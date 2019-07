Von Joachim Hofmann

Edingen-Neckarhausen. Der neue Gemeinderat in Edingen-Neckarhausen versammelte sich am Mittwoch zu seiner konstituierenden Sitzung im Bürgersaal des Rathauses. "Jetzt kommen wir zum Höhepunkt der heutigen Sitzung", leitete denn auch Bürgermeister Simon Michler die Vereidigung der neuen Räte ein, die ganz oben auf der diesmal übersichtlichen Tagesordnung stand. Bei der Wahl im Mai war die UBL-FDP/FWV als stärkste Fraktion hervorgegangen, nachdem die CDU zwei und die SPD einen Sitz verloren hatten. Die Offene Grüne Liste gewann einen Sitz hinzu, Die Linke stellt erstmals zwei Mitglieder des 22-köpfigen Gremiums.

Es habe einen relativ großen Umbruch gegeben, konstatierte Michler. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen allen", so der Rathauschef, der besonders Die Linke als neue im Gemeinderat vertretene Partei begrüßte. Der neue Gemeinderat wurde gemeinsam auf das Amt eingeschworen, was Michler danach per Handschlag bekräftigte.

Die UBL-FDP/FWV ist nun mit sechs Gemeinderäten - Klaus Merkle, Stephan Kraus-Vierling, Dietrich Herold, Roland Kettner und Heike Dehoust - die stärkste Fraktion. Die Christdemokraten stellen mit Georg Schneider, Gabi Kapp, Bernd Grabinger, Markus Schläfer und Florian König fünf Ratsmitglieder, ebenso wie die Offene Grüne Liste mit Annelie Heitz, Rolf Stahl, Birgit Jänicke, Thomas Hoffmann und Ulf Wacker.

Die SPD-Fraktion sitzt mit Thomas Zachler, Michael Bangert, Andrea Daners und Alexander Jakel am Ratstisch; das Rund komplettiert erstmals Die Linke mit Edgar Wunder und Marion Miltz-Savidis. In den Technischen Ausschuss wurden einstimmig berufen Roland Kettner, Helmut Koch, Stephan Kraus-Vierling (UBL-FDP/FWV, Stellvertreter: Heike Dehoust, Dietrich Herold, Klaus Merkle), CDU: Georg Schneider, Florian König (Bernd Grabinger, Markus Schläfer), OGL: Rolf Stahl, Thomas Hoffmann (Annelie Heitz, Ulf Wacker), SPD: Michael Bangert, Andreas Daneres (Alexander Jakel, Thomas Zachler), Die Linke: Edgar Wunder (Marion Miltz-Savidis).

Der Bürgermeister umriss kurz, welche Entscheidungen auf den Rat nach der Sommerpause in der Oktobersitzung zukommen. Schwerpunkte seien sicher das Baugebiet Neckarhausen-Nord und das Gewerbegebiet "In den Milben". Auch die weitere Baulandentwicklung werde den Rat beschäftigen.

"Und wir werden über die Finanzpolitik reden müssen", so Michler. Hier würden sicher Entscheidungen fallen, die nicht jedem gefallen werden. Und auch der Verkehr werde weiterhin Thema sein, kündigte der Bürgermeister an.

Bürgermeister Simon Michler stellte derweil zwei neue Mitarbeiterinnen in der Gemeindeverwaltung vor. Da die bisherige Amtsinhabern Carola Koch Mutterfreuden entgegensieht, übernimmt Thea-Patricia Arras (25) zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stabsstelle des Bürgermeisters. Arras ist in Schriesheim aufgewachsen und besuchte das Werner-Heisenberg-Gymnasium in Weinheim. Nach dem Abitur studierte sie an der Dualen Hochschule Mannheim Betriebswirtschaftslehre (BWL) mit Fachrichtung Messe-, Kongress- und Eventmanagement und erwarb den Bachelor of Arts. Seit 2016 ist sie bei einem Weinheimer Unternehmen im Bereich Marketing und Öffentlichkeitsarbeit tätig.

Bürgermeister Simon Michler stellte die neuen Verwaltungsmitarbeiterinnen Thea-Patricia Arras (l.) und Janina Schückle (r.) dem Gemeinderat vor. Foto: Hofmann

Thea-Patricia Arras sieht im Wechsel in den öffentlichen Dienst eine Herausforderung und die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Dabei wurde ihr „Verwaltung“ praktisch in die Wiege gelegt: Ihr Eltern sind beide im öffentlichen Dienst im Bereich Finanzen tätig.

Da der bisherige Leiter des Bürger- und Ordnungsamtes, Frank Kucs, zur Stadt Leimen wechselt, übernimmt künftig Janina Schückle die Amtsleitung Die 33-Jährige kann eine klassische Verwaltungslaufbahn vorweisen. Sie absolvierte eine Ausbildung zum mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienst, studierte an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl und erwarb 2012 den Bachelor of Arts – Public Management. Von 2012 bis 2014 war sie als Beamtin im gehobenen Verwaltungsdienst der Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen tätig, bevor sie 2014 nach Ilvesheim wechselte.

Bei der Nachbargemeinde konnte sie als Sachgebietsleitung im Ordnungsamt und als stellvertretende Leiterin des Fachbereichs Bauamt/Bürgerdienste fünf Jahre einschlägige Erfahrung für die Leitung des Bürger- und Ordnungsamtes in Edingen-Neckarhausen sammeln und sieht die neue Aufgabe als persönliche und berufliche Herausforderung.