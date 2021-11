Edingen-Neckarhausen. (joho) Der Erste Tennisclub Edingen-Neckarhausen ist um eine Attraktion reicher: Auf der Tennisanlage beim Sportzentrum steht jetzt die neue Padel-Anlage. Und es tummeln sich auch schon die ersten Freunde des reaktionsschnellen Sports in – einer Mischung aus Squash und Tennis – dort.

Tatsächlich mutet der zehn auf 20 Meter große Platz samt Netz auf den ersten Blick wie ein Tennisplatz im Käfig an. Gespielt wird allerdings mit einer Art überdimensioniertem Tischtennisschläger mit festem Belag, der entfernt an ein Paddel erinnert. Daher der Name des Sports: Padeltennis.

Nachdem die Errichtung einer solchen Anlage sogar schon auf der Jahreshauptversammlung des damaligen Tennisclubs "Grün-Weiß" (TCGW) Edingen von Eduard Sant angeregt wurde – und die Zustimmung der Versammlung gefunden hatte, wurde schließlich 2020 ein entsprechender Bauantrag bei der Gemeinde gestellt. Nach dessen Genehmigung im April dieses Jahres begann der Bau bereits im Mai. Ende Oktober war die Anlage fertiggestellt, berichtete Kassier Eberhard Wolff. Gekostet habe das Ganze rund 60.000 Euro zuzüglich weiterer Kosten wie der Elektroinstallation.

"Der Platz wurde komplett in Spanien gefertigt", erläuterte Sant, der als Trainer und Turnierspieler auch die neue Padel-Abteilung leitet. Die Anlage sei überdies blitzgeschützt, ergänzte Wolff. Dies sei eine große Sache und bislang in Deutschland noch kein Standard.

Für den iberischen Hersteller habe man sich wegen seines Komplettangebotes entschieden, das Unterbau, Spielfeld und Schutzumwandung umfasste. "Wir sind sehr zufrieden mit unserer Entscheidung", sagte Eberhard Wolff. Die Kosten trage der Tennisclub. Es sei ausdrücklich vereinbart worden, dass der Gemeinde auch in Zukunft keine Kosten für Unterhalt oder Pflege der Anlage entstehen, führt Wolff aus.

Der flexible und reaktionsschnelle Sport erhöhe die Attraktivität des Vereins und ziehe überwiegend junge Spieler an. "Und dabei muss man nicht wirklich Tennis spielen können", erklärte der TC-Schatzmeister. Gespielt wird dabei immer Doppel-Modus, wobei die Glas-, nicht aber die Gitterwände mit genutzt werden können. "Der Ball muss aber vorher den Boden berührt haben", schränkt Wolff ein.

Der Ende der 60er-Jahre im mexikanischen Acapulco erfundene Sport gehört in Spanien und Argentinien bereits zu den Top 3 der aktiven Sportarten und gilt als perfekte Ergänzungsportart zum Tennis. Auch in Deutschland wächst die Beliebtheit des das schnellen Spiels, eine Nationalmannschaft gibt es auch schon in der Sportart.

Info: Mehr Informationen zur neuen Abteilung gibt es per E-Mail an: padel@etc-en.de.