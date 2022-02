Die Biberschwanzziegel auf dem Dach der Kapelle in Neckarhausen werden immer poröser, durch sie sucht sich das Wasser seinen Weg in die Wände. Foto: Pilz

Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Bestattungen bringen emotionale Ausnahmesituationen mit sich. Wenn sich zur tiefen Trauer äußere störende Einflüsse gesellen, wenn es einem auf den Kopf tropft, Pfützen auf dem Boden stehen oder gar ein Stuhl unter einem zusammenbricht – so passiert in Neckarhausen –, ist das fatal.

In Edingen-Neckarhausen wäre das schon lange vermeidbar gewesen, doch die bereits 2008 beschlossenen Dachsanierungen der beiden Friedhofskapellen in beiden Ortsteilen wurden Jahr für Jahr geschoben. Die Mittel von 80.000 Euro werden seit dieser Zeit immer wieder in den Haushalt gestellt, abgerufen wurden sie bis jetzt aber nicht.

Schon damals mahnte das Bauamt, der Unterhaltungsaufwand sei zu groß, man könne nicht immer nur flicken. Im Gemeinderat entspann sich 2008 erst einmal eine Debatte darüber, ob es nicht sinnvoll wäre, den Kapellen größere Vordächer zukommen zu lassen. Es folgten entsprechende Entwürfe, sogar mit Glasdächern. "Letztendlich wurde das aus Kostengründen verworfen", sagt die stellvertretende Bauamtsleiterin Patricia Hauck beim Vor-Ort-Termin mit der RNZ, an der auch Bauhofleiter Herbert Stein teilnimmt. Eigentlich wollte man sich seinerzeit auf die Dächer der Kapellen, vor allem auf das Friedhofsdach in Edingen, konzentrieren. Doch seitdem werden sie geschoben. Schon vor 2008 gab ein ortsansässiger Fachbetrieb ein Angebot zur Dachsanierung ab. Die 80.000 Euro für Edingen seien seinerzeit sicherlich realistisch gewesen, sagt Hauck. Heute müsse man im schlimmsten Fall aber mit der doppelten Summe rechnen.

Vergangenes Jahr gab es im Zuge der Haushaltsberatungen erneut Diskussionen über die Dächer der Friedhofskapellen. Um den Haushalt zu optimieren, sollte die Maßnahme erneut verschoben werden. "Wegen des Vorlaufs zur Ausschreibung für Edingen war das nicht so ganz schlimm, aber jetzt ist sie raus, die Submission hat stattgefunden", schildert Hauck. Man prüfe zurzeit die Angebote und habe vor, im Februar dem Gemeinderat einen Vergabevorschlag zu unterbreiten. Dabei geht es zunächst nur einmal um das Kapellendach in Edingen.

Das Tonziegeldach der Mitte 1954 erbauten Kapelle wurde noch nie richtig erneuert, sondern immer nur punktuell geflickt. Nun ist es undicht, es gibt Wasserflecken an Decken und Wänden, auch in der Kapelle an sich. "Dort muss man regelmäßig aufwischen", stellt Stein fest, der von einem "Sanierungsstau" spricht.

Schon Haucks Vorgänger Raimund Hartmann hatte ihr 2019 gesagt, dass die Ausschreibung für die Dächer ganz oben auf der Prioritätenliste stehen müsse. Neben der Dachsanierung muss in Edingen auch noch das Holzwerk auf der Giebelseite gestrichen werden. "Wir hoffen, dass der Gemeinderat zustimmt", sagt Hauck. Immerhin, fügt Stein an, sei 2008 der Glockenturm auf dem Edinger Friedhof saniert und neu mit Blech verkleidet worden. Sonst hätte es Probleme mit den Glocken gegeben.

Durch das undichte Dach regnet es inzwischen auch in den Raum für den Pfarrer herein. Foto: Pilz

In Neckarhausen mögen die Biberschwanzziegel des Kapellendachs vielleicht für den Laien noch einen ganz ordentlichen Eindruck machen. Doch das Problem ist, dass die Ziegel "absanden". Das heißt, sie werden immer poröser, Wasser dringt in die Ziegel ein und sucht sich seinen Weg in die Wände. Dort an fünf oder mehr Stellen die Wand zu öffnen, um nachzuschauen, wo das Wasser herkommt, mache keinen Sinn. Das sei viel zu teuer und angesichts der Folgekosten für die Gebäudeschäden einfach unwirtschaftlich, teilt Stein mit. Er war vor rund zehn Jahren bereits mit einem Fachmann auf dem Dach, der zum Ergebnis kam, es müsse unbedingt saniert werden. Inzwischen könne niemand mehr das Dach der 1951 errichteten Kapelle betreten, da Gefahr bestehe, einzubrechen.

Auch hier ist das gesamte Dach zu erneuern. "Es hat auch schon in den Raum für den Pfarrer geregnet", sagt Stein. Hauck rechnet damit, dass die Sanierung in Neckarhausen nicht günstiger wird als in Edingen. "Wir würden das dann gerne 2024 erledigen, dann wären beide Maßnahmen auch entzerrt." Flicken bringe einfach nichts mehr. "Über die Jahre wurde viel Geld für Flickschusterei ausgegeben, statt es einmal richtig zu machen", stellt sie fest.

Neue Stühle für die Kapelle in Neckarhausen hat der Gemeinderat 2021 komplett aus dem Haushalt gestrichen. Er riet stattdessen, die vorhandenen Stühle – ein Sammelsurium von verschiedenen Standorten wie Schloss und Hallen – zu "kontrollieren". Wie genau das gehen soll, ob eventuell ein wöchentliches Probesitzen stattfinden müsste, sagte der Gemeinderat nicht. In diesem Jahr hat Patricia Hauck Geld für neue Stühle schon gar nicht mehr in den Haushalt gestellt. Immerhin gab es ein kleines Trostpflaster, denn die Stühle in der Kapelle erhielten neue Polsterauflagen. Im Ernstfall federt das einen Sturz etwas ab.