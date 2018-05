Am Sonntag fand der Handballspieltag mit der Entente des Abers in der Werner-Herold-Halle statt. Dabei wurden unterschiedliche Trainingsansätze sichtbar. Foto: Pilz

Edingen-Neckarhausen. (nip) Nach über 20-jähriger Pause lebte 2015 der Kontakt zwischen den Handballern des TV Edingen und den Sportlern der Entente des Abers in Edingen-Neckarhausens Partnergemeinde Plouguerneau wieder auf. "Wir waren damals zum ersten Mal mit Teams der SG Edingen/Friedrichsfeld zu Besuch", berichtet Rainer Scheffler, Abteilungsleiter Handball. Ein Jahr später folgte der Rückbesuch der Franzosen und die Teilnahme der Handballer aus der Kurpfalz an den Feierlichkeiten zum 50-jährigen Partnerschaftsjubiläum, das im vergangenen Jahr in Plouguerneau, in diesem Jahr im August in Edingen-Neckarhausen gefeiert wird.

Nun fand über den ersten Maifeiertag eine größere Partnerschaftsbegegnung statt, die vom Deutsch-Französischen-Jugendwerk gefördert wurde. 35 junge Fußballer im Alter von 15 bis 17 Jahren nahmen in Neckarhausen bei der DJK Station, in Edingen übernachteten zwei weibliche Handballjugend-Teams und eine Frauenmannschaft im Spiegelsaal des Turnvereins Edingen.

Im Vorfeld hatten die Interessengemeinschaft Partnerschaft (IGP), das Comité de Jumelage und die Entente des Abers gemeinsam ein abwechslungsreiches Sport- und Freizeitprogramm aufgelegt. "Das ist eine tolle Sache und viel Arbeit", stellte Uli Herold namens des TVE-Vorstands am Sonntag beim Handball-Spieltag in der nach seinem Großvater benannten Werner-Herold-Halle in Edingen fest. Schriftführerin Teresa Ding pflichtete ihm bei: "Die Vorstandschaft ist sehr glücklich über diese Begegnung. Und dabei geht ein großes Dankeschön an Rainer Scheffler und Susi Surblys für die Organisation."

Auf französischer Seite zeichneten unter anderem Trainer Stéphane Franck, Annick Simon sowie Sylvie Fabian für das Gelingen der gemeinsamen Tage verantwortlich, in denen die jungen Sportler den Ort und die Region erkundeten, Spaß im Holiday Park in Hassloch hatten, zusammen grillten und sich im freundschaftlichen Wettbewerb maßen.

"Es ist schon interessant zu sehen, wie unterschiedlich die Trainingsansätze sind", kommentierte Rainer Scheffler die Handballbegegnung am Sonntag unter Beteiligung des Bundesligisten HSG Bensheim/Auerbach. Das fange schon beim Aufwärmen an und zeige sich dann auch beim Spiel. "Die Franzosen haben technisch ein hohes Niveau, sind aber offensichtlich überrascht über die Körperlichkeit, die bei uns herrscht." Da die Handballerinnen aus der Bretagne auf Betonboden spielen würden, sei es primäres Ziel, die Sportler zu schützen.

"Wir sind froh, dass diesmal Mädchen und Frauen hier sind und dass sich unsere Sportbegegnungen weiterentwickeln und verfestigen", meinte Scheffler. Es sei einfach schön, dass man sich jetzt für die Gastfreundschaft in Plouguerneau im vergangenen Jahr revanchieren könne.