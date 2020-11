Edingen-Neckarhausen. (nip) Am Eingang zum Krauß’schen Hofladen in Neckarhausens Hauptstraße 417 steht eine Tafel, die auflistet, welche Sorten Zier- und Speisekürbisse gerade im Sortiment sind. Es sind auf jeden Fall viele. Jedes Jahr, so sagt Jochen Krauß, kommen neue Sorten dazu. Dieses Jahr zum Beispiel "Baked Potatoe", der ein wenig nach Kartoffeln und Esskastanien schmeckt. Praktisch für die Kunden, dass Krauß’ Lebensgefährtin Ute Kurtenacker für jeden Speisekürbis Tipps zur Verarbeitung und einen Rezeptvorschlag parat hat.

> Was gibt es hier?

Ganzjährig ist Dosenwurst im Angebot, leckere Hausmacher oder auch geräucherter Schinken und geräucherte Bratwürste. Die Auswahl an Marmeladen ist riesig. Jochen Krauß‘ Mutter Renate verarbeitet dafür eigenes Obst und Beeren, darunter auch solche, die man heute nicht mehr allzu häufig findet. Es gibt Geschenkkörbe, bestückt mit eigenen Produkten. "Vereine greifen vermehrt darauf zurück – für Jubiläen oder runde Geburtstage", sagt Jochen Krauß. Die Körbe können individuell zusammengestellt werden. Seit ein paar Jahren sind saisonal auch Tomaten, Zucchini, Auberginen, Bohnen, Gurken und eben zum Herbst hin die Kürbisse im Angebot. Eier gibt es auch, die besorgt Krauß in Hockenheim. Früher hatte die Familie eigene Hühner, gab sie aber in Zeiten von Vogelgrippe auf, weil ihr die Stallhaltung nicht richtig erschien.

> Was ist das Besondere?

Dass hier zu 95 Prozent eigene Produkte vermarktet werden: "Selbst erzeugt aus eigenem Garten und eigenem Stall", sagt Jochen Krauß. Das Gemüse und die Kürbisse kommen ganz ohne Pflanzenschutz aus. "Das ist arbeitsintensiv und auf großen Flächen nicht leistbar", sagt Krauß. Besonders sind auch die Schnäpse und Liköre: Familie Krauß stellt die Maische her und lässt in Reilingen brennen. Von Oktober bis März wird einmal im Monat geschlachtet. Dann gibt es frische Bratwürste und offene Hausmacher Wurst.

> Die Geschichte des Hofladens

Der Hofladen selbst habe sich "schleichend" entwickelt, sagt Jochen Krauß. 1897 baute sein Urgroßvater Karl Krauß den Kuhstall. Wenn der Bauer im Stall war, kamen die Leute, um Milch und Eier zu holen. 1978 legte die Familie die ersten Spargelfelder an – damit einher gingen geregeltere Zeiten für den Abverkauf morgens ab 10 Uhr. Schließlich übernahm Karls Sohn Alfons, zugleich auch Fährmann, den Betrieb und übergab ihn schließlich an seinen Sohn Hermann. Vor fünf Jahren stieg dann Jochen Krauß, eigentlich Ausbilder bei Friatec, hauptberuflich in die Landwirtschaft ein. "Es war Zeit – ich habe ja von Kindesbeinen an mitgeholfen", erzählt er. Sein Bruder Michael entschied sich für einen anderen Berufsweg. Ab 1981/82 gab die Familie die Kuhhaltung auf, richtete aber Ende der 80er Jahre den heutigen Hofladen ein. Hier gilt: Wer da ist, wird eingespannt. Auch Corinna Zorn, Lebensgefährtin des Bruders, packt mit an.

> Anfahrt und Umfeld

Der Hofladen in der Neckarhäuser Hauptstraße 417, mitten im Ort, ist von Mannheim und Heidelberg her über die lange Hauptstraße gut erreichbar. Ein Einkauf lässt sich verbinden mit einem Abstecher ins gräfliche Schloss und den Schlosspark. Oder auch ins Freizeitbad, wenn das einmal wieder geöffnet hat. Nicht zuletzt ist auch die Fischkinderstube zwischen den Ortsteilen unbedingt sehenswert.

> Öffnungszeiten

Geöffnet ist der Krauß’sche Hofladen von Montag bis Samstag von 9 bis 13 Uhr sowie von Montag bis Freitag auch von 16 bis 18 Uhr.