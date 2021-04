Von den insgesamt 14 Parkplätzen in der Heidelberger Straße soll rund die Hälfte wegfallen, damit der Gehweg auch für Radfahrer breit genug ist. Foto: Pilz

Edingen-Neckarhausen. (nip) Etwas "hochgekocht" sei die Debatte um die Heidelberger Straße, sagte Bürgermeister Simon Michler in der jüngsten Gemeinderatssitzung von Edingen-Neckarhausen. Eigentlich geht es nur darum, den Abschnitt zwischen dem Parkplatz am Krottenneckar und dem Ortsausgang Edingen Richtung Wieblingen sicherer für Schulkinder zu machen.

Hauptsächlich betroffen sind dabei Schüler, die die Waldorfschule in Heidelberg-Wieblingen besuchen. Sie sollen nicht auf der stärker befahrenen Hauptstraße unterwegs sein müssen, sondern den Weg Linkerhand nehmen können. Dort parken allerdings die Fahrzeuge der Anwohner der Heidelberger Straße. Dem Vernehmen nach soll es dort nicht zu Unfällen, aber zu abgefahrenen Außenspiegeln an Autos gekommen sein.

Vergangene Woche traf sich erneut die Verkehrskommission im Rahmen einer Verkehrstagesfahrt, um eine sichere Lösung für den Schulradweg zu finden. Diese Lösung präsentierte Simon Michler nun dem Gemeinderat: Man habe sich darauf verständigt, die Mindestfahrbahnbreite auf sechs Meter festzulegen. Von den derzeit 14 Parkplätzen werde rund die Hälfte entfernt. Ferner werden die Parkbuchten nicht in einzelne Parkstände unterteilt, sodass unter Umständen mehrere kleinere Fahrzeuge dort stehen können, und der Parkraum effizient genutzt werden kann.

Der Gehweg wird dadurch in Höhe der Parkbuchten auf zwei Meter bis 2,50 Meter eingeengt. In den übrigen Bereichen ist er über 2,50 Meter breit. Der Gehweg wird für Radfahrende zum gemeinsamen, nicht benutzungspflichtigen Geh- und Radweg. Dies wird durch die Anbringung eines Zusatzzeichens "Radfahrer frei" kenntlich gemacht. Die Anordnung soll zunächst für sechs Monate auf Probe gelten.

Dieser Entscheidung war einiges vorausgegangen: Eine eigens eingesetzte Arbeitsgruppe hatte 2019 zwei Varianten präsentiert, von denen eine weiterverfolgt wurde. Geplant war, die Parkplätze schräg anzuordnen – teils auf dem Gehweg, teils auf der Straße. Dagegen legte die Straßenverkehrsbehörde ihr Veto ein. Dann die nächste Überlegung: Man könnte zunächst für eine Probephase von drei Monaten die Parkplätze mit einem Halteverbot belegen. Dem habe die Straßenverkehrsbehörde so zugestimmt, bestätigte Nicole Brecht, Leiterin des Bürger- und Ordnungsamts, in der Gemeinderatssitzung im März. Thomas Hoffmann, Fraktionssprecher der Offenen Grünen Liste (OGL), versicherte erneut, er habe sich bei den Anwohnern umgehört, und für die sei der Wegfall der Parkplätze bis auf eine Ausnahme offenbar "okay".

Dann passierten mehrere Dinge: Die Fachbehörde machte bei ihrer Zusage einen Rückzieher. Ferner meldeten sich wohl mehrere "erboste" Anwohner bei der SPD-Fraktion, sie seien keineswegs einverstanden mit dem Verlust der Parkplätze. Warum bei der SPD? Vermutlich, weil Gemeinderat Michael Bangert im März noch einmal nachgebohrt hatte, ob das mit dem Halteverbot tatsächlich auch so "okay" sei. Es gab eine Unterschriftenliste von einigen Anwohnern und eine schriftliche Entschuldigung von Thomas Hoffmann. Er habe keinesfalls eine offizielle und "belastbare" Umfrage gemeint, sondern nur von einer "kleinen Befragung" gesprochen. SPD und OGL beharkten sich mit scharfen Worten im Mitteilungsblatt der Gemeinde.