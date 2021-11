Edingen-Neckarhausen. (joho) Erneut in kleinem Rahmen und ohne Öffentlichkeit haben sich am vorgestrigen Sonntagvormittag Vertreter des Gemeinderates, der Kirche, des Sozialverbandes VdK, der Freiwilligen Feuerwehr Edingen-Neckarhausen sowie einige Altgemeinderäte auf dem Friedhof in Neckarhausen zur Kranzniederlegung am Volkstrauertag 2021 zusammengefunden.

"Auch am diesjährigen Volkstrauertag wollen wir an die Opfer von Krieg und Gewalt denken und uns bewusst machen, wie wertvoll es ist, sich für ein Miteinander in Frieden einzusetzen", sagte Bürgermeister Simon Michler. "Ich freue mich deshalb sehr, dass Sie sich Zeit für diese jährliche Gedenkfeier genommen haben", betonte er nach der würdigen musikalischen Einstimmung durch die Musikvereinigung Neckarhausen unter der Leitung von Werner Simon.

"Coronabedingt haben wir uns dafür entschieden, die heutige Gedenkfeier im Freien und im kleinen zeitlichen Rahmen abzuhalten", erklärte Michler. Auch werde es dieses Jahr keinen Beitrag vom Evangelischen Singkreis geben, bedauerte er.

Der Volkstrauertag sei ein bedeutender Bestandteil der Erinnerungskultur. "Er konfrontiert uns mit der Vergangenheit, mit dem Auftrag, das Vermächtnis der Opfer zu erfüllen, indem wir uns für ein friedliches Miteinander einsetzen, für alle Menschen auf der Erde", sagte Michler.

Die Gedächtnisfeier und das Gedenken an die Opfer von Gewalt dürfe kein Auslaufmodell sein, erklärte Wolfgang Nagel, Ehrenamtsbeauftragter des VdK-Kreisverbandes Mannheim in seiner kurzen Ansprache. "Das Gedenken mahnt uns, wohin entfesselter Hass, Terrorismus, Antisemitismus und Rassismus führen", sagte er. "Gemeinsam müssen wir immer wieder den Anfängen wehren und dürfen es nie wieder zulassen, dass Extremismus den Alltag bestimmt."

Die Flutkatastrophe in diesem Jahr und die dadurch angerichteten Verwüstungen hätten jüngst wieder Erinnerungen an einen Kriegsschauplatz hervorgerufen. Dass Menschen dazu fähig sind, mitfühlend, anteilnehmend und tolerant zu handeln, hätten sie mit Blick auf die solidarische Hilfe bei der Flutkatastrophe bewiesen. "Solche Ereignisse wie auch die Bilder im Fernsehen von Kriegshandlungen, Bombenanschlägen und Flüchtlingen aus Afghanistan mahnen uns, in Solidarität zusammenzustehen anstatt andere mit Schuldzuweisungen auszugrenzen", betonte Nagel. Nach einem gemeinsamen Gebet mit Gemeindereferentin Cordula Mlynski und Pfarrer Andreas Pollack wandte sich die Gruppen den neben der Trauerhalle aufgestellten Kränzen zu. Im Anschluss daran gedachten die Beteiligten mit einer Schweigeminute den Opfern von Krieg, Gewalt und Verfolgung.