer: Immer mal wieder hat man den Eindruck, dass Kollegen die im Rat demokratisch getroffenen Entscheidungen nur schwer akzeptieren können, wenn es nicht ihren Ansichten entspricht, siehe den Architektenwettbewerb für die Kita "Neckar-Krotten". Sicherlich hängt auch immer noch die leidige Debatte um das Mittelgewann nach. Hier muss man auch mal Entscheidungen akzeptieren und danach die Sache auch gut sein lassen. Dies gilt für alle Beteiligten! Ich glaube, hier sind wir auf einem guten Weg. Es wird der Dialog mit den Gemeinderäten, den anderen Fraktionsvorsitzenden und der Verwaltung sein, der wichtiger ist denn je.

Lukas Schöfer: In der kommunalpolitischen Arbeit ist es wichtig, auch die eigenen Standpunkte immer wieder selbstkritisch zu hinterfragen und daraus seine Lehren zu ziehen, um die Dinge, die in der Vergangenheit unter Umständen nicht so gut gelaufen sind, künftig besser zu machen. Die Meinung anderer respektieren, konstruktiv und wohlwollend zusammen zu arbeiten, um so gemeinsam den bestmöglichen Weg für die Gemeinde zu finden. So habe ich Bernds Aussage verstanden, schließlich steht die Gemeinde vor so vielen Herausforderungen, die es zu meistern gilt.

Er sprach auch davon, dass die CDU den Dreiklang "Haushalt konsolidieren", "Bildung stärken" und "Infrastruktur sanieren" wolle. Seine Fraktion wollte zur Konsolidierung Vorschläge machen. Gibt es hier Neues?

Markus Schläfer: Die Haushaltssituation ist schwierig und wird nach der Corona-Krise noch etwas komplizierter sein, so unser Eindruck. Deshalb lassen wir uns Zeit und analysieren die Situation mit Bedacht. Populistische Maßnahmen halten wir für falsch und unsinnig. Insbesondere freiwillige Leistungen sind bei uns auf dem Prüfstand und da müssen wir schauen, was kurzfristig gekürzt und langfristig auch optimiert werden kann.

Lukas Schöfer: Die Haushaltssituation war schon vor "Corona" nicht optimal. Darum mahnen wir seit Jahren, dass man nicht nur die Ausgaben im Blick behalten muss, sondern auch dringend über strukturelle Einnahmensteigerungen nachdenken muss, sonst wird es ab einem bestimmten Punkt sehr problematisch. Weitere Einsparungen sind kaum möglich, da der allergrößte Teil der Ausgaben für kommunale Pflichtaufgaben aufgewendet wird. Wer bei den Pflichtaufgaben spart, macht letztlich nichts anderes, als den Sanierungsstau zu vergrößern und dadurch Ausgabensteigerungen, die schon heute schwer zu schultern sind, in die Zukunft zu verlagern. Darum sind uns Investitionen in die öffentliche Infrastruktur so wichtig. Die positive Nachricht lautet, dass noch in diesem Jahr durch Grundstücksverkäufe dringend benötigte Einnahmen erzielt werden sollen. Auch das künftige Gewerbegebiet ist eine Maßnahme, die wir als CDU forciert haben, um mittel- bis langfristig mehr Einnahmen zu erzielen. Ebenso Neckarhausen-Nord und der Wiese "Wingertsäcker" haben wir von Beginn an aus sozialen und finanziellen Gründen Priorität eingeräumt. Durch die Corona-Pandemie rechnen wir mit deutlichen Rückgängen bei der Einkommensteuer, der Gewerbesteuer sowie den Schlüsselzuweisungen. Diese Gemengelage schränkt den finanziellen Handlungsspielraum der Gemeinde vorerst auf unabsehbare Zeit ein. Das bedeutet, dass letztlich alle anvisierten Maßnahmen noch genauer auf ihre finanzielle Machbarkeit hin untersucht werden müssen.

Gilt das auch für den Einwohnerantrag, unterstützt von der Linken, der sich für den zügigen Ausbau des Radwegs entlang des Neckars im Ortsteil Edingen ausspricht?

Lukas Schöfer: Dieser Punkt steht exemplarisch für die Gesamtsituation: Dieses Thema wurde bereits in der Vergangenheit ausgiebig im Gemeinderat diskutiert. Und letztlich haben wir als CDU, und wahrscheinlich auch alle anderen Fraktionen, den Wunsch, den Radweg schnellstmöglich auszubauen. Nur, die finanzielle Situation hat dies bislang verhindert. Wenn die Gemeinde über mehr Rücklagen und Einnahmen verfügen würde, wäre diese Maßnahmen sofort umsetzbar. Der politische Wille ist also da, nur die Mittel zur Umsetzung fehlen. Darum sind wir gespannt, welche Finanzierungsvorschläge seitens der Linken vorgebracht werden.

"Bildung stärken" nannte er als Schwerpunkt. Musikalische Frühförderung zählt ja auch dazu. Herr Schläfer, bereuen Sie es, dass sie die Leistungen der Kommune an die Jugendmusikschule infrage gestellt haben?

Markus Schläfer: Nein, das bereue ich nicht. Es ist eine Leistung, die auf den Prüfstand muss, wie viele andere auch. Hier gilt es zu prüfen, welche Summen wie verteilt werden. Diese Maßnahmen sind unpopulär, aber ohne können wir hier keine Fortschritte erzielen. Es hilft ja nichts, einen Haushalt abzulehnen und alle potentiellen Einnahmequellen abzulehnen und dann noch an allen Ausgabeposten festzuhalten. Für mich gilt Ausgaben aufzuschieben nicht als Sparmaßnahme. Im Übrigen bin ich ein großer Fan der musikalischen Früherziehung und insbesondere des Projekts Bläserklasse. Hier kommt die Förderung bei einer breiten Masse an Kindern an, das halte ich für sinnvoll.

Stichwort "Infrastruktur sanieren" – ein wichtiger und ein oftmals immens teurer Punkt. Bleibt da noch Raum für den Bau einer neuen Sporthalle in Neckarhausen?

Markus Schläfer: Nun, das steht und fällt mit der Vermarktung unserer Baugebiete. Solange die Kapazitäten für den Sport in unserer Gemeinde ausreichen, dann sehe ich auch keine weitere Sporthalle mit Blick auf den Haushalt Stand heute auch nicht - so realistisch muss man sein. Wenn man aber konzeptionell das Thema angeht und sich durch Zusammenlegung von Sportstätten und gegebenenfalls auch durch Fusion von Vereinen neue Grundlagen bieten, dann kann auch die Investition in eine neue Halle sinnvoll sein.

Ohne Zweifel müssen wir aber unsere Schulen und Kindergärten in Schuss halten, um den Kindern die bestmögliche Lernumgebung zur Verfügung stellen zu können.

Lukas Schöfer: Auch hier muss die Finanzierbarkeit die Grundlage der Entscheidung sein. Wenn ausreichend Mittel vorhanden wären – was aktuell leider nicht der Fall ist – würden wir sicher gerne dem Bau einer weiteren Halle zustimmen. Diese konkrete Frage und noch etliches mehr, werden wir dann im Rahmen der weiteren Entwicklung von Neckarhausen-Nord mit den Vereinen dringend erörtern müssen.

Das neue Leitbild der Gemeinde ist sehr "grün" geworden. Radwege, Energieoptimierung und Ökologie, waren für Ihren verstorbener Fraktionschef wichtige Themen. Treten Sie sein Erbe in dieser Hinsicht an?

Markus Schläfer: Ökologie und Energieoptimierung sind für uns alle wichtige Themen, die uns jetzt und künftig bei all unseren Entscheidungen begleiten. Wenn im richtigen Maße angewandt, dann helfen sie langfristig sogar beim Sparen, siehe Umrüstung der Straßenbeleuchtung, was die CDU- Fraktion angestoßen und vorangetrieben hat. Aber auch hier darf man sich nicht einfach populären Maßnahmen hingeben.

Lukas Schöfer: Selbstverständlich treten wir dieses Erbe an. In diesen Bereichen war Bernd sehr engagiert und hat vieles auf den Weg gebracht. All diese Maßnahmen wurden von der gesamten Fraktion aus Überzeugung mitgetragen und zum Teil durch weitere Ideen und Konzepte ergänzt. Ich glaube auch sagen zu können, dass unsere Fraktion aus umwelt- und klimapolitischer Sicht etliches auf den Weg gebracht hat, was im allgemeinen Bewusstsein leider gar nicht so präsent ist. An diese Erfolge möchten wir selbstverständlich anknüpfen. Und neue Ideen haben wir auch schon.

Stichwort "HLZ" – die CDU sagte zuletzt, sie möchte eine Umsetzung in den nächsten vier, fünf Jahren – gilt das nach wie vor?

Markus Schläfer: Für meinen Teil stehe ich dazu und halte das für mehr als notwendig. Allerdings muss man schauen, dass das HLZ kein Wünsch-Dir-Was Projekt wird. In Anbetracht der Kostensituation wird es ein funktionales, auf das Wesentliche reduziertes Gebäude werden müssen - nicht mehr, aber auch nicht weniger. Nur dann ist eine Realisierung überhaupt möglich. Hier muss man aber auch in die Betrachtung mitaufnehmen, dass heute u.a. doppelte Unterhaltungskosten zu Buche schlagen. So könnte man das Gelände in Edingen innerorts gut entwickeln. Auch das Gerätehaus in Neckarhausen könnte perspektivisch Ausgaben reduzieren, indem es Platz für Vereine oder die VHS bietet – Kulturelle Veranstaltungen in "Alten Feuerwachen" sind ja mehr als bekannt. Unter Umständen schaffen wir Platz an diesen Stellen und sparen uns dann neue Hallenkapazitäten.

Lukas Schöfer: Unser politischer Standpunkt ist hierzu klar: Wir sind dafür aber die Entscheidung steht und fällt mit den Finanzen. Persönlich würde ich mir sehr wünschen, dass die Realisierung in den nächsten Jahren gelingen wird.