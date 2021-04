Edingen-Neckarhausen. (nip) Einstimmig und mit einiger Begeisterung hat der Gemeinderat am Mittwoch dem Vorschlag der Verwaltung, einen Wiesenkindergarten einzurichten, zugestimmt. Der Verein in Gründung "Urwüchsig" wird den Naturkindergarten betreiben, er hat auch das Konzept dafür entwickelt. Geplant ist die Einrichtung des Wald- und Wiesenkindergartens, wobei die Waldgruppe im Rheinauer Dossenwald offenbar noch zurückgestellt ist, auf einem privaten Ackergrundstück im "Junkersgewann". Zum Kindergartenjahr 2021/22 soll dort eine Gruppe für 20 Kinder ab drei Jahren sieben Stunden täglich ganzjährig Natur erleben.

Bürgermeister Simon Michler nannte es ein "spannendes Projekt" und ein pädagogisches Angebot, das es so in der Gemeinde noch nicht gebe. Gleichzeitig übersteige die Nachfrage das Angebot. Die Investitionskosten seien geringer als bei üblichen Kindergärten, zudem trage der Verein diese selbst. Dennoch wolle man den Wiesenkindergarten bezuschussen wie alle anderen auch. Das heißt, die laufenden Betriebsausgaben werden in diesem Fall durch einen kommunalen Zuschuss zu den Personalkosten in Höhe von 84 Prozent abgefedert.

Auf Fragen aus dem Gemeinderat antwortete Vereinsvorsitzende Stefanie Celic direkt. So sagte Stephan Kraus-Vierling (UBL-FDP/FWV), seine Fraktion sei "sehr aufgeschlossen", mache sich aber Gedanken, ob die geplante Schutzhütte bei länger andauernder sehr schlechter Witterung nicht zu knapp bemessen sei. Celic erklärte, normalerweise stünden 20 Kindern in einem Naturkindergarten ein Bauwagen von 20 Quadratmetern zur Verfügung. "Wir haben 40 Quadratmeter – beheizt", meinte sie. Kindern sei es meistens nicht zu kalt, da sie ständig in Bewegung seien. Lukas Schöfer (CDU) sah Angebot und Konzept ebenfalls positiv, die Finanzierung sei in Ordnung. Möglich sei indes, dass man sich den Verkehr rund um die Einrichtung noch einmal anschauen müsse. Er fragte, wie es zur ausgewählten Fläche gekommen sei. Bauamtsleiter Dominik Eberle informierte, die nun gefundene Lösung sei im engen Austausch mit dem Verein entstanden. Baurechtlich sei die Sache mit dem Landratsamt geklärt und genehmigungsfähig.

Auf Nachfrage von Andreas Daners (SPD) zur Berechnung von Transferbeiträgen, das heißt, für Kinder, die von außerhalb kommen, gab der stellvertretende Hauptamtsleiter Gerhard Fischer zurück, der interkommunale Ausgleich sei mit dem Rhein-Neckar-Kreis geregelt. Die Aufnahme von Kindern überwiegend aus der Gemeinde könnte vertraglich gestaltet werden.

Michael Bangert (SPD) gab zu bedenken, der Kindergarten liege dann im landwirtschaftlichen Gebiet. Nebenan sei eine Apfelplantage, dort werde gespritzt. Kinderschutz sei Betreibersache, erklärte Eberle. Celic sagte, es dürften keine Altlasten und Pestizide im Boden sein. Mit guten Wünschen an die künftigen Betreiber stimmte der Gemeinderat dem Projekt gerne zu.