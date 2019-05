Sie glauben an die katholische Kirche, hadern aber auch mit ihr: Frauen und Männer beteiligten sich an der Auftaktveranstaltung zur bundesweiten Aktionswoche "Maria 2.0". Foto: Pilz

Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Elf Grad, eiskalte Böen und peitschender Regen. Sie hätten drinnen sitzen können, in der warmen St.-Andreas-Kirche, wo Pfarrer Markus Miles gerade mit einigen Gläubigen Gottesdienst feierte. Gläubig sind sie auch, die Teilnehmerinnen der Initiativgruppe, die zur bundesweiten Streikaktion "Maria 2.0" aufgerufen hat. Die katholische Kirche ist ihre Heimat, sie bedeutet ihnen Gemeinschaft und Geborgenheit. Und dennoch setzten sie keinen Fuß in die Kirche.

Denn diejenigen, die zum Auftakt der Aktionswoche in der Seelsorgeeinheit Mannheim St. Martin vor den Kirchentoren zusammen beteten, sangen, Abendmahl feierten und ins Gespräch kamen, hadern auch mit dieser Kirche. Damit, wie sie mit Macht und deren Missbrauch umgeht, Verbrechen verschleiert, Täter auf ihren Posten belässt und Frauen das Grundrecht auf Gleichberechtigung verweigert. Sie fordern, dass Frauen Zugang zu allen kirchlichen Ämtern erhalten, dass der Zölibat aufgehoben, die Sexualmoral an die Lebenswirklichkeit angepasst wird und Missbrauchstäter an weltliche Gerichte überstellt werden.

"Wir brechen das Schweigen", steht auf einem Plakat vor der Kirche. Auf dem Boden liegen weiße Tücher aus, manche der Frauen sind Weiß gekleidet, andere solidarisieren sich mit einem weißen Kleidungsstück. Es ist das Symbol der erhofften Erneuerung der römisch-katholischen Kirche.

Silvia Wehrle, eine der Mitinitiatorinnen, spricht über die Werte dieser Kirche und zeichnet das Bild einer liebenden Gemeinschaft, in der Ausgrenzung und Intoleranz keinen Platz haben. In der Praxis ist aber noch Luft nach oben.

Auch bei der Auftaktveranstaltung zur Aktionswoche, in der besondere Gottesdienste jeweils vor den Kirchen stattfinden, schlägt den Initiatorinnen Unverständnis entgegen. "Es gibt nur eine Gottesmutter und das ist Maria", ereifert sich eine Frau, "Maria 2.0, das kenne ich nicht." Die Frau steigert sich richtig rein, eine zweite Maria gebe es nicht, und dann die Null. Was soll das? Heißt das, dass Maria nichts wert ist?

Ein Mann, der zum Gottesdienst in der Kirche will, findet das Informationsschreiben über die Aktionswoche an der Kirchentüre "ungeheuerlich". Genau wie die Aktion an sich.

Die zumeist ehrenamtlich tätigen Frauen in der katholischen Kirche wollen nicht länger schweigen. Aber auch nicht einfach leise austreten, sondern aufstehen, um für Erneuerung und Konsequenzen für den mannigfaltigen Missbrauch streiten, den viele Amtsinhaber decken.

Vor der Kirche feiern über 40 Teilnehmer, Frauen und Männer, diesen Protest mit. In der Kirche beteiligen sich knapp so viele am gewöhnlichen Gottesdienst. Im RNZ-Gespräch sprach Gemeindereferentin Cordula Mlynski vorab davon, nicht "spalten" zu wollen. Aber es gehe darum, verkrustete Strukturen aufzubrechen. Die Rolle der Frau in der katholischen Kirche sei eine der wesentlichen Fragen, bestimmend für die Zukunft.

An diesem Abend trotzen sie nicht nur den Witterungsbedingungen. "Wir müssen neue Wege im Kleinen und im Großen gehen", lesen die Initiatorinnen aus einer Predigt vor. Warum überhaupt bleiben? "Nicht der Kirche bleibe ich treu, sondern Jesus Christus. Es ist aber Zeit, erwachsen zu werden und das Geschick der Kirche in die Hand zu nehmen", lesen sie weiter.

Die bundesweite Aktionswoche weckt Aufmerksamkeit. Entstanden ist die Initiative in einem kleinen Lesekreis in der Gemeinde Heilig Kreuz in Münster, Start war ein offener Brief an Papst Franziskus. Diese Online-Petition kann über die Plattform Campact/weact noch bis zum 18. Mai geteilt werden.

In manchen Gemeinden treten die Frauen tatsächlich in Streik, legen ihre Ämter als Ministrantinnen, Helferinnen und Organistinnen nieder. In der Seelsorgeeinheit Mannheim St. Martin finden "Wort-Gottes-Feiern" vor den Kirchen statt.

Info: Die Aktionen in Mannheim St. Martin gehen noch diese Woche weiter. "Wort-Gottes-Feiern" im Freien gibt es am Mittwoch, 15. Mai, um 10 Uhr in St. Ägidius in Seckenheim, am Donnerstag, 16. Mai, um 18.30 Uhr in St. Bonifatius in Friedrichsfeld und am Freitag, 17. Mai, um 18.30 Uhr in St. Andreas, Neckarhausen.