Geradezu idyllisch schlängelt sich der Neckar an Edingen-Neckarhausen vorbei. Doch in seinem Wasser könnten neben Trifluoracetat noch viele weitere unerwünschte Stoffe lauern. Foto: Pilz

Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Trinkwasser ist ein kostbares Gut. Wie kostbar, merkt man erst, wenn es nicht wie gewohnt zur Verfügung steht, zum Beispiel, weil es durch Verunreinigungen vorübergehend nicht trinkbar ist. Wie schnell das geht, zeigten kürzlich Vorfälle in Dossenheim, wo das Wasser bläulich schimmerte, nicht mehr getrunken werden durfte und daraufhin in Supermärkten die Getränke ausgingen, und in Ilsfeld im Kreis Heilbronn. Dort gelangte vom Gelände einer Spedition ein wassergefährdender Stoff in zwei Bäche, die Trinkwasserbrunnen wurden vorsorglich abgestellt.

Edingen-Neckarhausen hat jetzt beschlossen, ein zweites Standbein zur Trinkwasserversorgung im Notfall zu schaffen. Denn auch in der Gemeinde hat man mittlerweile Erfahrung damit, was geschehen kann, wenn Brunnen nicht mehr laufen dürfen. Die Katastrophe heißt hier Trifluoracetat.

Die RNZ hat noch einmal alle wichtigen Informationen rund um TFA und die Wasserversorgung in Edingen-Neckarhausen zusammengefasst.

Was ist Trifluoracetat (TFA)? Bei TFA handelt es sich um ein Salz der Trifluoressigsäure, das als Abbauprodukt bei der Herstellung von Pflanzenschutz- und Arzneimitteln entsteht.

Wie gelangt es in den Neckar? Bei der Produktion leitet das Unternehmen Solvay aus Bad Wimpfen TFA in den Neckar. Solvay hat die Einleitung im Dezember 2018 und nun noch einmal im März um über 90 Prozent reduziert und dafür nach eigenen Angaben 2,6 Millionen Euro investiert. Seit März fließt noch ein Kilogramm TFA pro Stunde ins Abwasser.

Hat Solvay illegal gehandelt? Nein. Eine Genehmigung seitens des Regierungspräsidiums (RP) Stuttgart lag vor, behördliche Vorgaben hat Solvay eingehalten.

Ist TFA gefährlich? Experten gehen davon aus, dass TFA unbedenklich für den menschlichen Organismus ist, da es schnell wieder ausgeschieden wird. Der gesundheitliche Orientierungswert liegt bei einem Mikrogramm pro Liter. Der ursprüngliche Maßnahmenwert - ein Wert, ab dem eine Kommune Maßnahmen gegen eine höhere TFA-Konzentration einleiten muss - lag zunächst bei zehn Mikrogramm pro Liter, wurde aber im Oktober 2017 vom Umweltbundesamt auf 30 Mikrogramm erhöht. Edingen-Neckarhausen blieb unter diesem Wert.

Derzeit läuft eine Tierversuchsstudie, die zeigen soll, ob TFA toxisch ist. Nach Abschluss dieser Studie, voraussichtlich im Sommer, wird das Umweltbundesamt einen gesetzlichen Leitwert für TFA festlegen.

Weshalb ist Edingen-Neckarhausen besonders betroffen? Von allen am Neckar liegenden Kommunen hatte Edingen-Neckarhausen die höchsten TFA-Werte. Das liegt an der flussnahen Lage der Flachbrunnen. Über das Uferfiltrat des Neckars gelangt TFA in die Brunnen. Nach Bekanntwerden des Problems im Oktober 2016 durch einen Hinweis des Regierungspräsidiums in Stuttgart nahm Edingen-Neckarhausen zunächst den am stärksten belasteten Brunnen vom Netz.

Hat Edingen-Neckarhausen nur eine Trinkwasserversorgung? Bislang ja. Edingen-Neckarhausen, Heidelberg und Mannheim sind im Wasserversorgungsverband "Neckargruppe" zusammengeschlossen. Der Verband existiert seit 1908. Nach Bekanntwerden des TFA-Vorkommens im Neckar hätte Edingen-Neckarhausen Maßnahmen gegen zu hohe Werte einleiten müssen. Eine Anbindung ans Mannheimer Trinkwassernetz wurde vorbereitet, aber im Herbst 2017 zunächst gestoppt, weil der Maßnahmenwert für TFA vom Umweltbundesamt erhöht wurde. In seiner April-Sitzung hat der Gemeinderat nun aber doch beschlossen, dem Wasserversorgungsverband die Anbindung ans Mannheimer Netz zu empfehlen. Denn ein Strukturgutachten des Karlsruher Technologiezentrums Wasser (TZW) empfiehlt der Kommune ein zweites Standbein für den Notfall.

Wieso braucht die Gemeinde ein zweites Standbein fürs Trinkwasser? TFA gilt als Modellfall für weitere mögliche Stoffe, die im Neckar lauern und eventuell miteinander reagieren. Das Regierungspräsidium (RP) verweist auf die Belastungssituation des durch Industrie und Landwirtschaft betroffenen Vorfluters für Abwässer aller Art. Der Neckar gilt als einer der schmutzigsten Flüsse in Deutschland.

Wieso schafft Edingen-Neckarhausen eine Anbindung nach Mannheim, statt Tiefbrunnen zu bauen? Fachleute vom RP, vom TZW, vom Wasserrechtsamt Heidelberg und den Verbandspartnern MVV Mannheim und Stadtwerke Heidelberg empfehlen die Anbindung nach Mannheim als schnellste, beste und günstigste Lösung. Der Bau von Tiefbrunnen sei weder nachhaltig, weil Schadstoffe von oberen Grundwasserleitern nach unten gezogen werden könnten, was verunreinigtes Wasser zum Ergebnis hat, noch günstiger, weil Aufbereitungsanlagen installiert werden müssten. Das Wasser, das der Abwasserverband "Neckargruppe" fördert, bedarf keiner Aufbereitung.

Woher kommt das Wasser aus Mannheim, das Edingen-Neckarhausen im Notfall bezieht? Die MVV fördert es von der Rheinau und pumpt es über eine Druckerhöhungsleitung nach Edingen-Neckarhausen.

Ist dieses Wasser nicht mit Nitrat belastet und ist das nicht gefährlich? Wenn sich Nitrat aufgrund natürlicher chemischer Prozesse zu Nitrit wandelt, kann das tatsächlich vor allem für Säuglinge gefährlich sein, weil sich der Sauerstoffgehalt im Blut negativ verändert. Das Gesetz deklariert eine Konzentration von Nitrat im Wasser, die unterhalb von 50 Milligramm je Liter liegt, als für Säuglinge unbedenklich. Das Trinkwasser auf der Rheinau war tatsächlich vor dem Inkrafttreten eines Nitratsanierungsplans höher mit Nitrat belastet, als in Edingen-Neckarhausen, das damit keine Probleme hat. Inzwischen haben sich die Werte auf der Rheinau deutlich reduziert.

Wieso wartet Edingen-Neckarhausen nicht das Ergebnis der toxikologischen Studie zu TFA ab? Eventuell bräuchte es dann doch keine Anbindung ans Mannheimer Netz. Fachleute und Bürgermeister Simon Michler argumentieren, dass das zweite Standbein nicht allein von TFA abhängt, sondern es generell um eine weitere Trinkwasserversorgung im Notfall geht. Zudem ändert sich die Trinkwasserverordnung des Gesundheitsamtes des Rhein-Neckar-Kreises. Sie wird dann eine sogenannte "Risikoanalyse" enthalten. Kommunen ohne redundante Wasserversorgung werden aufgefordert, Alternativen zu schaffen.

Was kostet die Anbindung ans Mannheimer Trinkwassernetz? Rund eine Million Euro. Der Wasserversorgungsverband hat hierzu vorsorglich eine Kreditaufnahme in seinen Haushalt eingeplant. Weitere jährliche Kosten in Höhe von rund 20.000 Euro entstehen, weil die neue Leitung regelmäßig durchgespült werden muss. Zudem ist Edingen-Neckarhausen dann vertraglich zu einer Mindestabnahmemenge an Wasser von 20.000 Kubikmetern pro Jahr verpflichtet.

In Mannheim ist das Trinkwasser teurer als in Edingen-Neckarhausen. Müssen die Bürger hier dann mehr bezahlen? Kämmerer Manfred Kettner meint, auf "absehbare Zeit" sei eine Erhöhung des Wasserpreises nicht notwendig. Zurzeit liegt er bei 1,85 Euro, könnte aber eventuell auf 1,90 Euro steigen. Offenbar gibt es aber noch Spielraum. In Mannheim liegt der Preis bei 2,32 bis 2,36 Euro pro Kubikmeter.

Wieso werden das Land und die Verursacherfirma nicht zur Begleichung der Kosten herangezogen? Eine Frage, die noch offen ist. Heidelberg hat eine Klage gegen Solvay anhängig, Edingen-Neckarhausen wartet deren Ausgang ab. Ob die Politik zur Rechenschaft gezogen werden kann, ist zweifelhaft. Im besten Fall wird die Gesetzeslage für Gewässerverunreinigungen und/oder Chemieunfälle verschärft. Vonseiten des RP Karlsruhe hieß es, politisch tue sich "einiges".

Welche unerwünschten Stoffe werden noch in den Neckar geleitet? Das RP Karlsruhe sagt, ein vollständiger Überblick sei schwer möglich. Neue Analyseverfahren würden auch neue Stoffe entdecken. Die jetzt noch bestehenden Unwägbarkeiten werde man vielleicht in fünf Jahren aufklären können.