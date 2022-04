Edingen-Neckarhausen. (fer) "Andere Vereine bekommen Probleme, bei uns wächst die Mitgliederzahl", stellte der wiedergewählte Vorsitzende des Ersten Tennisclubs Edingen-Neckarhausen, Georges Wild, bei der Jahreshauptversammlung fest. Der Aufwärtstrend auf aktuell 182 Mitglieder sei auch der neuen Tennisanlage zu verdanken: "Die Leute kommen bei ihrem Spaziergang an der Anlage vorbei, schauen mal über den Zaun und finden Interesse am Tennissport."

Nachdem 2020 coronabedingt praktisch nichts mehr gegangen sei, war 2021 schon wieder mehr los, auch wenn die gesellschaftlichen Aspekte noch gelitten hätten, bilanzierte Wild. Martina Schäfer, die sich als Administratorin um die Mitgliederverwaltung kümmert, stellte bei ihrer Analyse fest, dass die meisten Aktiven um die 50 Jahre alt sind. Die 80-Jährigen und darüber seien mehrheitlich in das Lager der Passiven gewechselt. Erfreulicherweise seien sehr viele Kinder und Jugendliche hinzugekommen. "Das ist ein Verdienst unserer Jugendwartin Amelie Kapp, die mit viel Engagement bei der Sache ist", lobte Schäfer.

Und auch das Padel-Tennis kommt gut an. Sportwart Eduard Sant i Canal informierte über die Entwicklung: "Seit Oktober sind 24 neue Padel-Aktive hinzugekommen. Der Padel-Sport bringt unter leistungsbezogenen Gesichtspunkten gute Leute in unseren Verein." Zu den nächsten Aktivitäten des Clubs zählen unter anderem Afterwork-Padel, VHS-Tennis-Kurs, Ladies-Night sowie Spaßturniere. "Dank wachsender Mitgliederzahl haben wir einen ausgeglichenen Haushalt", sagte Georges Wild in Vertretung des scheidenden Kassenwarts Eberhard Wolff. Revisor Ägidius Schönstein bescheinigte für die Jahre 2020/21 eine ordentliche Kassenführung. Zuvor hatte der Vorsitzende Helfern für ihre Arbeit im Verein gedankt. Sein besonderer Dank galt Wolff für die Übertragung von Mitgliederverwaltung und Finanzen in ein softwaregesteuertes System. Ein Dankeschön ging auch an die bisherigen Vorstandsmitglieder Waltraud Weisser, Diana Schneck und Günter Fath, die nicht mehr antraten. Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Günter Schäfer, Martina Schäfer, Christopher Schäfer und Alfred Lutz geehrt. Seit 40 Jahren hält Hans-Peter Körner dem Verein die Treue. Tennis-Sportwart Günter Schäfer informierte im Anschluss über vier Herrenteams, eine Damen-Spielgemeinschaft sowie die Teilnahme am Ladies Morning-Cup. Nach dem Wintertraining mit vier Gruppen und 16 Teilnehmern (sechs bis 15 Jahre) starte man jetzt mit der Anmeldung für die Sommersaison, kündigte Jugendwartin Amelie Kapp an. Der Tennisclub startet am 1. Mai in die neue Saison. Die Einweihung der Anlage zusammen mit der Gemeinde soll am 16. Juli im Rahmen eines "Tages der offenen Tür" erfolgen.

"Die Gemeinde ist der Investor, wir sind der Mieter der Anlage, deshalb ist es sinnvoll, die offizielle Einweihungsfeier auch gemeinsam zu gestalten", betonte Wild. Mit einstimmigem Ergebnis verabschiedete er noch die neue Beitrags- und Gebührenordnung.

Erster Vorsitzender: Georges Wild. Zweiter Vorsitzender: Robin Schulte. Kassenwart: Holger Mastenbroek, Stellvertreter: Christopher Schäfer. Sportwart Tennis: Günter Schäfer. Sportwart Padel: Eduard Saint i Canal. Jugendwartin: Amelie Kapp. Administratorin und Schriftführerin: Martina Schäfer. Seniorenwart: Eberhard Wolff. Technikwart: Uwe Behrens. Beisitzer: Bernd Hund, Katrin Schulz. Datenschutzbeauftragter: Simon Weisser. fer