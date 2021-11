Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Als "wichtigen und großen Schritt" bezeichnete Bürgermeister Simon Michler die Herstellung eines neuen Kunstrasenplatzes im Sport- und Freizeitzentrum. Vor Beginn der jüngsten Gemeinderatssitzung am Mittwoch wurde der neue Platz offiziell an die fußballspielenden Vereine übergeben. Er ersetzt den fast 30 Jahre alten Naturrasenplatz, der wegen seines intensiven Pflegeaufwands und seiner Wetteranfälligkeit nie ganzjährig bespielbar war.

Mit dem neuen Kunstrasenplatz ändert sich das: "Es ist unser Ziel, dass der Fußballplatz ab sofort noch stärker belegt und der Trainingsbetrieb in Neckarhausen nach und nach reduziert wird", sagte Michler. Es sei ja kein Geheimnis, dass es in Neckarhausen immer wieder Anwohnerbeschwerden gebe, die den Trainingsbetrieb beeinträchtigen würden. Nachdem der Bau des neuen Kunstrasenplatzes im Sport- und Freizeitzentrum zunächst verschoben worden war, beschloss ihn der Gemeinderat endgültig im Februar 2020. Im darauffolgenden Juni vergab er den Auftrag zur Herstellung des Platzes an die Becker GmbH aus Zuzenhausen.

Der verschleißbeständige Vollkunstrasen, ein Produkt der Firma Polytan, kommt ohne Mikropartikel daher und entspricht so modernen Anforderungen. Der Gemeinderat erachtete die 800.000 Eure teure Anschaffung, abgefedert durch einen Landeszuschuss in Höhe von 125.000 Euro, als sinnvoll, weil im Kontext der Wohnbauentwicklung von "Neckarhausen-Nord" für die Fußballer an neuem Standort neue Kapazitäten geschaffen werden mussten. Mit der Planung war das Büro MB Plan von Matthias Braun beauftragt worden; aufgrund der Witterung betrug die Bauzeit letztlich sieben Monate.

Finanziell musste die Gemeinde noch einmal nachlegen, weil sich auch die umlaufende Tartanbahn als sanierungsbedürftig herausstellte. "Die Sanierung war notwendig, weil die Laufbahn mit Flechten überzogen war und etliche Stellen neu verklebt werden mussten", erklärte Michler. Den Auftrag zur Sanierung erhielt wiederum Polytan aus Burgheim zum Preis von 230.000 Euro.

Einschließlich des neuen Tennisareals habe man in den vergangenen zwei Jahren im Sport- und Freizeitzentrum bereits über zwei Millionen Euro investiert, sagte Michler. "Das ist viel Geld, das aber zu nachhaltigen Lösungen führt und das Sportzentrum auch zu einem richtig großen Sportzentrum werden lässt", fand der Bürgermeister. Die Ausgaben ließen sich über Bauplatzverkäufe in Edingen-Südwest, dem früheren Tennisgelände sowie über "Neckarhausen-Nord" refinanzieren.

Für Edingen-Südwest könne man vielleicht noch in diesem Jahr eine Lösung präsentieren, nachdem die wenigen Investoren zuletzt abgesprungen waren. Und in "Neckarhausen-Nord" könne der erste Bauabschnitt "definitiv" im nächsten Jahr auf dem ehemaligen Kleintierzuchtgelände starten. Michler deutete "dem Grunde nach" auch eine Einigung zwischen den Hundesportvereinen und dem FC Viktoria Neckarhausen an. Auch deren Gelände wird für das Neubaugebiet benötigt; die Hundesportvereine Neckarhausen und Edingen machen eine Fusion aber abhängig von Flächen- und Gebäudeersatz. Letzteres reklamiert auch die Viktoria für sich.

Michler sagte, es sei ein Funktionsgebäude mit ausreichend Duschen und Umkleiden denkbar, für den Hundesport auch die nötigen Freiflächen. Alles, was nicht unmittelbar mit dem Sportbetrieb zu tun habe, sei von Vereinen zu finanzieren, die von der Gemeinde für die bestehenden Flächen eine Entschädigung erhalten. In den kommenden drei Wochen seien Abstimmungsgespräche mit allen Beteiligten vorgesehen, "um zeitnah eine für alle faire Lösung zu präsentieren", sagte Michler.

Am Ende der Feier wurde der Platz für die Nutzer offiziell freigegeben. Bespielbar ist er bereits seit geraumer Zeit, wobei es bereits Vandalismusschäden gibt. Möglich, dass die Gemeinde hier nicht um einen Zaun herumkommt.